Юрген Клопп: «У нас нет состава на среду, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля». Безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для побед»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Кубок английской лиги Саутгемптон календарь Футбол

Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в дополнительное время, забив на 118-й минуте. В среду мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном» в 5-м раунде Кубка Англии.

«Сейчас у нас нет состава на среду. Ребята, которые вышли на замену, возможно, смогут сыграть. Остальные пройдут обследование в понедельник.

Я безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для того, чтобы много выигрывать. Посмотрим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все [трофеи], а дальше будет видно.

Против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой же Клопп опять крутой! )))
+50
-2
+48
Ответ Амина Ибрагимова
Можно дать шанс молодым, они точно заслужили
Как будто есть варианты
+26
0
+26
Состав на среду:
Келлехер
Цимикас Кванса Гомес Бредли
Мак Алистер
И 5 детей, которых игроки выводят на предматчевое построение.
Они же будут на скамейке.
+25
0
+25
Можно дать шанс молодым, они точно заслужили
+9
0
+9
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю надо слить этот кубок ради АПЛ. В кубке остались почти все типы но и ещё не стоит забывать о ЛЕ где есть хорошие команды которые дают бой. Поэтому я слил бы этот кубок
Амбиции победителей в любой ситуации бороться за все трофеи
+8
-2
+6
Клопп наверное фокусник. Не иначе. который год подряд лишается основного состава вместе с основными запасными, и ты такой сидишь и думаешь, ....ну блин....ну всё.....ну не с кем играть....а он так хоп и как из мешка тебе не 1 или 2х игроков, а фактически состав.
+3
0
+3
Ответ King_X
Календарь составлен под Сити)) И судейские ошибки в матчах Ливерпуля, и безнаказанная рубка мерсисайдцев типа сегодняшнего фола Кайседо(без ЖК) - игнорируется судейками ради своих хозяев-шейхов
Я тоже люблю Ливерпуль, но ты пишешь бред.
+1
0
+1
Ответ moscow_scouser
Состав на среду: Келлехер Цимикас Кванса Гомес Бредли Мак Алистер И 5 детей, которых игроки выводят на предматчевое построение. Они же будут на скамейке.
мне кажется можно и адриану дать хоть один матч за сезон (тем более последний...)
+1
0
+1
Календарь составлен под Сити))
И судейские ошибки в матчах Ливерпуля, и безнаказанная рубка мерсисайдцев типа сегодняшнего фола Кайседо(без ЖК) - игнорируется судейками ради своих хозяев-шейхов
+5
-4
+1
Факт! Делай то что можешь с тем что имеешь, там где ты есть!
+1
0
+1
Уверен, кто бы не вышел будут биться за клуб, за красную футболку, за тренера и за того парня!
0
0
0
https://www.facebook.com/watch?v=1460200194931941
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю надо слить этот кубок ради АПЛ. В кубке остались почти все типы но и ещё не стоит забывать о ЛЕ где есть хорошие команды которые дают бой. Поэтому я слил бы этот кубок
Думаю будут играть дети, кого то из основы выпустят на замену для тонуса. На Ноттингем и Сити с Эвертоном нужна готовность основы. Отдохнут в перерыве на сборные
0
0
0
Ответ ta-tosha
Видел всю банду травмированных своими глазами. Кроме Алисона и Жоты. Никто из них не хромал, передвигались как вполне здоровые люди. Даже Матип. Может в среду кто то и сыграет
Вы были на матче или по телевизионной картинке?
0
0
0
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Вы были на матче или по телевизионной картинке?
На трибуне их всех видел, через сектор сидели всей честной компанией
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю надо слить этот кубок ради АПЛ. В кубке остались почти все типы но и ещё не стоит забывать о ЛЕ где есть хорошие команды которые дают бой. Поэтому я слил бы этот кубок
Сливать никто не будет. Клопп соберёт U18 и скажет: "Парни, вы - Ливерпуль". А там будь что будет. Но денег на Саутгемптон я не поставлю
0
0
0
Ответ Амина Ибрагимова
Можно дать шанс молодым, они точно заслужили
И чем же они заслужили?
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Что ты здесь забыла, ветреная?) Отмечаешь с нами победу?)
+2
-2
0
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
поводов отменить гол Сити в ворота ТТХ в кубке было горааааздо больше, чем отменить гол ВВД в финале, оба его отменённых голов в обоих финалах
0
0
0
Клопп очень фартовый профи !
Жаль терять такого тренера .
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Клопп потратил 300 млн за два года и жалуется на количество матчей. Не стыдно ли, имея два состава? 🤔
ты видел сегодня на поле эти два состава? где эти составы Шрёдингера расскажи, нам всем тут очень интересно
0
0
0
Ответ БССР
Клопп очень фартовый профи ! Жаль терять такого тренера .
в Киеве фартануло не то слово, да и в финале ЛЕ фартило так, что просто мама не горюй, а эти вторые места с отставанием в одно очко и с судьями клоунами, вот это фарт!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий