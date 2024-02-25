Юрген Клопп: «У нас нет состава на среду, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля». Безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для побед»

Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей «Ливерпуля».

Сегодня « » одержал победу над « » (1:0) в финале Кубка английской лиги в дополнительное время, забив на 118-й минуте. В среду мерсисайдцы сыграют с « » в 5-м раунде Кубка Англии.

«Сейчас у нас нет состава на среду. Ребята, которые вышли на замену, возможно, смогут сыграть. Остальные пройдут обследование в понедельник.

Я безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для того, чтобы много выигрывать. Посмотрим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все [трофеи], а дальше будет видно.

Против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», – сказал в интервью Sky Sports.