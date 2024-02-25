Юрген Клопп: «У нас нет состава на среду, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля». Безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для побед»
Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей «Ливерпуля».
Сегодня «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в дополнительное время, забив на 118-й минуте. В среду мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном» в 5-м раунде Кубка Англии.
«Сейчас у нас нет состава на среду. Ребята, которые вышли на замену, возможно, смогут сыграть. Остальные пройдут обследование в понедельник.
Я безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для того, чтобы много выигрывать. Посмотрим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все [трофеи], а дальше будет видно.
Против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», – сказал Клопп в интервью Sky Sports.
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И 5 детей, которых игроки выводят на предматчевое построение.
Они же будут на скамейке.
И судейские ошибки в матчах Ливерпуля, и безнаказанная рубка мерсисайдцев типа сегодняшнего фола Кайседо(без ЖК) - игнорируется судейками ради своих хозяев-шейхов
Жаль терять такого тренера .