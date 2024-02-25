Почеттино о 0:1 с «Ливерпулем»: «Они забили, а «Челси» – нет. Трудно выиграть финал, если не реализовывать моменты, которые у нас были»
Тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил поражение от «Ливерпуля».
Лондонцы уступили команде Юргена Клоппа в финале Кубка английской лиги (0:1).
«Нам нужно извлечь положительные моменты, нужно прибавлять, пользоваться такими играми, чтобы учиться и становиться лучше.
Я думаю, мы действительно боролись, если не забивать после тех моментов, которые у нас были, трудно выиграть финал.
Вот почему мы проиграли, нам нужно быть эффективнее перед воротами. Мы поздравляем «Ливерпуль» и продолжаем двигаться вперед.
Такие поражения очень болезненны, но сейчас нам нужно продолжать двигаться вперед. Они забили, а мы нет», – сказал Почеттино.
Клопп о победе «Ливерпуля» в Кубке лиги: «Полнейшее безумие, мы это заслужили, моментами везло и нам, и сопернику. Молодые ребята справились с задачей, это было действительно круто»
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Молодежке ливерпуля респект, нужен характер, что бы не сдаться после таких откровенных судейских «ошибок»
Еще и говорит, что устали и ждали пенальти.А что ты делал летом на предсезонке? Челси постоянно дoхнет уже к 70 минуте, при этом играя раз в неделю
Такой ничему не научит, кроме как менталитету неудачника.
"Больше не один тренер не поедет, ведь тут дают работать полгода".
В клубе огромное количество денег, большая зарплата, огромная фанбаза и жизнь в Лондоне. Кроме того, следующий тренер, который придёт и возьмёт трофей, сразу получит любовь публики и британских экспертов.