Почеттино о 0:1 с «Ливерпулем»: «Они забили, а «Челси» – нет. Трудно выиграть финал, если не реализовывать моменты, которые у нас были»

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил поражение от «Ливерпуля».

Лондонцы уступили команде Юргена Клоппа в финале Кубка английской лиги (0:1).

«Нам нужно извлечь положительные моменты, нужно прибавлять, пользоваться такими играми, чтобы учиться и становиться лучше.

Я думаю, мы действительно боролись, если не забивать после тех моментов, которые у нас были, трудно выиграть финал.

Вот почему мы проиграли, нам нужно быть эффективнее перед воротами. Мы поздравляем « » и продолжаем двигаться вперед.

Такие поражения очень болезненны, но сейчас нам нужно продолжать двигаться вперед. Они забили, а мы нет», – сказал .

Клопп о победе «Ливерпуля» в Кубке лиги: «Полнейшее безумие, мы это заслужили, моментами везло и нам, и сопернику. Молодые ребята справились с задачей, это было действительно круто»

Вратарь «Ливерпуля» Келлехер сделал 9 сэйвов и предотвратил 3 гола в финале Кубка лиги с «Челси»