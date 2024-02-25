Почеттино о 0:1 с «Ливерпулем»: «Они забили, а «Челси» – нет. Трудно выиграть финал, если не реализовывать моменты, которые у нас были»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил поражение от «Ливерпуля».

Лондонцы уступили команде Юргена Клоппа в финале Кубка английской лиги (0:1).

«Нам нужно извлечь положительные моменты, нужно прибавлять, пользоваться такими играми, чтобы учиться и становиться лучше.

Я думаю, мы действительно боролись, если не забивать после тех моментов, которые у нас были, трудно выиграть финал.

Вот почему мы проиграли, нам нужно быть эффективнее перед воротами. Мы поздравляем «Ливерпуль» и продолжаем двигаться вперед.

Такие поражения очень болезненны, но сейчас нам нужно продолжать двигаться вперед. Они забили, а мы нет», – сказал Почеттино.

Клопп о победе «Ливерпуля» в Кубке лиги: «Полнейшее безумие, мы это заслужили, моментами везло и нам, и сопернику. Молодые ребята справились с задачей, это было действительно круто»

Вратарь «Ливерпуля» Келлехер сделал 9 сэйвов и предотвратил 3 гола в финале Кубка лиги с «Челси» 

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36 комментариев
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Ну зато судья был благосклонен, как Почеттино до матча просил
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А когда он детей Ливерпуля увидел, он вспомнил, как его совочком в песочнице стукнули и решил перестраховаться? Можно не забить момент, такое бывает. А можно так провести замены и перестроить игру, чтобы сесть в оборону но все дополнительное время и стараться отскочить не отскочить. Вот это стыдно. Команда-то может и вырастет. А тренер - нет.
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да проиграли начисто, стыдоба была бы если бы победили из-за судьи! Мало того что должны были играть десятером, так играли двенадцатью!
Молодежке ливерпуля респект, нужен характер, что бы не сдаться после таких откровенных судейских «ошибок»
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Крис Кавана старался как мог,но это Ливерпуль.
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Ответ Крушение баварского драндулета
По игре вынос ливербуля в одну калитку. Забивай хотя бы половину своих моментов Челси и счёт был бы хоккейный, неважно с голом ван Дейка или без.
Так у Ливерпуля было много моментов, и штанга была, и плотные удары. Матч то смотрел?
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Один год с Конте дал бы молодежи больше, чем 5 лет с этим чeпушилой.Чудак умудрился проиграть в финале Ливерпулю u21 и чемпионство Лиллю, где задерживали зп по несколько месяцев, я думаю сегодня с ним стало все понятно даже тем, кто его защищал.

Еще и говорит, что устали и ждали пенальти.А что ты делал летом на предсезонке? Челси постоянно дoхнет уже к 70 минуте, при этом играя раз в неделю

Такой ничему не научит, кроме как менталитету неудачника.
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Ответ Михон Мясной
Просто у Ливерпуля нет в составе Мудрика!
Тебя Мудрик что-ли изнасиловал? или у тебя мудрик головного мозга?
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Челси ещё повезло что Ливерпуль не играл основным составом а играли мальчики из академии ну и этого хватилo YNWA
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Его обыграли школьники с Ван Дейком на пару, о чем он говорит. Мудрик вообще не футболист, это нечто.
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Трусливый
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Матчи Ливера с Челси в финалах чистой воды абсурд. Какой там общий xG интересно. Столько моментов обе команды запороли.
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"Они забили, первый гол отменили, второй нет. Трудно так выиграть"
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Ну теперь закрепиться на 10м месте и сезон можно будет считать удачным. Ещё миллиард потратят в летнее ТО и тогда смогут претендовать уже на 9е место😁
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Море соленое, земля круглая. Добавил Почетино 😄
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Ответ Старик Стариканов
Трудно выигрывать,когда нет тренера
К сожалению - правда
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Ответ SexyCow
не думаю что топ тренеры придут в челсни, слишком неамбициозно
Этот бред говорят ещё с момента увольнение Сколари.
"Больше не один тренер не поедет, ведь тут дают работать полгода".

В клубе огромное количество денег, большая зарплата, огромная фанбаза и жизнь в Лондоне. Кроме того, следующий тренер, который придёт и возьмёт трофей, сразу получит любовь публики и британских экспертов.
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Спасибо галахеру
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Просто у Ливерпуля нет в составе Мудрика!
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ну а че все набросились на Поччетино? это он, вместо Галлахера, должен был в ворота Ливерпуля забивать?
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Они забили, а Челси нет. Клопп брал ЛЧ, а я не совсем. Он делал Ливер чемпионом, а я пока не знаю. Хватит мне говорить, что мне не хватает уверенности в себе и советовать курсы психолога!
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Трудно выигрывать,когда нет тренера
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Пусть скажет спасибо что первый гол Ван дейка не засчитали, дополнительно 30 минут побегали из-за этого
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Ничего страшного. Клопп тоже в первый сезон вышел в 2 финала и не выиграл. Всё впереди, надо дать ещё хотя бы полноценный сезон
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Кайседо надо на плантации гнать,пусть от зари до зари пашет,и футболку ему подарите,красную
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Это всем понятно, странный какой-то комментарий
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Не хватило яиц, вот и всё
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