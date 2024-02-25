«Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» 9 матчей – с марта 2021 года

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» три года не может обыграть «Ливерпуль».

Сегодня команда тренера Маурисио Почеттино уступила в финале Кубка английской лиги – 0:1.

В последний раз «синие» обыгрывали «красных» 4 марта 2021 года. С тех пор «Ливерпуль» одержал 4 победы (в том числе по пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги), еще 5 встреч завершились вничью.

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29 комментариев
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Если б кайседо дали красную-все было б определено гораздо раньше
Ну и отмена гола-смех
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Ливерпуль сила. С начало сезона судьи душат клуб но они достойно играют всё равно. Ну и надеюсь после ухода Клопп в интервью размажет судьи Премьер Лиги
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100 миллионный игрок (Кайседо)травмирует 35 милионного игрока (Гравенберх)и ему не дают хотя бы желтую , вот я понимаю судейство
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Даже новое приобретение перспективного Каваны не помогло Челси обыграть Ливерпуль.
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Ответ vremyanezhdet
Комментарий скрыт
Согласен) жаль только, что у Челси основа в атаке, а у Ливера три лица атаки в лазарете...
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Ответ DolJun
наоборот забивать. или ты не мне отвечал? челси забил, но судейка уже который финал подсвистнул в пользу ливерпуля липовый оффсайд
в начале второго тайма показали же нормальный ракурса момента перед вашим голом, у Джексона пол корпуса в офсайде.
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Ливерпуль уже давно хозяин Лондона
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Там кайседо и без фола на гравенберге в первом тайме вполне наиграл на оранжевую карточку
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Ливерпуль заслуженно выиграл. Если бы не забили в основное, забрали бы с пенальти
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Ответ vremyanezhdet
Комментарий скрыт
Вот только у Ливерпуля 3 игрока были не старше 21 года и вся основа в лазарете, а вот почему Челси с 1 млр тратами не мог соорудить гол большой вопрос
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Ответ DolJun
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Челси уже должен был быть в меньшинтсве к этому моменту, и сел бы в полный бус
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
просто космическое по своей глупости предположение, т.е. получается чтобы выиграть матч надо не забивать голы?
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Ждем очередные слезы болельщиков челси по поводу судейства, больше ничего не остается
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Да, летом надо тухеля возвращать. Поч конечно не вывозит откровенно. Команду из запасных и молодежки не обыграть это уже приговор.
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С таким составом, и отдыхая почти в 3 раза меньше, Ливерпуль превзошел Челси по ударам и владению.
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Ливерпуль, их обыграл молодёжным составом и запасным вратарём. 😂😹🤣
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Шелси — обыкновенный середняк АПЛ, что вы от него хотите ..... ?!
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Клопп наносит очередную психологическую травму Почеттино в финале)
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Фк Африка проиграла школьникам из Ливерпуля
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Смотрел стрим на английском, коментатор в студии просто поливает Мудрика. No desire, no determination, useless - слова, которые были сказаны.

Перевод излишен, думаю)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Чадаев
Ливерпуль заслуженно выиграл. Если бы не забили в основное, забрали бы с пенальти
Ливерпуль отскочил в конце основного
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