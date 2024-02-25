«Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» 9 матчей – с марта 2021 года

«Челси» три года не может обыграть «Ливерпуль».

Сегодня команда тренера уступила в финале Кубка английской лиги – 0:1.

В последний раз «синие» обыгрывали «красных» 4 марта 2021 года. С тех пор « » одержал 4 победы (в том числе по пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги), еще 5 встреч завершились вничью.

«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги в 10-й раз. У «Ман Сити» 8 побед, у «МЮ» – 6

Клопп выиграл 8-й трофей с «Ливерпулем» и 13-й в тренерской карьере