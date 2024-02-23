Алонсо не хочет тренировать «Баварию» и втягивать себя в «мюнхенский хаос». Хаби предпочел бы остаться в «Байере» или возглавить «Ливерпуль»
Хаби Алонсо не хочет работать в «Баварии».
По данным tz, у Алонсо большие сомнения относительно работы в Мюнхене. Хаби не намерен втягиваться в «хаос в «Баварии».
В настоящее время тренер предпочитает остаться в «Байере» или уйти в «Ливерпуль».
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В Ливерпуль да, самое то. Байер летом скорее всего раздербанят и будет повторение истории Наполи.
Главное удержать еще игроков и будет круто 👍
Там тот же состав остался, команда сдала из-за увольнения тренера, прежде всего
Во-вторых, не факт, что на следующий сезон так портрет, все таки Байер это клуб без победной психологии. Нужно во время уйти, как Спаллетти, чтобы остаться легендой клуба.
Плюс трофеи в Англии не гарантированы в принципе - есть биг-6, которая превращается в биг-7, минимум 5 клубов каждый сезон будут без трофеев. А в Баварии достаточно продержаться пару сезонов - и все равно хоть что-то зацепишь.
Что еще важнее - любой, пришедший на место легенды клуба, будет неизбежно сравниваться с этой легендой. Так было с Мойесом, так было и с Эмери - качественными тренерами, которые, однако не вывезли в МЮ и Арсенале. "А вот при батьке Юргене такого не было" станет любимой присказкой при любой потере очков.
И Алонсо совершенно прав.Турбулентность должна пройти и ситуация должна прийти в норму.
Мудрое решение баска.
Очередное подтверждение его интеллекта.
Удачи в карьере!