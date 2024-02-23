Алонсо не хочет тренировать «Баварию» и втягивать себя в «мюнхенский хаос». Хаби предпочел бы остаться в «Байере» или возглавить «Ливерпуль»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо не хочет работать в «Баварии».

По данным tz, у Алонсо большие сомнения относительно работы в Мюнхене. Хаби не намерен втягиваться в «хаос в «Баварии».

В настоящее время тренер предпочитает остаться в «Байере» или уйти в «Ливерпуль».

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50 комментариев
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Ну после вероятной победы с Байером и снятия проклятия, особого смысла идти в Баварию нет. Бундеслига будет пройдена.
В Ливерпуль да, самое то. Байер летом скорее всего раздербанят и будет повторение истории Наполи.
+99
-8
+91
Адекватно
+86
-3
+83
Надеюсь останется в Байере и сделает из него новый топ клуб
Главное удержать еще игроков и будет круто 👍
+39
-7
+32
Всё правильно. В Баварии выяснится, что Алонсо тоже физрук и вообще Нагельсман был лучше, потому что занял первое место в группе в ЛЧ
+35
-5
+30
Спасибо токсичному руководству. Кинули Флика и Нагельсманна, теперь не один толковый тренер не пойдет сюда работать. И толковый игрок тоже
+31
-3
+28
Ответ Рашпель793
Ну после вероятной победы с Байером и снятия проклятия, особого смысла идти в Баварию нет. Бундеслига будет пройдена. В Ливерпуль да, самое то. Байер летом скорее всего раздербанят и будет повторение истории Наполи.
А кто "раздербенил" Наполи?
Там тот же состав остался, команда сдала из-за увольнения тренера, прежде всего
+26
-2
+24
А Алонсо не дурак не дурак .
+16
-1
+15
Ответ Filipp Gorski
Надеюсь останется в Байере и сделает из него новый топ клуб Главное удержать еще игроков и будет круто 👍
Во-первых, Байер раскупят, причем ряд игроков, скорее всего уйдут в Баварию
Во-вторых, не факт, что на следующий сезон так портрет, все таки Байер это клуб без победной психологии. Нужно во время уйти, как Спаллетти, чтобы остаться легендой клуба.
+19
-7
+12
Ответ Filipp Gorski
Надеюсь останется в Байере и сделает из него новый топ клуб Главное удержать еще игроков и будет круто 👍
у Байера нет абсолютно никаких предпосылок стать топ-клубом , начнем с того что они не могут платить столько сколько топы
+9
-1
+8
Ясно мыслит тренер
+7
0
+7
Очень здоровый подход!
+5
0
+5
Как по мне, так это ошибка. Во-первых, совершенно не факт, что Ливерпуль останется машиной и после Клоппа - всех этих футболистов подбирал он под свой специфичный футбол, сами по себе они, возможно, не так уж и хороши (уж точно не все). Карьеры Вейналдума, Коутиньо, Мане, Ориги совершенно не впечатляют после ухода из Ливерпуля. Салах не показывал ничего особенного ни до Ливерпуля, ни в сборной до сих пор. В общем, непонятно, как будут играть эти футболисты при другом тренере.

Плюс трофеи в Англии не гарантированы в принципе - есть биг-6, которая превращается в биг-7, минимум 5 клубов каждый сезон будут без трофеев. А в Баварии достаточно продержаться пару сезонов - и все равно хоть что-то зацепишь.

Что еще важнее - любой, пришедший на место легенды клуба, будет неизбежно сравниваться с этой легендой. Так было с Мойесом, так было и с Эмери - качественными тренерами, которые, однако не вывезли в МЮ и Арсенале. "А вот при батьке Юргене такого не было" станет любимой присказкой при любой потере очков.
+5
-1
+4
Ему надо уходить из Баера, во втором сезоне может уже так не переть. За Ливер надо хвататься как за шанс
+5
-1
+4
Ответ Рашпель793
Ну после вероятной победы с Байером и снятия проклятия, особого смысла идти в Баварию нет. Бундеслига будет пройдена. В Ливерпуль да, самое то. Байер летом скорее всего раздербанят и будет повторение истории Наполи.
Надеюсь, Хаби повторит путь Клоппа в Дортмунде и выиграет две подряд салатницы, а на второй сезон выйдет в финал ЛЧ 🔥
+7
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+4
Надеюсь это правда.
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+4
Я бы хотел конечно видеть Алонсо в Баварии, но с этической точки зрения, ему переходить сразу к прямому конкуренту это некрасиво по отношению к Байеру. Поэтому Ливерпуль для него лучший вариант. А потом уже, через несколько лет, возглавит и Баварию
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Ответ Мафусаил Бен
Да и слава богу! Не хотелось бы с ним портить отношения!
Диванные отношения?
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Очень интересно посмотреть на него в АПЛ, каждый месяц будет играть против топ тренеров
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Пусть эти деды которые сидят в попечительских советах баварии сами ее и тренируют , нормальным тренерам там делать нечего
+2
0
+2
Ответ Cash_flow
Надеюсь, Хаби повторит путь Клоппа в Дортмунде и выиграет две подряд салатницы, а на второй сезон выйдет в финал ЛЧ 🔥
Маловероятно. Не факт, что он вообще останется в Бундеслиге
+1
0
+1
Ответ Enchanter WIZZARD
Во-первых, Байер раскупят, причем ряд игроков, скорее всего уйдут в Баварию Во-вторых, не факт, что на следующий сезон так портрет, все таки Байер это клуб без победной психологии. Нужно во время уйти, как Спаллетти, чтобы остаться легендой клуба.
Байер в отличии от Наполи, ни разу не был чемпионом, Алонсо творит историю, если Байер станет чемпионом, Алонсо останется легендой навсегда, в эпоху гегемонии Баварии чемпионство Байера дорогого стоит
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Всё равно до мая не узнаем где будет Алонсо. Если скажет, что уйдёт из Байера, деморализует команду, скажет, что остается- придётся отвечать за слова
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Уважаю
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Да и слава богу! Не хотелось бы с ним портить отношения!
+3
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Правильно
+1
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доигрались, че. 6 тренеров за 8 сезонов.
+1
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+1
Читаем между строк: я не прочь тренировать Мюнхен,но в настоящее время никак.
И Алонсо совершенно прав.Турбулентность должна пройти и ситуация должна прийти в норму.
Мудрое решение баска.
Очередное подтверждение его интеллекта.
Удачи в карьере!
+1
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Подождем результата Бундеслиги. Потом уже начнем слушать.
+1
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Мюнхенский балаган? Это до чего же надо было превратить Баварию, которая каких-то три с половиной года назад брала требл? Это же та самая Бавария, у которой нет конкурентов в Германии. Позорище.
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Ответ Чынгыз Турганбаев
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Анчелотти, Хайнкес, Ковач, Флик, Нагельсманн, Тухель: кто лишний?
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