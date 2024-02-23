Алонсо не хочет тренировать «Баварию» и втягивать себя в «мюнхенский хаос». Хаби предпочел бы остаться в «Байере» или возглавить «Ливерпуль»

Хаби Алонсо не хочет работать в «Баварии».

По данным tz, у большие сомнения относительно работы в Мюнхене. Хаби не намерен втягиваться в «хаос в «Баварии».

В настоящее время тренер предпочитает остаться в « » или уйти в « ».

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