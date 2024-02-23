Тухель о работе в «Баварии»: «Не удалось вывести команду на уровень выше. Но мы заработали много очков, побили рекорды. Забывается, что нам крайне не везло с травмами»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил прошлогоднее решение возглавить «Баварию» .

– Был ли ошибкой переход в «Баварию»?

– Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили, и это решение было принято за 48 часов, так как мы были уверены и хотели этого.

Мы заработали много очков, побили несколько рекордов. Как-то забывается, что нам крайне не везло с травмами.

Тренерский штаб был и остается достаточно уверенным в своих силах. Но нам не удалось систематически вывести команду на более высокий уровень, поэтому летом мы разойдемся, – ответил тренер команды.

«Бавария» объявила, что Тухель уйдет летом. Это результат «дружеских» переговоров с гендиректором

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48 комментариев
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То что рекорды побили это да, не соврал
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Побили рекорды, но есть нюанс:)
+12
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Ответ QWertY
Бавария с Тухелем в этом сезоне после 22х туров: 50 очков Бавария с Нагелем в прошлом сезоне после 22х туров: 46 очков. Конечно виноват Тучель, а не аномальный сезон Байера Алонсо
0-3 в Суперкубке и вылет от Саарбрюккена тоже Байер подстроил? Ноль ударов в створ с Лацио.
Вопрос не в очках, а в психологии. На почве мании величия Тухель потерял раздевалку, в итоге Бохум.
+10
-3
+7
Ответ QWertY
Бавария с Тухелем в этом сезоне после 22х туров: 50 очков Бавария с Нагелем в прошлом сезоне после 22х туров: 46 очков. Конечно виноват Тучель, а не аномальный сезон Байера Алонсо
Давайте смотреть не только на цифры очков в чемпионате.
Особенно(!) на фоне бюджетов клубов и трансферов.
У Алонсо нет 100 миллионного Кейна,а он разобрал Тухеля в очной встрече как разбирают воблу к пиву.
И это без учёта качества игры и выступлений в иных турнирах.
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бестрофейный сезон впервые за 12 лет - к этому рекорду вы (кстати, он что, говорит о себе во множественном числе? царь во дворца?) несетесь стремительно.
+4
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Тухель полностью провалился в Баварии, так им и надо, не надо было Нагельсмана увольнять 👎
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Рекорд - это полная импотенция в атаке
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Тухель отличный тактик, но Баварию на новый уровень он не вывел, а спустил на уровень ниже словно
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Ответ Виталий Ан
Вот это достойно. Лично для меня понятно что этот состав не годится для громких побед. Да, можно было лучше провести пребывание в клубе. Но есть много того что отвлекало, и климат этому не способствовал. Я думал что Тухель более лучший тренер, не могу сказать что это не так, но сейчас все говорит об этом. В любом случае не самый плохой специалист, но и как оказалось с изъянами. Удачи в новом клубе, в этом не получилось вообще.
неужели этот состав не годится для побед хотя бы над Бохумом? Или хотя на один удар в створ ворот Лацио?
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Помогли Байеру побить , он имел в виду
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Ответ uchiyamada
0-3 в Суперкубке и вылет от Саарбрюккена тоже Байер подстроил? Ноль ударов в створ с Лацио. Вопрос не в очках, а в психологии. На почве мании величия Тухель потерял раздевалку, в итоге Бохум.
Раздевалку потерял, но винить Тучеля в потере титула глупо, ибо против Нагеля не было монструозного Байера. Этот Байер, еще тогда зеленый, на классе раскатал Нагеля в его последнем матче во главе Баварии.
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Ответ Виталий Ан
Тухель не помог Баварии!, но так же я уверен что и Нагель бы не был лучше, разве что в кубке Германии. Какие заслуги у Нагеля в сравнении с Тухелем? Никакие, и не берут его топ клубы по понятной причине, но понятной только не для всех комментаторов спортс. Что то очереди за ним не видно было. Ну понятное дело, вы ведь разберитесь гораздо лучше. И кризис в Баварии начался именно с Нагелья! Не говорю что только он виноват, но он так же ничего с этим не решил. Короткая у вас память. Можете все события найти, как отношения складывались у него с клубом.
Да, только Нагель уже БЫЛ лучше, он с Баварией брал трофеи, в отличие от Тухеля, на счету которого один чемпионский титул, скомбинированный из багажа Нагельсманна и подарка Дортмунда. Действительно, почему Нагельсманна не разбирают топы? Может быть потому, что он тренирует сборную Германии? Мало какие топ-клубы готовы к тренерам-совместителям.
Пока он был без работы, новостная лента выглядела так:
16 апреля 2023|Sports.ru
22:23 «Челси» начал переговоры с Нагельсманном. Агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера|66
18 апреля 2023|Sports.ru
10:30 Нагельсманн – в шорт-листе «Реала». Анчелотти гарантирует себе сохранение поста только в случае победы в ЛЧ (Sky Sport)|109
28 апреля 2023|Sports.ru
21:28 «Тоттенхэм» хочет назначить Нагельсманна, но этому препятствуют компенсация «Баварии» и большие требования тренера по зарплате|18
7 мая 2023|Sports.ru
12:37 «ПСЖ» мечтает назначить Зидана. Недавно были переговоры с Моуринью и Нагельсманном|58

Да, при Нагельсманне в Баварии были проблемы (не Хасан ли с его чудо-трансферами причина большей их части?), ну так у кого их нет? Нагельсманн как тренер всё уже доказал, когда втащил Хоффенхайм (!) в группу ЛЧ, осталось набраться опыта в работе с топ-клубом, особенно, с раздевалкой топ-клуба. И для этого молодому, суперодаренному тренеру были нужны время и поддержка, а не пинок под зад в момент, когда борьба за требл только-только вступила в решающую стадию.
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Ответ uchiyamada
Нагельсманн как минимум заслужил время для работы над ошибками. Сам факт 5-летнего контракта подразумевал, что руководство понимает: молодому тренеру нужны время и доверие. А потом Хасан внезапно решил, что Бавария должна побеждать даже не в каждом турнире, а в каждом матче. >>Возглавьте команду перед самыми важными играми и дайте сразу результат. да, но такую задачу Тухелю поставил не я, а Кан с Хасаном, иначе зачем было в срочном порядке снимать Нагеля? >>А то что результаты уже были катастрофа это мы умолчим. Коротко о катастрофе: 8 побед подряд в ЛЧ, в т.ч. по 2 над Интером, Барселоной и ПСЖ, в Кубке продолжаем борьбу, в чемпионате отстаем на 1 (одно) очко от лидера, очная встреча с которым впереди. Выигранный Суперкубок ФРГ даже не вспоминаю. Если это катастрофа, то как назвать этот сезон? Апокалипсис? Да, Бавария в кризисе, который разразился после увольнения Нагельсманна, после такого провала полетели головы и Кана с Салихамиджичем, что, по крайней мере, было логично. Да, Тухель - не единственная причина, но он не помогает, а усугубляет. И дело не столько в его тренерских качествах, сколько в психологии, он просто потерял чувство реальности, если судить по его последним интервью. Вряд ли игроки после спичей, вы все нетакие, один я стою в белом пальто красивый, сильно прибавляют в мотивации.
Тухель не помог Баварии!, но так же я уверен что и Нагель бы не был лучше, разве что в кубке Германии. Какие заслуги у Нагеля в сравнении с Тухелем? Никакие, и не берут его топ клубы по понятной причине, но понятной только не для всех комментаторов спортс. Что то очереди за ним не видно было. Ну понятное дело, вы ведь разберитесь гораздо лучше. И кризис в Баварии начался именно с Нагелья! Не говорю что только он виноват, но он так же ничего с этим не решил. Короткая у вас память. Можете все события найти, как отношения складывались у него с клубом.
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Ответ uchiyamada
В ЛЧ это была супергрозная команда именно в том сезоне: дважды разнесли Интер, Барсу и ПСЖ. Да, были шероховатости, какие всегда можно ожидать, если ты тренируешь Баварию в 35 лет. У Фергюсона в МЮ тоже не в первый сезон всё получилось. С лыжами вообще ерунда - это был перерыв на игры сборных, скорее всего, поездка планировалась до поражения от Байера. Если бы потом прошли Сити, все бы писали, какой Нагель гений, что поехал в горы перезагрузиться и придумать план на игру. Полномасштабный кризис начался как раз с увольнения Нагельсманна: 0 удар в створ с Сити и 0-3, позорный вылет из Кубка от Фрайбурга, череда поражений в чемпионате, который был выигран просто чудом. Ну и Нагель по крайней мере адекватен в интервью, не несет чушь про нетаких игроков, до которых "такой" гениальный тренер должен опускаться, про какие-то рекорды в первый за 12 лет бестрофейный сезон.
Что бы я не сказал вас не переубедить. Это понятно по вашему мнению. Везде ваш Нагель молодец. И те факты что я привел, либо не слышны, либо вы их игнорируете. Возглавьте команду перед самыми важными играми и дайте сразу результат. Нет, сразу выиграйте лучше Сити. А то что результаты уже были катастрофа это мы умолчим. В ЛЧ главно вышли. И то как с Сити играли тоже не скажем, что они были просто в лучшей форме за все время, и Реал отлетел так же просто. Только не далекому человеку не понятно что Бавария в глубоком кризисе. И все сверху были уволены и вся структура открыто говорит о перезагрузке. Но во всем конечно виноват Тухель.
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Ответ uchiyamada
неужели этот состав не годится для побед хотя бы над Бохумом? Или хотя на один удар в створ ворот Лацио?
Наверняка годится, но по вашему Тухель единственный виновник в этом? А при вашем любимом Нагеле не было таких поражений в чемпионате? Давайте честно. Этот кризис начался именно при Нагеле. И эти разборки внутри команды. Могу перечислить: искал в команде Крысу, Сане Мане драка, выгнал тренера голкиперов, после поражений ездил кататься на лыжах в другую страну, объективно вел себя не подобающе. Результаты ухудшались. Да в ЛЧ вышли в 1/8 факт. Но это была уже не такая грозная команда, но все еще ее воспринимали так.
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Ответ QWertY
Бавария с Тухелем в этом сезоне после 22х туров: 50 очков Бавария с Нагелем в прошлом сезоне после 22х туров: 46 очков. Конечно виноват Тучель, а не аномальный сезон Байера Алонсо
Только при этом, у Наггельсмана был Кубок Германии, ЛЧ со стопроцентным результатом и -1 от "Боруссии". Ну забывай, что прошлый сезон был скомкан из зимнего ЧМ.
Пришел Тухель - ЛЧ, - Кубок Германии практически сразу, на фартажопости смогли взять Бундеслигу: "Боруссия" постаралась.
Сейчас: сразу же в начале сезона проигрыш Суперкубка Германии и вылет от команды из третьего дивизиона. В ЛЧ уступили 0:1 в первом матче. Вдобавок куча провальных матчей в Бундеслиге.
Разница ощутимая.
Почему все кто защищает Тухеля и вспоминает про 46 очков после 22 туров прошлого сезона забывают про особенности того сезона в отличии от нынешнего нормального?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он худший тренер в истории Баварии, после Нагельсманна разрушил команду до основания и уничтожил все наработанные игровые связи. Позорище, а не тренер.
Раздевалка Баварии (Мюллер, Киммих и тд) ещё хлеще спартаковской оказывается, руководство это поняло наконец то

Поэтому увольнение Тухеля будет не сейчас, а в конце сезона, а за ней и чистка нужна состава
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Не, он реально брат-близнец нашего Аллегри, тот тоже побил рекорды с 1 победой и 5 поражениями в группе ЛЧ, и тоже говорил, что не хотел бы покидать команду в трудное время, и продолжать бороться, ааааха )
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Обидно. Думал, в своё время, шо он крутой, а он, кажись, последовательный автобусник(даже в самых непредсказуемых ситуациях, как, например, в баварии, которая всегда была катком)
((
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Нам не удалось вывести команду на высокий уровень, но мы смогли понизить ее уровень
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Можно сделать рокировочку. Хави пусть летом идёт в Баварию, а Тухель в Барселону.
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такую дебильню От Кана и ХАсана надо у учебники по менеджменту
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Хасан с Каном просто кайфоломы - за той Баварией Нагеля было так интересно зырить он юзал 3 заща а в атаке норм давили всё = аля как Интер...и тут всё ыклчюили и привели автобусника Тухеля
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Некуда выводить, уровень лиги фермеров будет тянуть назад.
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Троллит он, что ли?
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Антирекорды***
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Комментарий удален пользователем
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