Тухель о работе в «Баварии»: «Не удалось вывести команду на уровень выше. Но мы заработали много очков, побили рекорды. Забывается, что нам крайне не везло с травмами»

Томас Тухель оценил прошлогоднее решение возглавить «Баварию» .

– Был ли ошибкой переход в «Баварию»?

– Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили, и это решение было принято за 48 часов, так как мы были уверены и хотели этого.

Мы заработали много очков, побили несколько рекордов. Как-то забывается, что нам крайне не везло с травмами.

Тренерский штаб был и остается достаточно уверенным в своих силах. Но нам не удалось систематически вывести команду на более высокий уровень, поэтому летом мы разойдемся, – ответил тренер команды.

«Бавария» объявила, что Тухель уйдет летом. Это результат «дружеских» переговоров с гендиректором