Тухель о работе в «Баварии»: «Не удалось вывести команду на уровень выше. Но мы заработали много очков, побили рекорды. Забывается, что нам крайне не везло с травмами»
Томас Тухель оценил прошлогоднее решение возглавить «Баварию» .
– Был ли ошибкой переход в «Баварию»?
– Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили, и это решение было принято за 48 часов, так как мы были уверены и хотели этого.
Мы заработали много очков, побили несколько рекордов. Как-то забывается, что нам крайне не везло с травмами.
Тренерский штаб был и остается достаточно уверенным в своих силах. Но нам не удалось систематически вывести команду на более высокий уровень, поэтому летом мы разойдемся, – ответил тренер команды.
«Бавария» объявила, что Тухель уйдет летом. Это результат «дружеских» переговоров с гендиректором
Вопрос не в очках, а в психологии. На почве мании величия Тухель потерял раздевалку, в итоге Бохум.
Особенно(!) на фоне бюджетов клубов и трансферов.
У Алонсо нет 100 миллионного Кейна,а он разобрал Тухеля в очной встрече как разбирают воблу к пиву.
И это без учёта качества игры и выступлений в иных турнирах.
Пока он был без работы, новостная лента выглядела так:
16 апреля 2023|Sports.ru
22:23 «Челси» начал переговоры с Нагельсманном. Агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера|66
18 апреля 2023|Sports.ru
10:30 Нагельсманн – в шорт-листе «Реала». Анчелотти гарантирует себе сохранение поста только в случае победы в ЛЧ (Sky Sport)|109
28 апреля 2023|Sports.ru
21:28 «Тоттенхэм» хочет назначить Нагельсманна, но этому препятствуют компенсация «Баварии» и большие требования тренера по зарплате|18
7 мая 2023|Sports.ru
12:37 «ПСЖ» мечтает назначить Зидана. Недавно были переговоры с Моуринью и Нагельсманном|58
Да, при Нагельсманне в Баварии были проблемы (не Хасан ли с его чудо-трансферами причина большей их части?), ну так у кого их нет? Нагельсманн как тренер всё уже доказал, когда втащил Хоффенхайм (!) в группу ЛЧ, осталось набраться опыта в работе с топ-клубом, особенно, с раздевалкой топ-клуба. И для этого молодому, суперодаренному тренеру были нужны время и поддержка, а не пинок под зад в момент, когда борьба за требл только-только вступила в решающую стадию.
Пришел Тухель - ЛЧ, - Кубок Германии практически сразу, на фартажопости смогли взять Бундеслигу: "Боруссия" постаралась.
Сейчас: сразу же в начале сезона проигрыш Суперкубка Германии и вылет от команды из третьего дивизиона. В ЛЧ уступили 0:1 в первом матче. Вдобавок куча провальных матчей в Бундеслиге.
Разница ощутимая.
Почему все кто защищает Тухеля и вспоминает про 46 очков после 22 туров прошлого сезона забывают про особенности того сезона в отличии от нынешнего нормального?
Поэтому увольнение Тухеля будет не сейчас, а в конце сезона, а за ней и чистка нужна состава
((