Тухель хотел бы возглавить «МЮ»: ему нравятся финансовые возможности и традиции клуба. Пока тренер планирует сделать перерыв после «Баварии» (Kicker)
Томас Тухель был бы не против возглавить «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Бавария» сообщила, что немец покинет пост главного тренера в июне. Сам специалист хотел бы вернуться в Англию.
По информации Kicker, Тухель планирует сделать перерыв в карьере по завершении этого сезона. План может измениться только в случае ухода Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы очень нравятся Тухелю. Тренеру нравятся финансовые возможности, традиции, бренд, стадион и широкие полномочия, которые может дать ему клуб. Также немцу симпатична фигура нового совладельца «Юнайтед» Джима Рэтклиффа.
Вариант с приходом в «Барселону» сейчас маловероятен, в том числе из-за того, что Тухель плохо владеет испанским. Также невозможен приход в один из лондонских клубов из-за предыдущей работы в «Челси».
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Футбол изменился, много команд меняют тренера каждый год или после нескольких неудач, фанаты издеваются, медиа критикует, не осталось терпения и веры в тренеров, им нужен результат здесь о сейчас, но если разобраться в ситуации, то проблем у всех клубов очень много, взять тот же Челси. Все критикуют Почетинно, но а по факту у него весь сезон выбывают основные игроки, один за другим, только в концу января появился хоть какой-то костяк команды, плюс отличное выступление Палмера на протяжении всего сезона, очевидно что составу с таким набором игроков нужно больше времени, чтобы показывать хороший футбол, результат также есть, финал Кубка Лиги и ещё есть шансы на еврокубки, плюс 1/8 Кубка Англии.
Теперь МЮ, Тен Хаг с момента его прихода начали критиковать, сначала ситуация с Роналду, потом слабый старт, сомнительные трансферы, как Антони, по ходу сезона хватало проблем, но прошлый сезон я бы назвал удачным для МЮ, попали в ЛЧ, взяли трофей (Кубок Лиги), финал Кубка Англии, в ЛЕ просто не повезло, также шикарная форма Рэшфорда. В этом сезоне на клуб навалилось ещё больше проблем, начиная с огромным количеством травм, заканчивая с ситуацией с владельцеми, критиковали также трансферы Хойлунда, считая его сомнительным, на тот момент это было справедливо, ведь Хойлунд ещё не показал себя на топ уровне, но Тен Хаг видел в нём большой потенциал, в итоге Хойлунд смог раскрыться и показывает топ игру, трансфер Онаны критиковали тоже многие, плохая форма у Рэшфорда, ситуации с Санчо и Гринвудом, но в этих проблемах вины Тен Хага очень мало, с Санчо он должен был показать свой авторитет, чтобы не потерять уважение.
Взять Барселону с Хави, игра была не лучшей, но результат он давал, критикуют его больше всех, но и здесь ситуация неоднозначная. Его слова про статистику многие не воспринимают всерьёз, но по сути по игре Барселона действительно должна была набирать больше очков в Ла Лиге, кто смотрел матчи Барселоны, могут это подтвердить, но Хави на это никак не мог повлиять, потому что игроки действительно не забивали из убойных позиций, также много травм, ну и потеря главного игрока в системе Хави, это Гави, единственная прессинг машина в Барсе, плюс отсутствие опорника, что сыграло ключевую во многих пропущенных мяча Барселоны в этом сезоне, Критиковали и критикуют того же Анчелотти, у которого травм тоже очень много в команде, в защите выходят полузащитники, но результат он даёт, 1 место в Ла Лиге, Суперкубок и фавориты в ЛЧ.
Того же Хаби Алонсо начнут скоро критиковать, ведь поражения и неудачи неизбежны в любом деле.
В общем, часто незаслуженно критикуют тренеров.
Это был бы какой-то новый уровень страданий
В любом случае ей нравишься ты, твой дом и джакузи
сказка
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