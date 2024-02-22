Тухель хотел бы возглавить «МЮ»: ему нравятся финансовые возможности и традиции клуба. Пока тренер планирует сделать перерыв после «Баварии» (Kicker)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Томас Тухель Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Томас Тухель был бы не против возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Бавария» сообщила, что немец покинет пост главного тренера в июне. Сам специалист хотел бы вернуться в Англию.

По информации Kicker, Тухель планирует сделать перерыв в карьере по завершении этого сезона. План может измениться только в случае ухода Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы очень нравятся Тухелю. Тренеру нравятся финансовые возможности, традиции, бренд, стадион и широкие полномочия, которые может дать ему клуб. Также немцу симпатична фигура нового совладельца «Юнайтед» Джима Рэтклиффа.

Вариант с приходом в «Барселону» сейчас маловероятен, в том числе из-за того, что Тухель плохо владеет испанским. Также невозможен приход в один из лондонских клубов из-за предыдущей работы в «Челси».

«Бавария» и Тухель – все. Договорился с клубом, что уйдет летом

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41 комментарий
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Ответ rarog
От физрука к физруку
Да вас послушать, 90% тренеров физруки.
+48
-1
+47
Пожалуйста не надо
+37
-1
+36
От физрука к физруку
+21
-10
+11
Ответ Кулёс
Комментарий удален модератором
Так он с Челси выиграл ЛЧ, а ПСЖ до финала довёл
+8
0
+8
Я удивлюсь, если уволят Тен Хага.
Футбол изменился, много команд меняют тренера каждый год или после нескольких неудач, фанаты издеваются, медиа критикует, не осталось терпения и веры в тренеров, им нужен результат здесь о сейчас, но если разобраться в ситуации, то проблем у всех клубов очень много, взять тот же Челси. Все критикуют Почетинно, но а по факту у него весь сезон выбывают основные игроки, один за другим, только в концу января появился хоть какой-то костяк команды, плюс отличное выступление Палмера на протяжении всего сезона, очевидно что составу с таким набором игроков нужно больше времени, чтобы показывать хороший футбол, результат также есть, финал Кубка Лиги и ещё есть шансы на еврокубки, плюс 1/8 Кубка Англии.
Теперь МЮ, Тен Хаг с момента его прихода начали критиковать, сначала ситуация с Роналду, потом слабый старт, сомнительные трансферы, как Антони, по ходу сезона хватало проблем, но прошлый сезон я бы назвал удачным для МЮ, попали в ЛЧ, взяли трофей (Кубок Лиги), финал Кубка Англии, в ЛЕ просто не повезло, также шикарная форма Рэшфорда. В этом сезоне на клуб навалилось ещё больше проблем, начиная с огромным количеством травм, заканчивая с ситуацией с владельцеми, критиковали также трансферы Хойлунда, считая его сомнительным, на тот момент это было справедливо, ведь Хойлунд ещё не показал себя на топ уровне, но Тен Хаг видел в нём большой потенциал, в итоге Хойлунд смог раскрыться и показывает топ игру, трансфер Онаны критиковали тоже многие, плохая форма у Рэшфорда, ситуации с Санчо и Гринвудом, но в этих проблемах вины Тен Хага очень мало, с Санчо он должен был показать свой авторитет, чтобы не потерять уважение.
Взять Барселону с Хави, игра была не лучшей, но результат он давал, критикуют его больше всех, но и здесь ситуация неоднозначная. Его слова про статистику многие не воспринимают всерьёз, но по сути по игре Барселона действительно должна была набирать больше очков в Ла Лиге, кто смотрел матчи Барселоны, могут это подтвердить, но Хави на это никак не мог повлиять, потому что игроки действительно не забивали из убойных позиций, также много травм, ну и потеря главного игрока в системе Хави, это Гави, единственная прессинг машина в Барсе, плюс отсутствие опорника, что сыграло ключевую во многих пропущенных мяча Барселоны в этом сезоне, Критиковали и критикуют того же Анчелотти, у которого травм тоже очень много в команде, в защите выходят полузащитники, но результат он даёт, 1 место в Ла Лиге, Суперкубок и фавориты в ЛЧ.
Того же Хаби Алонсо начнут скоро критиковать, ведь поражения и неудачи неизбежны в любом деле.
В общем, часто незаслуженно критикуют тренеров.
+7
-1
+6
Вот это будет цирк, если тухлый возглавит мю, бедные болельщики мю 😆
+5
-2
+3
Я , как болел Ливера, страстно желаю видеть Тухеля в МЮ.
+7
-4
+3
Агент Тухеля профессионал, так пытается втюхать его кому-то в Англии, хотя не представляю, что топ клуб его возьмет, максимум Брайтон или команда подобного уровня. Если ты Баварию превращаешь в команду среднего уровня, то страшно представить, что будет с условным Ливерпулем с таким тренером
+9
-7
+2
этого афериста больше вообще к топ клубам нельзя подпускать
+4
-2
+2
Можно не надо!
Это был бы какой-то новый уровень страданий
+1
0
+1
Ответ Антонио Мартынов
Так сто процентов теперь следующий клуб будет топ. Хотя как не понятно)
Если взять двух, случайным образом выбранных, пользователей sports.ru и сложить физруков, то физруков будет 100%
+1
0
+1
Ответ Igor Ryabchikov
Да вас послушать, 90% тренеров физруки.
их послушать, 99% физруки
+1
0
+1
Сестра миссис Санты будет присматривать за тобой, пока твой папа не вернется через год и 3 месяца.
В любом случае ей нравишься ты, твой дом и джакузи
+1
0
+1
Тухель в МЮ, Моуриньо в Баварии, Хави в Ливерпуль

сказка
+3
-2
+1
Шило на мыло - какой смысл менять МЮ? Тухель вон с Баварией не может справиться, а в МЮ будет ещё сильнее прессинг.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Fan of Sport
Я удивлюсь, если уволят Тен Хага. Футбол изменился, много команд меняют тренера каждый год или после нескольких неудач, фанаты издеваются, медиа критикует, не осталось терпения и веры в тренеров, им нужен результат здесь о сейчас, но если разобраться в ситуации, то проблем у всех клубов очень много, взять тот же Челси. Все критикуют Почетинно, но а по факту у него весь сезон выбывают основные игроки, один за другим, только в концу января появился хоть какой-то костяк команды, плюс отличное выступление Палмера на протяжении всего сезона, очевидно что составу с таким набором игроков нужно больше времени, чтобы показывать хороший футбол, результат также есть, финал Кубка Лиги и ещё есть шансы на еврокубки, плюс 1/8 Кубка Англии. Теперь МЮ, Тен Хаг с момента его прихода начали критиковать, сначала ситуация с Роналду, потом слабый старт, сомнительные трансферы, как Антони, по ходу сезона хватало проблем, но прошлый сезон я бы назвал удачным для МЮ, попали в ЛЧ, взяли трофей (Кубок Лиги), финал Кубка Англии, в ЛЕ просто не повезло, также шикарная форма Рэшфорда. В этом сезоне на клуб навалилось ещё больше проблем, начиная с огромным количеством травм, заканчивая с ситуацией с владельцеми, критиковали также трансферы Хойлунда, считая его сомнительным, на тот момент это было справедливо, ведь Хойлунд ещё не показал себя на топ уровне, но Тен Хаг видел в нём большой потенциал, в итоге Хойлунд смог раскрыться и показывает топ игру, трансфер Онаны критиковали тоже многие, плохая форма у Рэшфорда, ситуации с Санчо и Гринвудом, но в этих проблемах вины Тен Хага очень мало, с Санчо он должен был показать свой авторитет, чтобы не потерять уважение. Взять Барселону с Хави, игра была не лучшей, но результат он давал, критикуют его больше всех, но и здесь ситуация неоднозначная. Его слова про статистику многие не воспринимают всерьёз, но по сути по игре Барселона действительно должна была набирать больше очков в Ла Лиге, кто смотрел матчи Барселоны, могут это подтвердить, но Хави на это никак не мог повлиять, потому что игроки действительно не забивали из убойных позиций, также много травм, ну и потеря главного игрока в системе Хави, это Гави, единственная прессинг машина в Барсе, плюс отсутствие опорника, что сыграло ключевую во многих пропущенных мяча Барселоны в этом сезоне, Критиковали и критикуют того же Анчелотти, у которого травм тоже очень много в команде, в защите выходят полузащитники, но результат он даёт, 1 место в Ла Лиге, Суперкубок и фавориты в ЛЧ. Того же Хаби Алонсо начнут скоро критиковать, ведь поражения и неудачи неизбежны в любом деле. В общем, часто незаслуженно критикуют тренеров.
Согласен. На самом деле, даже не особо хорошему тренеру, если дать время и стабильный состав, он вполне может неплохо тренировать. Стабильность и сыгранность сами по себе могут давать результат, а если ещё и тренер с чёткой картиной игры, то вполне может получиться. Это я как фан Арсенала говорю, мы это прошли с Артетой, который учился в процессе и набивал шишки, но у него было своё видение команды и он этого добился в результате.
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Ответ Fan of Sport
Я удивлюсь, если уволят Тен Хага. Футбол изменился, много команд меняют тренера каждый год или после нескольких неудач, фанаты издеваются, медиа критикует, не осталось терпения и веры в тренеров, им нужен результат здесь о сейчас, но если разобраться в ситуации, то проблем у всех клубов очень много, взять тот же Челси. Все критикуют Почетинно, но а по факту у него весь сезон выбывают основные игроки, один за другим, только в концу января появился хоть какой-то костяк команды, плюс отличное выступление Палмера на протяжении всего сезона, очевидно что составу с таким набором игроков нужно больше времени, чтобы показывать хороший футбол, результат также есть, финал Кубка Лиги и ещё есть шансы на еврокубки, плюс 1/8 Кубка Англии. Теперь МЮ, Тен Хаг с момента его прихода начали критиковать, сначала ситуация с Роналду, потом слабый старт, сомнительные трансферы, как Антони, по ходу сезона хватало проблем, но прошлый сезон я бы назвал удачным для МЮ, попали в ЛЧ, взяли трофей (Кубок Лиги), финал Кубка Англии, в ЛЕ просто не повезло, также шикарная форма Рэшфорда. В этом сезоне на клуб навалилось ещё больше проблем, начиная с огромным количеством травм, заканчивая с ситуацией с владельцеми, критиковали также трансферы Хойлунда, считая его сомнительным, на тот момент это было справедливо, ведь Хойлунд ещё не показал себя на топ уровне, но Тен Хаг видел в нём большой потенциал, в итоге Хойлунд смог раскрыться и показывает топ игру, трансфер Онаны критиковали тоже многие, плохая форма у Рэшфорда, ситуации с Санчо и Гринвудом, но в этих проблемах вины Тен Хага очень мало, с Санчо он должен был показать свой авторитет, чтобы не потерять уважение. Взять Барселону с Хави, игра была не лучшей, но результат он давал, критикуют его больше всех, но и здесь ситуация неоднозначная. Его слова про статистику многие не воспринимают всерьёз, но по сути по игре Барселона действительно должна была набирать больше очков в Ла Лиге, кто смотрел матчи Барселоны, могут это подтвердить, но Хави на это никак не мог повлиять, потому что игроки действительно не забивали из убойных позиций, также много травм, ну и потеря главного игрока в системе Хави, это Гави, единственная прессинг машина в Барсе, плюс отсутствие опорника, что сыграло ключевую во многих пропущенных мяча Барселоны в этом сезоне, Критиковали и критикуют того же Анчелотти, у которого травм тоже очень много в команде, в защите выходят полузащитники, но результат он даёт, 1 место в Ла Лиге, Суперкубок и фавориты в ЛЧ. Того же Хаби Алонсо начнут скоро критиковать, ведь поражения и неудачи неизбежны в любом деле. В общем, часто незаслуженно критикуют тренеров.
Просто чтобы давать тренеру несколько лет, он должен хоть что-то показать. Что сделал Хаг за полтора года? Сомнительные трансферы - не его рук дело? По игре - до сих пор на багаже Сульшера выезжает. От травм никто не застрахован, но это все-таки не Лутон, есть резерв. Кроме лысины, никаких сходств с топ-тренером пока не наблюдается.
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Ответ Fan of Sport
Я удивлюсь, если уволят Тен Хага. Футбол изменился, много команд меняют тренера каждый год или после нескольких неудач, фанаты издеваются, медиа критикует, не осталось терпения и веры в тренеров, им нужен результат здесь о сейчас, но если разобраться в ситуации, то проблем у всех клубов очень много, взять тот же Челси. Все критикуют Почетинно, но а по факту у него весь сезон выбывают основные игроки, один за другим, только в концу января появился хоть какой-то костяк команды, плюс отличное выступление Палмера на протяжении всего сезона, очевидно что составу с таким набором игроков нужно больше времени, чтобы показывать хороший футбол, результат также есть, финал Кубка Лиги и ещё есть шансы на еврокубки, плюс 1/8 Кубка Англии. Теперь МЮ, Тен Хаг с момента его прихода начали критиковать, сначала ситуация с Роналду, потом слабый старт, сомнительные трансферы, как Антони, по ходу сезона хватало проблем, но прошлый сезон я бы назвал удачным для МЮ, попали в ЛЧ, взяли трофей (Кубок Лиги), финал Кубка Англии, в ЛЕ просто не повезло, также шикарная форма Рэшфорда. В этом сезоне на клуб навалилось ещё больше проблем, начиная с огромным количеством травм, заканчивая с ситуацией с владельцеми, критиковали также трансферы Хойлунда, считая его сомнительным, на тот момент это было справедливо, ведь Хойлунд ещё не показал себя на топ уровне, но Тен Хаг видел в нём большой потенциал, в итоге Хойлунд смог раскрыться и показывает топ игру, трансфер Онаны критиковали тоже многие, плохая форма у Рэшфорда, ситуации с Санчо и Гринвудом, но в этих проблемах вины Тен Хага очень мало, с Санчо он должен был показать свой авторитет, чтобы не потерять уважение. Взять Барселону с Хави, игра была не лучшей, но результат он давал, критикуют его больше всех, но и здесь ситуация неоднозначная. Его слова про статистику многие не воспринимают всерьёз, но по сути по игре Барселона действительно должна была набирать больше очков в Ла Лиге, кто смотрел матчи Барселоны, могут это подтвердить, но Хави на это никак не мог повлиять, потому что игроки действительно не забивали из убойных позиций, также много травм, ну и потеря главного игрока в системе Хави, это Гави, единственная прессинг машина в Барсе, плюс отсутствие опорника, что сыграло ключевую во многих пропущенных мяча Барселоны в этом сезоне, Критиковали и критикуют того же Анчелотти, у которого травм тоже очень много в команде, в защите выходят полузащитники, но результат он даёт, 1 место в Ла Лиге, Суперкубок и фавориты в ЛЧ. Того же Хаби Алонсо начнут скоро критиковать, ведь поражения и неудачи неизбежны в любом деле. В общем, часто незаслуженно критикуют тренеров.
По делу!
Ни добавить, ни убавить
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Ответ BBshkin
Уважаемый, что вам сделала плохого Рома, Милан и Севилья?
Милан его вроде хотел пару лет назад. Или Рангника... Я уже их путать начал почему-то.
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Ответ Е.Р.
До чего же наглая бесстыжая рожа. Тебе Кристал Палас доверить нельзя. Шарлатан. Вали в Милан какой-нибудь или в Рому. В Тоттенхем, Севилью. Тебе там самое место.
Уважаемый, что вам сделала плохого Рома, Милан и Севилья?
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Ответ Артур Сергеевич
Второй Андре Виллаш-Боаш. Еще пару неустоек собрать и можно на пенсию)
Виллаш-Боаш не выходил 2 в финал ЛЧ с разными командами. Тухель здесь и сейчас не топ тренер, но не надо принижать его достижения
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Вот где адский микс получится!
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Ответ Fona
Агент Тухеля профессионал, так пытается втюхать его кому-то в Англии, хотя не представляю, что топ клуб его возьмет, максимум Брайтон или команда подобного уровня. Если ты Баварию превращаешь в команду среднего уровня, то страшно представить, что будет с условным Ливерпулем с таким тренером
Так сто процентов теперь следующий клуб будет топ. Хотя как не понятно)
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Ответ Igor Ryabchikov
Да вас послушать, 90% тренеров физруки.
это верно, называть Тухеля физруком, это каким местом надо футбол смотреть? мне как болельщику МЮ его кандидатура не нравится из-за характера, но точно не из-за мастерства
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Было бы здорово, как раз под мю
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Так у него же после Челси был перерыв. Или он за год в Баварии настолько утомился?
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Сейчас в клубе мало финансовых возможностей
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Тухель как тренер очень переоценен на мой взгляд. И дело даже не в том какую игру он ставит команде, тактика и тд. Он не умеет выстраивать нормальные отношения с людьми. Ни с футболистами ни с руководством. Отсюда постоянное напряжение и негатив внутри команды, что не может не влиять на результаты. Может он разбирается в тактике лучше Анчелотти, но за Карло футболисты умирают на поле, а при Тухеле просто играют
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Он не опоздал с финансовыми возможностями? МЮ уже в ФФП с трудом влезает
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