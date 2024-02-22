Тухель хотел бы возглавить «МЮ»: ему нравятся финансовые возможности и традиции клуба. Пока тренер планирует сделать перерыв после «Баварии» (Kicker)

Томас Тухель был бы не против возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Бавария» сообщила, что немец покинет пост главного тренера в июне. Сам специалист хотел бы вернуться в Англию.

По информации Kicker, Тухель планирует сделать перерыв в карьере по завершении этого сезона. План может измениться только в случае ухода из « ».

Манкунианцы очень нравятся Тухелю. Тренеру нравятся финансовые возможности, традиции, бренд, стадион и широкие полномочия, которые может дать ему клуб. Также немцу симпатична фигура нового совладельца «Юнайтед» .

Вариант с приходом в «Барселону» сейчас маловероятен, в том числе из-за того, что Тухель плохо владеет испанским. Также невозможен приход в один из лондонских клубов из-за предыдущей работы в «Челси».

«Бавария» и Тухель – все. Договорился с клубом, что уйдет летом