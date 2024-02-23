Один эксперт по чтению по губам, нанятый Ла Лигой, считает, что Беллингем назвал Гринвуда «насильником». Другой полагает, что Джуд сказал «мусор» 

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига происшествия Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем Футбол

Ла Лига получила противоречащие заключения по эпизоду с Беллингемом и Гринвудом.

После матча «Хетафе» – «Реал» 1 февраля Ла Лига наняла экспертов по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли Джуд Беллингем назвал Мэйсона Гринвуда «насильником» в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.

Теперь два нанятых Ла Лигой эксперта по чтению по губам дали разные заключения по поводу того, что Беллингем сказал Гринвуду: один считает, что «мусор» (rubbish), другой – что «насильник» (rapist). 

В ближайшие несколько дней, как ожидается, станет известно о предполагаемом наказании Беллингема или о прекращении дела. «Реал» уверен, что Джуд не говорил «насильник», и считает, что доказать это невозможно.

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давайте видео сюда, за пять минут разберём и голосование проведём
+37
-2
+35
Ну вряд - ли он сказал "мусор", Гринвуд ведь не играл за Динамо...
+20
-1
+19
Ответ Dzhansug Bukiya
Комментарий скрыт
Интеллект и уровень развития хейтеров Мадрида на ваших экранах))
+18
-4
+14
Ответ Dzhansug Bukiya
Комментарий скрыт
Rubbish, а не trash. Не знаю, о чем тебе доложил весь стадион, но там чисто физически даже человек, стоящий в двух метрах, не смог бы разобрать, что Джуд сказанул
+16
-2
+14
А как же язык тела?
+12
0
+12
Ла Лиге пора уйти от устарелого чтения по губам и завести телепатов , чтобы они мысли читали, чтобы раскрыли, какие мысли были в голове у Беллингема, какие у Гринвуда , да у любого. "Реал", у которого телепатов нет, опровергнуть лалиговских телепатов не сможет
+15
-3
+12
Он говорил не "насильник", а "насяльника", так сказать, выразил почтение
+6
0
+6
Ответ kikujiro
Жди официального вердикта
От фанов бчк?)
+5
-1
+4
А третий эксперт прочитал бы слово "козëл", четвëртый " ишак" и т. д.
+3
0
+3
Ответ Анатолий Смирнов
Ла Лиге пора уйти от устарелого чтения по губам и завести телепатов , чтобы они мысли читали, чтобы раскрыли, какие мысли были в голове у Беллингема, какие у Гринвуда , да у любого. "Реал", у которого телепатов нет, опровергнуть лалиговских телепатов не сможет
- Джуд, о чём ты думаешь?
- Мей, о чём и ты!
- Ах, какие пошлые
У тебя мечты...
+3
0
+3
И то и то-факт
+8
-6
+2
Ответ nucelar homosexual
А как же язык тела?
Язык этого тела — английский
+2
0
+2
Ответ feelthedroom@mail.ru
Так, я не пойму, беллингем теперь моральный урод или нормис? Как оценивать его?
Жди официального вердикта
+1
0
+1
Ответ Анатолий Смирнов
Ла Лиге пора уйти от устарелого чтения по губам и завести телепатов , чтобы они мысли читали, чтобы раскрыли, какие мысли были в голове у Беллингема, какие у Гринвуда , да у любого. "Реал", у которого телепатов нет, опровергнуть лалиговских телепатов не сможет
Пусть экстрасенсов позовут
+1
0
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Эксперт по губам по своим губам получит провод, а Беллингем просто назвал вещь своим именем.
Оливер Кан удаляет Роберту - насильник и мусор
+1
0
+1
Ответ Log in
Давайте видео сюда, за пять минут разберём и голосование проведём
Та то много 5 минут😁
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Накажут стадион Хетафе, закроют один из секторов на пару матчей и вручат Голден Бой Беллингему
Как же у тебя горит😄
+1
0
+1
обсур...
+1
0
+1
Выход один-спросить у Беллингема.)Бредовость ситуации зашкаливает.Все участники эпизода не имеют друг к другу притензий,но тут появляется некто кому нужен кипиш..Тебас,выходи..)
+1
0
+1
Ответ Giorgi Na
Rubbish говорят Шотландцы , Англичане редко используют это выражение. Он четко назвал его насильником
Англичане тоже говорят главным образом rubbish. Американцы говорят trash или garbage, что англичане почти не говорят.
+1
0
+1
Так, я не пойму, беллингем теперь моральный урод или нормис?
Как оценивать его?
+1
0
+1
Ну да один эксперт дал заключение, что Беллингем сказал Гринвуду поцеловать его попу, второй эксперт утверждает что речь шла о глазах.
0
0
0
Мусор насильник!
0
0
0
Ответ Фантом
Для Беллингема английский вроде как родной? Если да, то это нереально. "Rubbish" в таком контексте может сказать разве что сильно пьяный филолог, но не футболист с максимум школьным образованием.
Чувак, ты в Англии то хоть бывал? “Rubbish” Это базовое слово, которое британцы несколько раз на дню используют.
0
0
0
Ответ Аврал
Можешь ещё вспомнить позапрошлый..)
Когда Реал отскочил?
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Надеюсь, что Реал попадет на МС в рамках ЛЧ, и МС четко и наглядно покажет Беллингему и всему Реалу зачем игрокам Реала нужны губы. Ну, как в прошлом сезоне, примерно.
Можешь ещё вспомнить позапрошлый..)
0
0
0
Ответ rigobersong
А что еще ожидать от мадридского гопника:) Жаль Гринвуд не втащил этому чушпану:)
Да каво, Гринвуд даже бабе своей как следует втащить не может))
+1
-1
0
А Беллингем не такой уж и святой каковым его считают в реале)
+1
-1
0
Надеюсь, что Реал попадет на МС в рамках ЛЧ, и МС четко и наглядно покажет Беллингему и всему Реалу зачем игрокам Реала нужны губы. Ну, как в прошлом сезоне, примерно.
+2
-2
0
Ответ aDiK
А я думал зрителям РПЛ уже как два года УЕФА по губам проводит ))
Ну, мне, как человеку рожденному в Запорожье, лучше Запорожье в составе РФ, чем матчи душной ЛЧ. Но тут дело вкуса.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий