Один эксперт по чтению по губам, нанятый Ла Лигой, считает, что Беллингем назвал Гринвуда «насильником». Другой полагает, что Джуд сказал «мусор» 

Ла Лига получила противоречащие заключения по эпизоду с Беллингемом и Гринвудом.

После матча «Хетафе» – «Реал» 1 февраля Ла Лига наняла экспертов по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли Джуд Беллингем назвал Мэйсона Гринвуда «насильником» в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.

Теперь два нанятых Ла Лигой эксперта по чтению по губам дали разные заключения по поводу того, что Беллингем сказал Гринвуду: один считает, что «мусор» (rubbish), другой – что «насильник» (rapist).

В ближайшие несколько дней, как ожидается, станет известно о предполагаемом наказании Беллингема или о прекращении дела. «Реал» уверен, что Джуд не говорил «насильник», и считает, что доказать это невозможно.