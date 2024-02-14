Ла Лига вынесет решение по моменту, когда Беллингем мог назвать «насильником» Гринвуда, не раньше марта. «Реал» и RFEF считают прецедент опасным, так как эпизода нет в протоколе

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Федерация футбола Испании Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем Футбол

Джуду Беллингему грозят санкции за слово «насильник» в адрес Мэйсона Гринвуда.

После матча «Хетафе» – «Реал» 1 февраля Ла Лига наняла эксперта по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли Беллингем назвал Гринвуда «насильником» в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.

Как сообщает Marca, разбирательство начнется в ближайшие недели – после этого у сторон будет 10 рабочих дней, чтобы предоставить аргументы. Таким образом, окончательное решение будет вынесено не раньше марта.

Отмечается, что в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) удивлены решением Ла Лиги дать делу ход, поскольку инцидент не был внесен в протокол матча – до сих пор в подобных случаях команды не подавали жалоб. В «Реале» также не видят смысла в этом разбирательстве, считая, что оно создаст опасный прецедент, который может привести к тому, что жалобы станут слишком частыми, что в конечном итоге негативно скажется на футболе.

48 комментариев
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Ответ trav
Раньше мужчины обзывали друг друга, играли, а потом мирились за бокалом пива после матча. Сейчас не футбол, а балет
Недавно Баэна оскорбил семью Феде, из-за чего тот впервые в карьере вышел из себя. Никаких расследований Ла Лига не делала, но это другое видимо
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Ответ trav
Раньше мужчины обзывали друг друга, играли, а потом мирились за бокалом пива после матча. Сейчас не футбол, а балет
причем глупость в том, что ни клуб, ни Гринвуд претензий не имеет, а вот Ла Лига имеет, какая же толерантная чушь
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Раньше мужчины обзывали друг друга, играли, а потом мирились за бокалом пива после матча. Сейчас не футбол, а балет
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Ответ Cap Obvious
Чтобы жалобы не стали частыми, наверное, не стоит так больше делать. Возможно именно для этого делу и дают ход
Так ни Хетафе ни сам Гринвуд никаких жалоб не предъявляли!Они сами заявили что было на поле,должно там остаться.
Это ЛЛ мутит воду,и явно не спроста...
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Ответ Cap Obvious
Чтобы жалобы не стали частыми, наверное, не стоит так больше делать. Возможно именно для этого делу и дают ход
22 мужика на поле должны мотивированно играть 90 минут без мата и оскорблений только в 1 игре, а их 10 каждый тур!!! - такое даже в баптистской лиге будет невозможно.
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Ответ Real_v_dushe
Какой-то цирк до сих пор происходит. Это только в отношении Реала в Ла Лиге такое дело могло быть запущено. Таких жалоб можно штук 20 после каждого матча подавать, если лига хочет по 20 жалоб таких разбирать регулярно, то нет проблем. На одного Гави после ЭК прошлогоднего марта можно было бы штук 5 заяв накатать.
И что сделал Гави
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Винни Джонс, Эрик Кантона, Маттео Матерацци.... современной игре очень не хватает мужского духа.
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Ответ Real_v_dushe
Конечно, с ним два человека разговаривало, когда он приехал в сборную после ЭК, он вообще был в полном неадеквате, считал, что против него какой-то заговор в испанском футболе. Такое бывает, когда мальчиков накручивают и искусственно промывают мозги в клубе, когда они в нём играют и растут.
Понятно, у тебя нет никакого факта,
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Ответ Real_v_dushe
Всего лишь должен был быть дважды удалён, например, причём в случае с Себальосом там вообще и дисквал должен был быть за такое. И оскорблял весь матч всех подряд игроков Реала так, что потом с ним в сборной старшие игроки проводили беседу и объясняли мальчику, что футбол - это всего лишь игра, а не война.
А факты есть , что в сборной ему что-то объяснили или во время матча всех оскорблял. По-моему промадридские новости читал
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Ответ Dexter Morgan
Дожили. Скоро преступника нельзя будет назвать преступником.
он оправдан судом, значит не преступник, он не виновен и никто не вправе называть его насильником !!! А беллингем возомнил себя звездой , пора ему перестать кукарекать
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Ответ VuNePonimaete
Тебе надо, ты и ищи. Мне это зачем?
Ну ты пишешь про это как неоспоримый факт. А по сути это лишь твои влажные фантазии
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Ответ Savardus
Винни Джонс, Эрик Кантона, Маттео Матерацци.... современной игре очень не хватает мужского духа.
Матерацци - мужской дух?🤣
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Ответ stj5hzk4zn
Марко
Поло!

но вообще да, я лажанул
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Ответ Savardus
Винни Джонс, Эрик Кантона, Маттео Матерацци.... современной игре очень не хватает мужского духа.
Марко
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Ответ ЭкспертДиванный
Причем тут Барса,или у тебя тяжелые обиды на этот клуб?Тут даже про Барсу и слово не написано,а ты достаешь палец от туда и пишешь под каждым постом про Барсу! -Овечкин в НХЛ забил очередной гол И ты Так и надо Барсе
Будет прикольно, если Ювентус отправят в Серию Б из-за этого случая))
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Ответ фк кабинет
Отличный повод отправить нашу Барсу в Сегунду!
Причем тут Барса,или у тебя тяжелые обиды на этот клуб?Тут даже про Барсу и слово не написано,а ты достаешь палец от туда и пишешь под каждым постом про Барсу!
-Овечкин в НХЛ забил очередной гол
И ты
Так и надо Барсе
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-2
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Ответ arajanarm
Белингем становится новым Винисиусом. Может хорошо играет, но становится лицемером
мдэ странная аналогия
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Ответ фанат Ска хабаровска
Пруфы будут, что Баэна хоть что-то сказал? Только без мантры "Вальверде святой, он просто так никогда бы не поступил"
Тебе надо, ты и ищи. Мне это зачем?
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Ответ раскаявшийся жиробас
причем глупость в том, что ни клуб, ни Гринвуд претензий не имеет, а вот Ла Лига имеет, какая же толерантная чушь
Это не "толерантная чушь", а "отсутствие свободы слова", осмелюсь сказать(шутка). Ну хотел человек оскорбить, вывести из себя соперника задев за живое, и сделал это в прямом эфире при полном стадионе на своей работе. А за ними же следят много пар глаз со всего мира и немалая часть этих глаз детские, прикрепленные к неокрепшему мозгу. Им, детишкам, надо или не надо знать о насильниках, о семейном насилии, о том, что люди могут прощать и жить дальше в мире. И кто виноват в данном конкретном случае?
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Интересно услышать мотивы разбирательства, так то футболисты за матч друг друга по сто раз обзывают и похлеще.
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Ла Лига всё больше идёт в раздрай.Уже никто (кроме меня)) не понимает решений и мотивов того или иного органа.Ни игроки,ни клубы ни арбитры.Выскажу своё ИМХО.Тебас будет ставить палки в колёса Реала за попытку Суперлиги.Барсу не трогает потому что там сами открыли отсеки к затоплению.Можете что угодно думать про Реал,но действительно, если кроме футбола на поле будут слушать минорность каждого пука игроков всё превратится просто в фарс.
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надеюсь, насильника дисквалифицируют
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Жаловаться на все и на вся можно только Винисиусу и Реал ТВ!!! Куда Ла-Лига лезет, непонятно.
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Он подумал , что Вини макака- дисква на 10 матчей
Джуд «подумал» про Гринвуда, что тот «насильник»- ничего не будет
Вывод: Вини трогать нельзя
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Нам бы их проблемы....
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Джуду надо немного перезагрузиться.
Видно что его немного испанская манера судейства достала.
И все таки Джуду что-то говорить гринвудам смысла нет. Как говориться "обидеть может только равный..."
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