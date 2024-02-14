Ла Лига вынесет решение по моменту, когда Беллингем мог назвать «насильником» Гринвуда, не раньше марта. «Реал» и RFEF считают прецедент опасным, так как эпизода нет в протоколе

Джуду Беллингему грозят санкции за слово «насильник» в адрес Мэйсона Гринвуда.

После матча « » – «Реал» 1 февраля наняла эксперта по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли назвал «насильником» в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.

Как сообщает Marca, разбирательство начнется в ближайшие недели – после этого у сторон будет 10 рабочих дней, чтобы предоставить аргументы. Таким образом, окончательное решение будет вынесено не раньше марта.

Отмечается, что в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) удивлены решением Ла Лиги дать делу ход, поскольку инцидент не был внесен в протокол матча – до сих пор в подобных случаях команды не подавали жалоб. В « » также не видят смысла в этом разбирательстве, считая, что оно создаст опасный прецедент, который может привести к тому, что жалобы станут слишком частыми, что в конечном итоге негативно скажется на футболе.