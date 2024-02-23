«Реал» надеется, что Кроос продлит контракт на год. Возвращение в сборную считают положительным сигналом

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

«Реал» хочет, чтобы Тони Кроос остался в команде.

Срок действующего контракта полузащитника рассчитан до лета этого года. Вчера Кроос объявил о возвращении в сборную Германии, за которую не играл с 2021 года.

«Реал» надеется, что Кроос останется еще на сезон. Клуб уже подготовил официальное предложение о продлении контракта, пишет журналист Фабрицио Романо.

Решение зависит лишь от Тони, но возвращение в сборную Германии в «Реале» воспринимают как положительный сигнал.

По данным Marca, футболист чувствует себя очень хорошо и может представить себе, что проведет в «Мадриде» еще один сезон.

В этом сезоне 34-летний полузащитник отыграл 33 матча за «Реал», забил гол и сделал семь результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Кроос возвращается в сборную Германии! Нагельсманн уговорил

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32 комментария
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У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
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Реал второго пришествия Переса наверное лучший клуб в плане организации смены поколений в составе. Кроос еще один год пожалуйста. Слов не хватает чтоб хвалить эту легенду.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты хочешь, чтобы у тебя побольше ответов было? Пишешь очевиднейшую чушь всегда почти)
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+8
Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
За глупость к сожалению не банят. Так бы половина самых активных комментаторов в бане была
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+7
Ответ razoblachitel
Ты хочешь, чтобы у тебя побольше ответов было? Пишешь очевиднейшую чушь всегда почти)
Он просто испражняется буквами, зачем-то публично
+7
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Кроос в этом сезоне играет, как в лучшие годы. Надеюсь он согласится и будет радовать нас своей игрой еще как минимум сезон.
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Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
Да зачем вы внимание обращаете? На таких просто не надо
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0
+6
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Позорный комментарий от риго подоспел
+6
-1
+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ну и 4 лч, а так позорный мешок,конечно
+4
0
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Ответ JENNINGS
Потому что он сотрудник спортса
Он сотрудник диспансера до 14 лет
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Ответ Данияр Жумабекович
Позорный комментарий от риго подоспел
Это его обычный комментарий
+4
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Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
Потому что он сотрудник спортса
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Надеюсь, «Реал» продлит контракт с Тони! Немец по-прежнему прекрасен, и ещё может принести много пользы клубу, играя на топ-уровне!
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Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
Ничего не писать в ответ и минусовать. Лишить его обеих радостей.
+1
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+1
Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
У него 322 тысячи плюсов))))😁😁😁 Это фейспалм)))
+1
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+1
Кроос - топ 5 умнейших футболистов
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-1
+1
Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
Его же заблокировали, но спустя 2 недели, после долгих и продолжительных 😭😭😭 его вернули.
+3
-2
+1
Ответ Давид Agabekyan
За глупость к сожалению не банят. Так бы половина самых активных комментаторов в бане была
Ригоберка совсем не глупый, он вполне осознанно накидывает, лишь бы ему отвечали побольше
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Ответ oka79410
кроссу 34, для современного футбола это далеко не старость
Для него самого старость: он не раз говорил, что хотел бы уйти в 32-33 года, но, слава Богу, пока что удаётся его переубедить
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Топ полузащитник. Точность передач почти 100%-ная.
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Ответ Максим Кузьменко
Кроос - топ 5 умнейших футболистов
Наверное 1й из этих 5
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Ответ Дядя ТУРА
У меня вопрос к Спортс. А почему ригоберка активен? Каждый комментарий просто рука лицо. Чушь несусветная
Я тебе больше скажу, он тут раньше статьи писал, как аффтор 😵‍💫😂
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Кроосу еще играть и играть, учитывая, что положительный пример прямо перед глазами)
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Кроос должен подарить возможность болельщикам ещё год лицезреть его игру в сборной и в Мадриде
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Точно также может выиграть Евро и закончить карьеру на мажорной ноте
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кроссу 34, для современного футбола это далеко не старость
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Для "Реала" это было бы отлично.
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Ну вообще это логично раз он вернулся в сборную. В другой клуб Кроос не пойдёт, а практику игровую ему где-то брать надо. Соответственно он останется в Мадриде
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Подобная ситуация была и у Зидана, можно параллели проводить. Хотелось бы конечно чтоб Кроос продлил, тот же Зидан говорил что чувствовал в себе силы ещё играть.
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