«Реал» надеется, что Кроос продлит контракт на год. Возвращение в сборную считают положительным сигналом

«Реал» хочет, чтобы Тони Кроос остался в команде.

Срок действующего контракта полузащитника рассчитан до лета этого года. Вчера Кроос объявил о возвращении в сборную Германии, за которую не играл с 2021 года.

«Реал» надеется, что Кроос останется еще на сезон. Клуб уже подготовил официальное предложение о продлении контракта, пишет журналист Фабрицио Романо.

Решение зависит лишь от , но возвращение в сборную Германии в «Реале» воспринимают как положительный сигнал.

По данным Marca, футболист чувствует себя очень хорошо и может представить себе, что проведет в « » еще один сезон.

В этом сезоне 34-летний полузащитник отыграл 33 матча за «Реал», забил гол и сделал семь результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Кроос возвращается в сборную Германии! Нагельсманн уговорил