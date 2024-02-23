«Реал» надеется, что Кроос продлит контракт на год. Возвращение в сборную считают положительным сигналом
«Реал» хочет, чтобы Тони Кроос остался в команде.
Срок действующего контракта полузащитника рассчитан до лета этого года. Вчера Кроос объявил о возвращении в сборную Германии, за которую не играл с 2021 года.
«Реал» надеется, что Кроос останется еще на сезон. Клуб уже подготовил официальное предложение о продлении контракта, пишет журналист Фабрицио Романо.
Решение зависит лишь от Тони, но возвращение в сборную Германии в «Реале» воспринимают как положительный сигнал.
По данным Marca, футболист чувствует себя очень хорошо и может представить себе, что проведет в «Мадриде» еще один сезон.
В этом сезоне 34-летний полузащитник отыграл 33 матча за «Реал», забил гол и сделал семь результативных передач. Его статистику можно найти здесь.