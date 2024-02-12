Тони Кроос: «Думаю о возвращении в сборную, но, как и в случае с контрактом с «Реалом», ничего еще не решил. Хочу завершить карьеру на самом высоком уровне»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос не исключает продления контракта с «Реалом» и возвращения в сборную.

«Правда заключается в том, что я еще не решил. Я думаю, как поступить. Я рад, что многие хотят, чтобы я поиграл еще год, это всегда лучше, чем обратная ситуация. Я хорошо себя чувствую, но пока ничего не решил.

Все будет зависеть от самочувствия, от личных планов. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру, выступая на самом высоком уровне. Речь о том же, о чем и год назад. Пока все идет хорошо, я доволен принятым тогда решением.

Я также думаю о возвращении в национальную команду, но, как и в случае с продлением контракта, пока ничего не решил.

Всегда есть вероятность того, что я объявлю свое решение до окончания сезона. Я ни о чем не волнуюсь. Это важное решение. Я доволен тем, чего достиг в футболе, и тем, как играю. Думаю только о том, чтобы получать удовольствие от футбола», – сказал полузащитник «Реала».

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22 комментария
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Очень хочется, чтобы Тони продлил свой контракт хотя бы еще на год. В прекрасной форме находится и словно обрел в этом сезоне второе дыхание. Маэстро.
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Мне почему-то Тони напоминает Хаби Алонсо, такой же интеллигент и умница, надеюсь и тренером потом станет успешнейшим,но пока играй и радуй нас сколько сам захочешь)
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Ответ Антонио Мартынов
Рано завершать карьеру. Нужен новый вызов. Как в свое время Пирло перезагрузился в Юве, так и Тони может это сделать
Тони говорил, что хочет и планирует завершить карьеру в Мадриде
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Ответ corazon blanco
Очень хочется, чтобы Тони продлил свой контракт хотя бы еще на год. В прекрасной форме находится и словно обрел в этом сезоне второе дыхание. Маэстро.
Да 👏 и если очевидно, что Модрич проводит свой последний сезон в майке Реал и ему спасибо за всё, то Кроос должен нам как минимум ещё один сезон. Блестящий сезон проводит сейчас и есть уверенность, проведёт ещё один такой же как минимум. Ну и опыт пришедшим в центр поля новичкам нужно будет передать. А новички будут обязательно.
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Рано завершать карьеру. Нужен новый вызов. Как в свое время Пирло перезагрузился в Юве, так и Тони может это сделать
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Мне почему-то Тони напоминает Хаби Алонсо, такой же интеллигент и умница, надеюсь и тренером потом станет успешнейшим,но пока играй и радуй нас сколько сам захочешь)
Кроос сильнее на голову как игрок
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Тони Кроос усилил бы сборную Германии, несомненно.
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В сборную если и возвращаться, то только с уверенностью что будет игроком основы а не на лавке. То же самое касается и продления контракта с Реалом на следующий год(а там сейчас очень сильная полузащита из молодых собирается) В ином случае это уже не будет "красивым" завершением карьеры о которой он говорит.
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Тони Кроос, кто бы сказал, что этот парень на пороге завершения карьеры. Как скоротечно время. Умница, интеллектуал на футбольном поле, чемпион , лидер, маэстро!
Если вернётся в сборную, то точно поможет. Но, как мне кажется, сам себя списывает с дистанции. А это уже немного другое. Надеюсь порадует своей игрой как можно дольше.
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Ответ xQcoW
Жаль, что в 2022 не выступил. Мог бы дутчанд еще раз к чемпионству привести тогда, несмотря на купленный ЧМ
Получается, в 2014 турнир покупали для Немцев?)
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Ответ Антонио Мартынов
Рано завершать карьеру. Нужен новый вызов. Как в свое время Пирло перезагрузился в Юве, так и Тони может это сделать
Тони не нужно перезагрузки
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Есть отличный фильм 19 года- Тони Кроос, так и называется) всем рекомендую. И хотя там не очень лестно отзываются о Баварии и руководстве клуба, я посмотрел с удовольствием и считаю Тони легендой мирового футбола и одним из лучших полузащитников в истории
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Мой батя был шахтером, так вот, Кроос такой же скромный добытчик, который делает звёзд. Только уважение.
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Мне, как болельщику Реала, не хочется его возвращения в сборную.
При всём уважении к Тони, пусть лучше спокойно отдохнёт и проведет полноценную предсезонку.
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Ответ grek087
Да 👏 и если очевидно, что Модрич проводит свой последний сезон в майке Реал и ему спасибо за всё, то Кроос должен нам как минимум ещё один сезон. Блестящий сезон проводит сейчас и есть уверенность, проведёт ещё один такой же как минимум. Ну и опыт пришедшим в центр поля новичкам нужно будет передать. А новички будут обязательно.
Да и на Вини попробовать оказать влияние, чтобы не вёлся на провокации трибун☝️
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Кроос, ты хотел уйти из футбола ещё в 2023
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Ответ ZA.RMA
Тони говорил, что хочет и планирует завершить карьеру в Мадриде
Как раз в Атлетико и перезагрузится
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Ну это в горы надо ехать доигрывать)
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