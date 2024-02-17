Клопп о Хаби Алонсо: «Выдающийся специалист из нового поколения. Динозавры вроде меня, Анчелотти и Гвардиолы не будут работать через 20 лет. Моуринью, возможно, будет»

Юрген Клопп оценил работу Хаби Алонсо на посту тренера «Байера».

Сообщалось, что « » рассматривает испанского специалиста в качестве преемника .

«Хаби проделывает невероятную работу. Динозавры, если хотите – , Моуринью, , может быть, я – мы не будем работать через 20 лет. Ладно, , возможно, будет. Следующее поколение уже есть, и я бы сказал, что Хаби выдающийся специалист в этом плане.

Бывший игрок мирового класса, к тому же из тренерской семьи, что немного помогает, он был похож на тренера уже тогда, когда играл. Футбол, в который он играет, команды, которые он создает, трансферы, которые он совершал, абсолютно исключительны.

Я долгое время работал в Бундеслиге, и это очень впечатляет. Не только количество очков, но и то, как они играют. «Леверкузен» явно был сильнее в игре против «Баварии», а это редкость. Честно говоря, когда мы обыгрывали «Баварию» в Дортмунде, мы очень хорошо оборонялись и контратаковали. Особенно в начале. Но «Байер» был лучше. Вероятно, это стало настоящим сюрпризом, учитывая, что он [Алонсо] работает там недолго, и это молодая команда.

При нем команда совершила супертрансферы, именно то, что им было нужно, и это по-настоящему особенная работа.

У «Леверкузена» очень хорошие шансы выиграть кубок. Если посмотреть Лигу Европы, то там «Байер» также является одним из фаворитов, так что сезон может стать для них удачным.

Он очень быстро правильно настроил команду. За то время, что это заняло, он поставил свой стиль. Никто не знает, всегда ли он хочет играть именно так, или это специфика игры этой команды, он недостаточно долго работает, чтобы это сказать, но очевидно, что тренерская роль исключительна. Это ясно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».