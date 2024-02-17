Клопп о Хаби Алонсо: «Выдающийся специалист из нового поколения. Динозавры вроде меня, Анчелотти и Гвардиолы не будут работать через 20 лет. Моуринью, возможно, будет»

Теги Байер Карло Анчелотти Жозе Моуринью Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Юрген Клопп оценил работу Хаби Алонсо на посту тренера «Байера».

Сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает испанского специалиста в качестве преемника Клоппа

«Хаби проделывает невероятную работу. Динозавры, если хотите – Анчелотти, Моуринью, Гвардиола, может быть, я – мы не будем работать через 20 лет. Ладно, Моуринью, возможно, будет. Следующее поколение уже есть, и я бы сказал, что Хаби выдающийся специалист в этом плане.

Бывший игрок мирового класса, к тому же из тренерской семьи, что немного помогает, он был похож на тренера уже тогда, когда играл. Футбол, в который он играет, команды, которые он создает, трансферы, которые он совершал, абсолютно исключительны.

Я долгое время работал в Бундеслиге, и это очень впечатляет. Не только количество очков, но и то, как они играют. «Леверкузен» явно был сильнее в игре против «Баварии», а это редкость. Честно говоря, когда мы обыгрывали «Баварию» в Дортмунде, мы очень хорошо оборонялись и контратаковали. Особенно в начале. Но «Байер» был лучше. Вероятно, это стало настоящим сюрпризом, учитывая, что он [Алонсо] работает там недолго, и это молодая команда.

При нем команда совершила супертрансферы, именно то, что им было нужно, и это по-настоящему особенная работа.

У «Леверкузена» очень хорошие шансы выиграть кубок. Если посмотреть Лигу Европы, то там «Байер» также является одним из фаворитов, так что сезон может стать для них удачным.

Он очень быстро правильно настроил команду. За то время, что это заняло, он поставил свой стиль. Никто не знает, всегда ли он хочет играть именно так, или это специфика игры этой команды, он недостаточно долго работает, чтобы это сказать, но очевидно, что тренерская роль исключительна. Это ясно», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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59 комментариев
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Если он себя с Гвардиолой динозаврами считает, то Анчелотти уже как минимум с каменноугольного периода тренирует.
+67
-1
+66
Ахах нормально подколол Жозе
+65
-3
+62
Ответ Артем Андреев
Если он себя с Гвардиолой динозаврами считает, то Анчелотти уже как минимум с каменноугольного периода тренирует.
Рой Ходжсон, получется, вообще зарождение жизни застал
+54
0
+54
Ответ Кино Музыка
Хаби Алонсо первый действительно сильный тренер нового поколения. Долго их не было.
Де Дзерби? Нагельсман?
+47
-8
+39
Ответ Кино Музыка
Хаби Алонсо первый действительно сильный тренер нового поколения. Долго их не было.
Аморим сделал спортинг чемпионом который до этого двадцать лет не выигрывал чемп, выводил команду в плейофф лч, выбивал арсенал из ЛЕ.
+30
-1
+29
По Алонсо проблема в том, что даже если у него получится в Ливерпуле, то он сразу уйдет, если его позовет Реал.
+20
-6
+14
Ответ Roman
Де Дзерби? Нагельсман?
Инзаги?
+12
-2
+10
А я бы ещё присмотрелась к Тьяго Мотта из Болоньи... Отличный зрелищный футбол, и результаты выше ожидаемого. Тоже очень умный был игрок
+9
-2
+7
Ответ Кино Музыка
Хаби Алонсо первый действительно сильный тренер нового поколения. Долго их не было.
Артета для вас шутка?
+9
-4
+5
Маур, видимо, выделятся своей неутолимостью, раз Клопп такое про него говорит...
+5
0
+5
Хаби Алонсо первый действительно сильный тренер нового поколения. Долго их не было.
+16
-11
+5
Ну Анчелотти и Гвардиола все-таки тренеры из разных поколений. В поколение Анчелотти можно записать Моуринью. Клопп где-то ближе к Гвардьоле, который вообще по тренерским меркам молодой, он просто рано начал добиваться успехов.
+4
0
+4
Клоппу лайк, за троллинг в сторону Маура.
+5
-1
+4
Клопп дал свое благословение боссам Ливерпуля..
+6
-2
+4
"он был похож на тренера уже тогда, когда играл"

Эх, на Джеррарда, Лэмпарда и Пирло мы тоже возлагали надежды по этому принципу, когда они играли. Хотя, возможно, им просто не дали толком раскрыться. Уж больно нетерпеливое руководство и фанаты сейчас.
+4
-1
+3
Гвардиола кстати всего на 9 лет старше Алонсо. Но Гвардиола - тренер-вундеркинд, рано начал тренировать на топ-уровне
+4
-1
+3
Ответ Рита Ктинидина
А я бы ещё присмотрелась к Тьяго Мотта из Болоньи... Отличный зрелищный футбол, и результаты выше ожидаемого. Тоже очень умный был игрок
А я вот к вам пригляделся, в восторге)
+8
-5
+3
Анчелотти был динозавром когда Гвардиола только начинал
+2
0
+2
Ответ Кино Музыка
Хаби Алонсо первый действительно сильный тренер нового поколения. Долго их не было.
Симоне Индзаги
+1
0
+1
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
После успеха Гвардиолы, кажется, пошла мода на тренеров-буквально вчерашних игроков. Невероятный успех Зидана на этом поприще только усилил эту "ошибку выжившего". Вот и с когда-то "играющими тренерами" так же – почему-то без должного естественного роста все спешили ставить их главными тренерами своих команд. И только у Алонсо это получилось. С другой стороны, мне кажется, Пирло не совсем провалился и у него еще может получиться. А вот Лэмпс и Джеррард знатно обосрались.
к Лэмпарда был отличный первый сезон в Челси, так что не надо его совсем уж гнобить
+2
-1
+1
Какой же Клопп..остроумный)
+1
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Ответ xxx-xxx
Динозавры ?)) я бы сказал мэтры, как по мне очень большие авансы выписывают Алонсо, примеров масса, когда блеснул, один, два сезона, а дальше бледная тень себя.
Клоппу такие же авансы выписывали в Дортмунде
+1
0
+1
Ответ |Muted Horn
Рой Ходжсон, получется, вообще зарождение жизни застал
Непосредственно принимал участие
+1
0
+1
Какой же Клопп крутой )))
+1
0
+1
Рауль был в Кастильи
Хаби Алонсо в Байере
Артета в Арсенале
Хави в Барсе

А когда то, когда я начинал смотреть, они все играли, а теперь тренеруют, молодцы, у некоторых пока не очень то получается, а у других с первых же сезонов всё получается)
+3
-2
+1
Клопп намекает на следующего тренера Ливерпуля?
+2
-1
+1
Какой же Клопп динозавр)
+2
-1
+1
Динозавры ?)) я бы сказал мэтры, как по мне очень большие авансы выписывают Алонсо, примеров масса, когда блеснул, один, два сезона, а дальше бледная тень себя.
+2
-1
+1
Ответ Артем Андреев
Если он себя с Гвардиолой динозаврами считает, то Анчелотти уже как минимум с каменноугольного периода тренирует.
Ну, кстати, Карло главным работает с 1995, а Клопп с 2001. Разница в возрасте всего 8 лет.
Карло просто в 37 лет возглавил Парму со сказочным звездным составом, с тех пор всегда в топе, а уже пара поколений футболистов сменилось.
Гвардиола 17 лет тренирует, всего на два года дольше, чем, например, Карпин, которого я до этого момента почему-то считал достаточно молодым тренером, а ему уже 55)
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Ответ Великий Алонсо
Тот момент, когда фамилия даёт огромную прибавку в успехе в своём деле. Хаби должен быть счастлив, что у него одинаковая фамилия с Великим Фернандо Алонсо.
Хочешь сказать и он сольëт 3 чемпионства в последнем туре? Обидно, если так
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