«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)
«Ливерпуль» предпринял шаги по привлечению Хаби Алонсо.
Мерсисайдцы связались с представителями тренера «Байера», сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Ранее с 42-летним специалистом связалась «Бавария». Сейчас мюнхенцы и «красные» – главные претенденты на Алонсо.
В «Баварии» осознают, что заполучить Хаби будет очень сложно, но он остается приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.
В ходе игровой карьеры Алонсо играл и за «Баварию», и за «Ливерпуль». Тренером «Байера» он стал в октябре 2022-го.
Но честно говоря, хочется, чтобы он еще сезон в Байере поработал, посмотреть на него в ЛЧ с этой командой и этим составом)
Думается , что сейчас у фанатов байера отличное настроение.
Но он из имеющегося под рукой составом вернул команду в еврокубки. В этом сезоне в составе сделали лишь небольшие изменения потратив гроши, а теперь команда рекорды за рекордами бьёт.
Выжимать соки по максимуму умеет не каждый тренер.
Для таких талантов все двери в любое время открыты.
Баварии надо тух лого продлевать лет на 10, бундес лига при нем расцветет и природа очистится
Не, я не говорю, что он слабый и т.д. Я говорю, что пока рано судить. Но очевидно, его восхваляют те же люди, которые игрока после пары удачных матчей в топы зачисляют. Глупо.