«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

«Ливерпуль» предпринял шаги по привлечению Хаби Алонсо.

Мерсисайдцы связались с представителями тренера «Байера», сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Ранее с 42-летним специалистом связалась «Бавария». Сейчас мюнхенцы и «красные» – главные претенденты на Алонсо.

В «Баварии» осознают, что заполучить Хаби будет очень сложно, но он остается приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.

В ходе игровой карьеры Алонсо играл и за «Баварию», и за «Ливерпуль». Тренером «Байера» он стал в октябре 2022-го.

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37 комментариев
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Хаби Алонсо этим летом самый лакомый кусочек среди тренеров на трансферном рынке будет.
Но честно говоря, хочется, чтобы он еще сезон в Байере поработал, посмотреть на него в ЛЧ с этой командой и этим составом)
+45
-2
+43
Представляю, насколько сейчас тяжело фанатам Байера читать такие новости ☹️
+18
-1
+17
Ответ -Madrid_Guy-
Хаби Алонсо этим летом самый лакомый кусочек среди тренеров на трансферном рынке будет. Но честно говоря, хочется, чтобы он еще сезон в Байере поработал, посмотреть на него в ЛЧ с этой командой и этим составом)
Этой команды в следующей лч не будет,разберут
+15
-1
+14
Ответ S H A R K
Не факт конечно, что он этим летим уйдёт, может и, скорее всего, останется ещё на 1 сезон. Но в любом случае, я так считаю, его трансфер будет главным событием ближайших 2ух лет. Отличный тренер важнее, чем какой-то звёздный игрок. Кто сможет его переманить, тот с огромной долей вероятности получит немало трофеев в краткосрочной перспективе, как минимум.
Следующий сезон может вполне так себе выйти если разберут основу по клубам. Поэтому уходить надо сейчас. Тем более, что и варианты хорошие. Не каждый год Ливерпуль меняет тренера.
+5
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+5
Ответ -Madrid_Guy-
Хаби Алонсо этим летом самый лакомый кусочек среди тренеров на трансферном рынке будет. Но честно говоря, хочется, чтобы он еще сезон в Байере поработал, посмотреть на него в ЛЧ с этой командой и этим составом)
Не факт конечно, что он этим летим уйдёт, может и, скорее всего, останется ещё на 1 сезон. Но в любом случае, я так считаю, его трансфер будет главным событием ближайших 2ух лет. Отличный тренер важнее, чем какой-то звёздный игрок. Кто сможет его переманить, тот с огромной долей вероятности получит немало трофеев в краткосрочной перспективе, как минимум.
+7
-3
+4
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Представляю, насколько сейчас тяжело фанатам Байера читать такие новости ☹️
Байер ни разу не выигрывал бундеслигу.
Думается , что сейчас у фанатов байера отличное настроение.
+5
-1
+4
Ответ Всё знаю
Байер ни разу не выигрывал бундеслигу. Думается , что сейчас у фанатов байера отличное настроение.
А Байер ещё ничего и не выиграл
+3
0
+3
Алло, Хаби, это Ливерпуль. Хаби, ай нид хелп!
+4
-2
+2
Ответ -Madrid_Guy-
Хаби Алонсо этим летом самый лакомый кусочек среди тренеров на трансферном рынке будет. Но честно говоря, хочется, чтобы он еще сезон в Байере поработал, посмотреть на него в ЛЧ с этой командой и этим составом)
это все потому, что у Мостового нет лицензии нужной пока ещё, поэтому Алонсо сааамый лакомый
+3
-1
+2
Надеемся, что договорятся
+2
0
+2
Ливерпулю он нужнее! Зимой никого не покупали, выделят надеюсь денег под его игру. С молодыми игроками тоже у Хаби получается, только на Энфилд!
+3
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Я очень хочу-хочу-хочу, чтобы у него все получилось в карьере тренера. Он был отличным футболистом, а тренер еще начинающий. Хотелось бы пожелать ему успехов и удачи и сделать правильный выбор, куда дальше идти после Леверкузена. Или решить еще на сезон остаться
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Он Вам перезвонит
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пусть срастётся 🙏🏼
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Боссы Баварии легки на руку по части увольнения тренеров, Ливер надежнее.
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Алонсо перенаправил звонок в Москву к Мостовому
+1
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Дайте Хаби второй сезон с Байером, но уже в ЛЧ провести)
+1
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В плане развития карьеры и самореализации АПЛ конечно заманчивее, посмотрим, что в итоге выберет Хаби
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Ответ zhenik7887@
Этой команды в следующей лч не будет,разберут
большинство игроков продлили контракты в этом году и при сохранении Алонсо высока вероятность, что особенно то и не разберут. тем более ХА наверняка поставил условием продолжения работы в клубе усиление клуба
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Ответ S H A R K
Скорее как Клопп. Когда он приходил в Байер команда болталась в низах лиги 7 или 8 туров. Но он из имеющегося под рукой составом вернул команду в еврокубки. В этом сезоне в составе сделали лишь небольшие изменения потратив гроши, а теперь команда рекорды за рекордами бьёт. Выжимать соки по максимуму умеет не каждый тренер.
Вряд ли ему в кайф строить команду из г.вна и палок . Будет выторговывать себе больше полномочий и трансферов
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Ответ -Madrid_Guy-
Есть ощущение, что тренером он станет по типу Пепа или раннего Моуринью. Тренера для которого будут покупать любых игроков и выстраивать систему на 5-6 лет вперед
Скорее как Клопп. Когда он приходил в Байер команда болталась в низах лиги 7 или 8 туров.
Но он из имеющегося под рукой составом вернул команду в еврокубки. В этом сезоне в составе сделали лишь небольшие изменения потратив гроши, а теперь команда рекорды за рекордами бьёт.
Выжимать соки по максимуму умеет не каждый тренер.
0
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0
Ответ S H A R K
Не факт конечно, что он этим летим уйдёт, может и, скорее всего, останется ещё на 1 сезон. Но в любом случае, я так считаю, его трансфер будет главным событием ближайших 2ух лет. Отличный тренер важнее, чем какой-то звёздный игрок. Кто сможет его переманить, тот с огромной долей вероятности получит немало трофеев в краткосрочной перспективе, как минимум.
Есть ощущение, что тренером он станет по типу Пепа или раннего Моуринью. Тренера для которого будут покупать любых игроков и выстраивать систему на 5-6 лет вперед
0
0
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Ответ zhenik7887@
Этой команды в следующей лч не будет,разберут
Как раз таки если Алонсо останется, то думаю и костяк сохранится. Игроки в команде в первую очередь из за него
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Ответ Petr Tcoi
Следующий сезон может вполне так себе выйти если разберут основу по клубам. Поэтому уходить надо сейчас. Тем более, что и варианты хорошие. Не каждый год Ливерпуль меняет тренера.
Хаби ещё молод, в Ливерпуль попасть ещё успеет. Не думаю, что он прям сейчас куда-то спешит. У 2025 его может пригласить Реал. Если у Ливерпуля с новым тренером всё пойдёт на перекосяк, то могут уволить его и пригласить Хаби.
Для таких талантов все двери в любое время открыты.
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Ответ Yu123
пора запомнить: если Бавария связывается с Алонсо, то это грабёж и мерзость, а если Ливерпуль, то это сразу ищут замену уходящему Клоппу и правильное решение
По факту, что не так?
Баварии надо тух лого продлевать лет на 10, бундес лига при нем расцветет и природа очистится
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Представляю, насколько сейчас тяжело фанатам Байера читать такие новости ☹️
Они и сами понимают, что он будет нарасхват
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Ну, а Зидан пойдёт Кейна тренировать
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Откуда столько дифирамбов в адрес Хаби и мнений, что он крутой тренер? Да, с Байером результаты крутые, только дурак будет отрицать. Но он там суммарно провёл 1,5 сезона. Иногда бывает так, что просто "попёрло" и далеко не факт, что дальше пойдёт аналогично. Тем более в топ-клубе.
Не, я не говорю, что он слабый и т.д. Я говорю, что пока рано судить. Но очевидно, его восхваляют те же люди, которые игрока после пары удачных матчей в топы зачисляют. Глупо.
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Так, Ливерпуль! Не мешай Алонсо - выиграть БЛ с Байером.. .))
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Правильно, а то немцы на ходу подмётки режут
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