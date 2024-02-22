«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)

«Ливерпуль» предпринял шаги по привлечению Хаби Алонсо.

Мерсисайдцы связались с представителями тренера « », сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Ранее с 42-летним специалистом связалась « ». Сейчас мюнхенцы и «красные» – главные претенденты на Алонсо.

В «Баварии» осознают, что заполучить Хаби будет очень сложно, но он остается приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.

В ходе игровой карьеры играл и за «Баварию», и за « ». Тренером «Байера» он стал в октябре 2022-го.