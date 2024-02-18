«Бавария» связалась с Зиданом. Экс-тренер «Реала» – фаворит на замену Тухелю (Corriere dello Sport)

«Бавария» заинтересована в приглашении Зинедина Зидана.

Corriere dello Sport утверждает, что точно покинет немецкий клуб, вопрос лишь в том, сможет ли он доработать до конца сезона.

Еще перед первым матчем с «Лацио» 1/8 финала (0:1) в Лиге чемпионов представители чемпионов Германии связались с .

Бывший главный тренер «Реала» называется первоочередным вариантом руководства «Баварии» на лето, но непонятно, есть ли шансы назначить его по ходу текущего сезона.

«Бавария» проиграла 3 матча подряд впервые с 2015 года. Дальше – игра с «Лейпцигом»