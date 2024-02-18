«Бавария» связалась с Зиданом. Экс-тренер «Реала» – фаворит на замену Тухелю (Corriere dello Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Зинедин Зидан Томас Тухель Футбол

«Бавария» заинтересована в приглашении Зинедина Зидана.

Corriere dello Sport утверждает, что Томас Тухель точно покинет немецкий клуб, вопрос лишь в том, сможет ли он доработать до конца сезона.

Еще перед первым матчем с «Лацио» 1/8 финала (0:1) в Лиге чемпионов представители чемпионов Германии связались с Зиданом.

Бывший главный тренер «Реала» называется первоочередным вариантом руководства «Баварии» на лето, но непонятно, есть ли шансы назначить его по ходу текущего сезона.

«Бавария» проиграла 3 матча подряд впервые с 2015 года. Дальше – игра с «Лейпцигом»

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86 комментариев
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Зидан не пойдет. Он и по-немецки не говорит. Да и есть ощущение, что после 3 ЛЧ и чемпионства в Ла лиге он не хочет портить наследие, возглавляя кризисные клубы. Будет до упора ждать поста в сборной Франции, чтобы выиграть ЧМ как тренер. Поэтому пусть звонят Саламычу, этой Баварии как раз нужен немецкоговорящий полевой командир
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+114
Крысы из Баварии тупо сливают очередного тренера который им не видите ли не понравился, Анчелотти с Ковачем не дадут соврать.
+56
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+37
Ответ Aristokratt
Крысы из Баварии тупо сливают очередного тренера который им не видите ли не понравился, Анчелотти с Ковачем не дадут соврать.
Так если Тухель тухлую игру ставит, да публично поносит. Зачем команде такой хороший тренер.
Тот же Зидан полная противоположность Тухелю.
+44
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+33
Ответ pit4er
Зидан не пойдет. Он и по-немецки не говорит. Да и есть ощущение, что после 3 ЛЧ и чемпионства в Ла лиге он не хочет портить наследие, возглавляя кризисные клубы. Будет до упора ждать поста в сборной Франции, чтобы выиграть ЧМ как тренер. Поэтому пусть звонят Саламычу, этой Баварии как раз нужен немецкоговорящий полевой командир
Дешам продлил контракт до 2026, Зидан может до второго пришествия ждать.:)))))))
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+23
100% Зизу откажется. Хотел бы давно возглавил какой-то топ клуб
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Йозе Марино - да придёт спаситель
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Ответ Максим Черкашин
Дешам продлил контракт до 2026, Зидан может до второго пришествия ждать.:)))))))
а куда ему спешить
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+12
Фига там руководство лихорадит. Как в РПЛ перебирают все варианты? Может тогда Божович?
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Ответ Kranmeister
Йозе Марино - да придёт спаситель
Роман готов, думаете?
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Ответ Родя Раскольников
Гвардиола туда же, когда с Реалом в 1/2 ослушались и сыграли по-своему.
Субъективно, по верхам, что ярко запомнилось, но в целом мое устойчивое мнение: а чего Гвардиола достиг с Баварией? Вылетов из ЛЧ абсолютно по игре? Накупил бесхарактерных тики-такеров, продал Крооса и Швайни, подломил немецкий дух команды, сломал немецкую машину и свалил.
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Зидан не фаворит, фаворит - Поттер.
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Ответ Футбольные Хроники
Даже не знаю согласиться ли Зидан. Однозначно у Баварии отличный состав, и он явно лучше чем был у Реала в сезоне 20/21. Как бы там не было, я желаю фаном Баварии не унывать. Это временный спад
состав норм. когда Ковач был тренером он говорил что не может сделать из драндулета Феррари, потом его поменял Флик и сделал эту команду победителем лч
+6
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Зизу получит суперклуб и лицензию на его реконструкцию. Где еще ему такое сейчас предложат? Баварке по-хорошему нужно центр пооузащиты менять, искать ПЗ, а то и ЛЗ если Дэвис уйдет. Это как минимум. Короче, есть где развернуться.
+6
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Почему Флика не хотят хотя бы до конца сезона ?
+7
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Зидан не хочет работать где будет языковой барьер. Так что или снова Реал или Сб. Франции. Никакие Бундеслига или АПЛ.
Он ждет окончания Евро, посмотреть как Франция будет выступать.
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Ответ SWAGG
У баварии отличный состав? Дядь, завязывай) В полузащите два деградирующих середняка киммих и горецка. Они бы в полузащиту арса бы не попали, не говоря про реал. В защите клоун упамекано, дэвис на чемоданах, переоцененный де лигт и доигрывающий нойер. В флангах мертвые сане, гнабри и стекляшка коман. Плюс дед на мюллере. Тут по хорошему половину команды распускать чтобы не остаться у разбитого корыта
так можно про любую команду расписать в кризисе
+6
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Ответ Иван Лапин
Если тухель настолько неприятен, то зачем его нанимали? Он же и был таким тренером, как сейчас...
Потому что руководство Баварии тупо поступило, как и продолжает это делать не увольняя откровенно плохо для Баварии тренера. Знаешь, такое бывает, что даже взрослые дяди в костюмах делают тупости
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Ответ fussballer
Роман готов, думаете?
800 матчей Барселоны он уже посмотрел, не думаю, что 800 матчей Баварии будут для него проблемой
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Ответ Aristokratt
Крысы из Баварии тупо сливают очередного тренера который им не видите ли не понравился, Анчелотти с Ковачем не дадут соврать.
Ну и где Ковач был хорош после Баварии? Почему не сливали Нагельсманна, Флика? Тухель не приятен не то что игрокам, но и фанатам Баварии
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Ответ Guillermo
Фига там руководство лихорадит. Как в РПЛ перебирают все варианты? Может тогда Божович?
Гиздоль, Циннбауэр)
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Это карма за увольнение Флика. Работал себе мужик и выигрывал. Но Хасанчика он не устраивал и решили поменять на лояльных людей. Ну теперь получите болт за щеку и распишитесь! Превращение в Ювентус и Барселону на счет 3… 2…
+6
-3
+3
Ответ DonRumata
Ну да...незнание немецкого в современном мире, это конечно невероятный минус..практически тупик)
Так если б Зидан хотя бы на английском ещё говорил. Может, конечно, прийти персонально Упамекано объяснять как перестать косячить. Этим уже сильно помог бы
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Ответ Kubinec_
эти шакалы и Зиданыча сольют
Тут не факт. Зидан это глыба, даже в Баварии есть игроки чьим кумиром он является
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Ответ zidane467554
ну в реал он тоже врядли пойдет. по-моему клубный футбол для него закончился
У него есть еше вариант, Ювентус. Пока ювентины до сих пор жалуется на Аллегри несмотря их позицию в лиге. Так что кто знает
+3
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Не проще ли Флика вернуть?
+3
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Ответ zidane467554
а куда ему спешить
Потом Дешам продлит до 2030. А Зидан будет дальше ждать.:))))))))
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Ответ Fona
Ну и где Ковач был хорош после Баварии? Почему не сливали Нагельсманна, Флика? Тухель не приятен не то что игрокам, но и фанатам Баварии
Если тухель настолько неприятен, то зачем его нанимали? Он же и был таким тренером, как сейчас...
+2
-1
+1
Срочно нужен Зидан, хуже явно не будет, да и в место он не вцепится
+1
0
+1
Ответ Guillermo
Фига там руководство лихорадит. Как в РПЛ перебирают все варианты? Может тогда Божович?
Мостового
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Ответ zidane467554
при нагельсмане этот костяк уничтожал барселону и интер, который до финала до шел. с тренером проблемы. даже шупомотинг топарем становится при правильном тренере
Эту барселону и айнтрахт унижал, а через год и мю. И все это было в ЛИГЕ ЕВРОПЫ. Барселона на тот момент команда уровня ЛЕ. Давай ты оставишь те матчи с интером в группе)
Ты видимо забыл как этот костяк с нагетсом на борту безидейно слился от вильярреала в лч. Это не Барсу в группе унижать)
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