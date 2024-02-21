«Интер» победил «Атлетико», дубль Овечкина, СКА впервые проиграл на «СКА-Арене», «Ман Сити» уже 2-й и другие новости

1. «Атлетико» в гостях уступил «Интеру» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с ПСВ (1:1) на выезде.

2. СКА впервые проиграл на «СКА-Арене» – 0:3 «Северстали», «Спартак» победил «Торпедо» (7:3), «Авангард» был сильнее «Автомобилиста» (4:2) и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ. Стали известны все 16 участников плей-офф.

3. «Ман Сити» победил «Брентфорд» (1:0) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ. «Горожане» на 1 балл опередили «Арсенал» и на 1 очко отстают от «Ливерпуля».

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (6:2), Овечкин набрал 3 (2+1) очка, сделав дубль в 3-м периоде (голы номер 837 и 838, в последних 8 играх – 8 шайб!). «Рейнджерс» победили «Даллас» (3:1), Шестеркин отразил 41 из 42 броска и стал первой звездой. «Флорида» одолела «Оттаву» (3:2 ОТ), Бобровский одержал 388-ю победу в лиге и делит 16-е место в истории. Все результаты дня – здесь.

5. Умер бывший игрок «Баварии» и «Интера» Андреас Бреме, ему было 63 года. У автора победного гола Германии в финале ЧМ-1990 остановилось сердце.

6. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения бонусных баллов в награду за занятия спортом.

7. Калинская, Потапова, Швентек, Рыбакина, Гауфф, Вондроушова, Свитолина вышли в 3-й круг в Дубае, Павлюченкова снялась, Кудерметова, Соболенко выбыли.

8. ЦСКА подписал 19-летнего алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

9. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступили против проведения альтернативной Олимпиады, где будет разрешен допинг.

10. «Спартак» разгромил «Абдыш-Ату» из Кыргызстана (4:0) в контрольном матче, ЦСКА крупно обыграл «Химки» (3:0), «Локомотив» забил 11 голов «Галф Юнайтед» из ОАЭ и сыграл 1:1 с «Зенитом» в закрытом матче.

11. Российские штангисты Сергей Дементьев и Валентин Пономарев дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Цитаты дня:

Ротенберг о 0:3 от «Северстали»: «Против Хабиба всегда выходил новый «Макгрегор» на спаррингах, когда он готовился к бою с Конором. И к нам приехал самый свежий Макгрегор»

Ренат Лайшев: «У Валиевой невозможно отнять статус одной из лучших фигуристок в истории. Ей хватит сил справиться с абсолютно бредовым решением CAS»

«Мы патриоты, будем действовать в интересах страны. Как скажут, так и будет». Тренер российских пловцов Назаренко об участии в Паралимпиаде-2024

Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»

Вяльбе об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: «Под них приходится подстраиваться. Одна семья? Никакая мы с ними нахрен не семья!»

Тимофей Мозгов сравнил дороги в России и США: «Автострады у нас точно лучше»