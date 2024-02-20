Путин поддержал идею введения бонусных баллов в награду за занятия спортом

Теги Владимир Путин Политика ТАСС массовый спорт Легкая атлетика

Владимир Путин заявил о важности создания системы поощрений за занятия спортом.

На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» президент РФ поддержал идею бонусных баллов в награду за занятия спортом.

«Уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом. Но, конечно, наверное, этого недостаточно.

Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, – это интересная идея, она уже в принципе звучит, я знаю о ней. Надо, конечно, понять, по каким направлениям двигаться, с точки зрения господдержки, как формализовать эти баллы.

Самое простое – это сдача ГТО, она массовый характер носит. И в зависимости от этого эти баллы начислять. Но не только. Надо эту систему разработать.

Обещаю, обязательно поработаем на эту тему», – сказал Путин

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50 комментариев
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Ответ papadok
А для тех, кто много читает, хорошо учится, налоговые вычеты можно предусмотреть?
Больно умных скорее на заметку возьмут.
+68
-2
+66
За 10 бонусных баллов позволят выехать за границу (Беларусь). За 20 дадут альтушку на госуслугах
+67
-3
+64
А для тех, кто много читает, хорошо учится, налоговые вычеты можно предусмотреть?
+55
-3
+52
До внедрения социального рейтинга недалеко
+39
-2
+37
Ты бы лучше историю проработал с репетитором, чтобы не позориться
+40
-8
+32
Всем кто занимается спортом по миске рис и кошка жена
+29
-3
+26
Обещаю обещать, что буду обещать.
+18
0
+18
Даже тут лишь одни пустые обещания. "Нужно", "важно", "обещаю", "проработаем"
+17
-3
+14
А ещё пенсию можно платить баллами.
+14
-1
+13
Ща начнётся. Депупаты и дети прокуроров будут заниматься спортом по 500 дней в году.
+12
-1
+11
Поддержал войну - баллы, проголосовал за кого надо - еще балл и так балл за баллом, балл за баллом....
+13
-2
+11
Ответ ezheloko
За 10 бонусных баллов позволят выехать за границу (Беларусь). За 20 дадут альтушку на госуслугах
Вот и до Спортса добрались альтушки
+9
0
+9
Ответ Jedef
Даже тут лишь одни пустые обещания. "Нужно", "важно", "обещаю", "проработаем"
А как вам "конечно наверное"?
+8
0
+8
Идите в одно место со своими гто, баллами и т.д.
+7
-1
+6
Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий удален модератором
Почему каша. Это же намётки социального рейтинга. У меня сразу возник вопрос к чему эти баллы будут плюсоваться.
+8
-3
+5
Ответ distress of ignorance
До внедрения социального рейтинга недалеко
Пусть с чиновников начнут. Интересно, что там у министра труда со спортом? Чемпион по поеданию отбивных?
+6
-1
+5
Ответ ezheloko
За 10 бонусных баллов позволят выехать за границу (Беларусь). За 20 дадут альтушку на госуслугах
Что это посвяти пжта )?
+5
0
+5
Ответ Data Architector
Сдавший ГТО заключенный может выйти по УДО...
По удо на сво. Новые лозунги.
+6
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Так всё время рассуждают про этот налоговый вычет, как будто перед этим не надо свои деньги заплатить за занятия спортом, а потом в следующем налоговом периоде получить вычет в размере 13%, но не больше установленной законом суммы.
История с вычетом всегда подаётся как раздача денег направо и налево, только эти деньги ты сам и потратил🤷

И да, что за баллы то? Баллы плюса или сберспасибо. Конкретики то деду как обычно не налили, а он и рад
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0
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В китае все это уже есть. Соц рейтинг, кошка, жена, миска риса
+6
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Миска риса и кошка-жена
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Сдавший ГТО заключенный может выйти по УДО...
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Всё ближе к "братьям" из КНР, где социальный рейтинг, как в серии "Чёрного зеркала", и пр. "прогрессивные" идеи. Системы и алгоритмы слежения оттуда итак уже взяты.
+5
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+4
А можно какие-то бонусные баллы за прослушивание всего этого... Раньше хоть молоко за вредность давали.
+5
-2
+3
Значок ГТО на груди к него, больше не знают о нем ничего (с)
+5
-2
+3
Забыл про поручить, без этого ничего не получится...Я помню, как после ои-14 на совещании о спорте такого наобещали для массового спорта...аж дух захватывало, спросил у Мутко , как можно финансирование получить для клуба, так нас взяли и закрыли.
+3
0
+3
отсталая идея, как и фанайди. Будет только снижать желание заниматься спортом из-за сегрегации на низкобальников и высокобальников и разочарования от недостижимости баллов. Бальные системы продвигают исключительно ни на что не способные люди
+3
-1
+2
путинские системы поощрений всем известны. ненужных ему патриотов убрал - держи бонус.рубли и новые должности. в сторону запада по его бумажке "сильные идеи" вычитал - начислят новую хоккейную коробку. хозяин никогда не забывает кинуть косточку своим питомцам.
+4
-2
+2
100 баллов - 10 рублей...как в пятёрочке...
+3
-1
+2
Литрбол узаконят как вид спорта надеюсь
+2
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