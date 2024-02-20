Путин поддержал идею введения бонусных баллов в награду за занятия спортом
Владимир Путин заявил о важности создания системы поощрений за занятия спортом.
На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» президент РФ поддержал идею бонусных баллов в награду за занятия спортом.
«Уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом. Но, конечно, наверное, этого недостаточно.
Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, – это интересная идея, она уже в принципе звучит, я знаю о ней. Надо, конечно, понять, по каким направлениям двигаться, с точки зрения господдержки, как формализовать эти баллы.
Самое простое – это сдача ГТО, она массовый характер носит. И в зависимости от этого эти баллы начислять. Но не только. Надо эту систему разработать.
Обещаю, обязательно поработаем на эту тему», – сказал Путин.
История с вычетом всегда подаётся как раздача денег направо и налево, только эти деньги ты сам и потратил🤷
И да, что за баллы то? Баллы плюса или сберспасибо. Конкретики то деду как обычно не налили, а он и рад