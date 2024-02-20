Путин поддержал идею введения бонусных баллов в награду за занятия спортом

Владимир Путин заявил о важности создания системы поощрений за занятия спортом.

На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» президент РФ поддержал идею бонусных баллов в награду за занятия спортом.

«Уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом. Но, конечно, наверное, этого недостаточно.

Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, – это интересная идея, она уже в принципе звучит, я знаю о ней. Надо, конечно, понять, по каким направлениям двигаться, с точки зрения господдержки, как формализовать эти баллы.

Самое простое – это сдача ГТО, она массовый характер носит. И в зависимости от этого эти баллы начислять. Но не только. Надо эту систему разработать.

Обещаю, обязательно поработаем на эту тему», – сказал Путин.