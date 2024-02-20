МОК и WADA выступили против проведения альтернативной Олимпиады, где будет разрешен допинг

МОК и WADA выступили против альтернативной Олимпиады с допингом.

Поддержку их совместному заявлению также выразил Международный комитет честной игры (CIFP).

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Питер Тиль профинансирует проект «Олимпиады на стероидах», где спортсменам разрешат принимать допинг.

Первые соревнования могут пройти в 2025 году в пяти видах спорта – плавании, гимнастике, единоборствах, тяжелой и легкой атлетике.

«На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников, поскольку спортсмены неизбежно будут пытаться выйти за пределы здоровья.

Мы призываем организаторов и спонсоров этого мероприятия приложить свои организационные и финансовые усилия для поддержания Олимпийского движения, чтобы создать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», – заявил президент CIFP и бывший член Медицинской комиссии МОК доктор Джено Камути.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!