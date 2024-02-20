МОК и WADA выступили против проведения альтернативной Олимпиады, где будет разрешен допинг

Теги допинг МОК WADA Расширенные Игры Легкая атлетика

МОК и WADA выступили против альтернативной Олимпиады с допингом.

Поддержку их совместному заявлению также выразил Международный комитет честной игры (CIFP). 

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Питер Тиль профинансирует проект «Олимпиады на стероидах», где спортсменам разрешат принимать допинг.

Первые соревнования могут пройти в 2025 году в пяти видах спорта – плавании, гимнастике, единоборствах, тяжелой и легкой атлетике. 

«На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников, поскольку спортсмены неизбежно будут пытаться выйти за пределы здоровья. 

Мы призываем организаторов и спонсоров этого мероприятия приложить свои организационные и финансовые усилия для поддержания Олимпийского движения, чтобы создать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», – заявил президент CIFP и бывший член Медицинской комиссии МОК доктор Джено Камути.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!

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10 комментариев
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"чтобы создать равные условия для всех спортсменов во всем мире" АХХХХХА-ХХХХА-ХАААААА)))))))
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Эти игры и то будут честнее чем нынешние политигрища под патронажем этих двух ручных контор
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На такой олимпиаде результаты будут хуже. Потому что на олимпиадах МОК жрут больше допинга
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А я бы посмотрел. Кстати, давно об этом слухи ходили. Лет так десять назад.
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Это будет бредятина высочайшего уровня, но если в нормальные олимпиады впускают наравне с обычными людьми полумужчин/женщин, то чего уж говорить об этом? Зато честно будет, никто не будет изворачиваться. Про равные условия смешно
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Сейчас впрягутся производители энергетиков, пищевых добавок и гормональных препаратов, фарм.гиганты - размотают МОК и ВАДА.

Там бизнес на триллионы, а тут какие-то жалкие международные комитеты спортивные и ассоциации антидопинговые.

Там не только разрешат, но и рекламу тематическую будут крутить во время трансляции.
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МОК и WADA любят этот процесс контролировать с помощью так называемых терапевтических исключений, когда особо приближенным можно принимать всё что угодно, а других ловят за микроскопические дозы веществ. Справедливость в их соревнованиях полностью отсутствует.
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конкуренты прямые, что)
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