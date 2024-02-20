«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд, упустив преимущество над «Спартаком» в 3 шайбы. У команды Ларионова 10 поражений в 12 последних играх

«Торпедо» продлило серию поражений до 5 игр.

Команда Игоря Ларионова уступила « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 3:7. В первом периоде нижегородцы вели со счетом 3:0.

«Торпедо» потерпело поражение в пятой игре подряд. Из двенадцати последних матчей команда выиграла лишь два.

24 февраля « » встретится с ЦСКА. Нижегородцы занимают 6-е место на западе, имея 74 очка после 65 игр, у армейцев 71 балл.