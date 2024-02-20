«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд, упустив преимущество над «Спартаком» в 3 шайбы. У команды Ларионова 10 поражений в 12 последних играх

Теги Спартак Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» продлило серию поражений до 5 игр.

Команда Игоря Ларионова уступила «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 3:7. В первом периоде нижегородцы вели со счетом 3:0.

«Торпедо» потерпело поражение в пятой игре подряд. Из двенадцати последних матчей команда выиграла лишь два. 

24 февраля «Торпедо» встретится с ЦСКА. Нижегородцы занимают 6-е место на западе, имея 74 очка после 65 игр, у армейцев 71 балл.

Спартак – Торпедо 7:3 (1:3, 5:0, 1:0)
Дата проведения
20 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Гончарук (Бреус, Кручинин)
0:2 – 6 Летунов (Коваленко, Конюшков)
0:3 – 13 Кручинин (Коваленко, Гончарук)
1:3 – 18 Галимов (Иванов)
2:3 – 28 Голдобин (Локтионов)
3:3 – 29 Филин (Мансуров)
4:3 – 29 Сусуев (Мансуров)
5:3 – 31 Локтионов (Голдобин)
6:3 – 39 Порядин (Голдобин, Принс)
7:3 – 55 Савиков ()

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37 комментариев
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В ПО без шансов для НН,не кубковый хоккей.Для регулярки первых 2-3 месяцев хорошо,красивый хоккей,но на этом и всё
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Ларионов: «Поздравляю нашу команду с хорошим первым периодом! Мне понравилась игра команды, но не результат. Мы с позитивом смотрим в будущее» )))))
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Такими темпами Торпедо пропустит ЦСКА вперёд, и лишимся ЦСКА - СКА в первом раунде (а было бы жалко)
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Ответ Антрополог
Комментарий скрыт
Теперь все в руках Динамо уже
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Ответ alexsisus8
Не хотят с локо играть
Не хотят ни с кем играть.
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Команда весь сезон не играет так как в прошлом сезоне, но все на столько были очерованы Торпедо, что этого не замечали. Команда Ларионова ничего особенного из себе не представляет сейчас!!!
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Очередные две игры показали,что тренер ничего не контролирует. Списывать на травмы,но кто без предсезонки начинает? Козырев показывает,кто был мозг в тандеме, вынес СКА. А коняшка клоун, который звезду рано поймал. У кого был и есть характер,высказались и мимо состава
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Ответ Антрополог
Комментарий скрыт
Смотрим, и видим, что по потерянным очкам - Первое уже Динамо, а Ска - вторые, а значит потенциально Ска-Цска в первом раунде.
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сегодня никакая бутылка колы не поможет отвести внимание от такого позора
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Ответ Григорий Голубков
И нам еще три года терпеть г-на Ларионова... Как бы ни ругали Скудру и Немировски, не помню при них такого позора... Вести 3:0 и пропустить 7 подряд, это умудриться нужно!!
"Г-на Ларионова" некоторых здешних "спецов" желание непременно облить собственной желчью буквально преследует. Великий хоккеист, хороший, не сомневаюсь тренер, и интеллегентный человек. Что из перечисленного так вас всех мучает? В каком из номиналов следует искать ваши персоны, критики.
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Ответ Антрополог
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О, самый умный болельщик СКА, видимо
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Ответ Антрополог
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По потерянным СКА второй. Если Динамо выиграет оставшиеся три матча, ничто не поможет СКА стать первым.
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Визионера унижают
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Ответ Операция Ы
Педо всё, закончилось. В начале регулярки вытаскивать из средних игроков все жилы, да, чемпионы первых 2-3 месяцев. Винодел а-ля Ротен, но у того три состава, а так - два клоуна.
Не нужно нас называть ,как вы назвали .С намеком на нетрадиционность .Это опасно и не красиво
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Сливают профессора
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Команда не готова сейчас к плей-офф
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Вот это рога им обломали!
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хахахах, домой торпедики
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И нам еще три года терпеть г-на Ларионова...
Как бы ни ругали Скудру и Немировски, не помню при них такого позора...
Вести 3:0 и пропустить 7 подряд, это умудриться нужно!!
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Ответ Dundee
Комментарий удален модератором
По тебе это понятно, ты там навсегда)
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Ответ Антрополог
Комментарий скрыт
Они не смотрят, тупо минусуют))
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Далеко на малинке не уедешь)
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Без Атанаса нет химии…
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Потеря 🍍 оказалась фатальной. Надеюсь к плей-офф он вернется .
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И ещё отдельно хочется сказать, легионеры у нас только минус. С их приходом вообще игра закончилась. Таких легла,ни в одной команде нет . Они везде на первых ролях. Хотя Ларик агент и не понимает? Парней из Чайки, тогда обкатывать
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Ответ Igbin
Не хотят ни с кем играть.
с куньлунем бы не прочь, да никак под него подстроиться не могут
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Ответ Операция Ы
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Dundee
Не нужно нас называть ,как вы назвали .С намеком на нетрадиционность .Это опасно и не красиво
Комментарий удален модератором
прОФФесор поплыл
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Призрачный гонщик пришел за Торпедо)
Плей офф как чистилище. Не стоит гнать сейчас на Ларионова. Посмотрим!
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