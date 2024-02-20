«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд, упустив преимущество над «Спартаком» в 3 шайбы. У команды Ларионова 10 поражений в 12 последних играх
«Торпедо» продлило серию поражений до 5 игр.
Команда Игоря Ларионова уступила «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 3:7. В первом периоде нижегородцы вели со счетом 3:0.
«Торпедо» потерпело поражение в пятой игре подряд. Из двенадцати последних матчей команда выиграла лишь два.
24 февраля «Торпедо» встретится с ЦСКА. Нижегородцы занимают 6-е место на западе, имея 74 очка после 65 игр, у армейцев 71 балл.
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- 0:1 – 4 Гончарук (Бреус, Кручинин)
- 0:2 – 6 Летунов (Коваленко, Конюшков)
- 0:3 – 13 Кручинин (Коваленко, Гончарук)
- 1:3 – 18 Галимов (Иванов)
- 2:3 – 28 Голдобин (Локтионов)
- 3:3 – 29 Филин (Мансуров)
- 4:3 – 29 Сусуев (Мансуров)
- 5:3 – 31 Локтионов (Голдобин)
- 6:3 – 39 Порядин (Голдобин, Принс)
- 7:3 – 55 Савиков ()
Как бы ни ругали Скудру и Немировски, не помню при них такого позора...
Вести 3:0 и пропустить 7 подряд, это умудриться нужно!!
Плей офф как чистилище. Не стоит гнать сейчас на Ларионова. Посмотрим!