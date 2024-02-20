Российские штангисты Дементьев и Пономарев дисквалифицированы на 4 года за допинг

Теги допинг IWF сборная России московская антидопинговая лаборатория ТАСС Тяжелая атлетика

Два российских штангиста дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении материалы Международной федерация тяжелой атлетики (IWF).

Речь идет о россиянах Сергее Дементьеве и Валентине Пономареве. Они были отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения, совершенные осенью 2012 года.

Дементьеву 34 года, он бронзовый призер Кубка России-2012. Пономареву 31 год, он завоевал серебро на юниорском чемпионате страны в 2013-м. 

Оба спортсмена уже завершили карьеру, срок их дисквалификации истечет 13 сентября 2026-го.

21 комментарий
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Международную федерацию тяжелой атлетики тяжело заподозрить в предвзятости. Там за последние 5 лет ТАКИЕ огромные чистки прошли по всем сборным и весовым категориям, что ходили даже разговоры про отмену вида спорта как такового, потому что на допинге были вообще все.
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Мне кажется,что допинг в тяжелой атлетике уже норма. Не зря периодически ходят разговоры об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы.
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Силовое троеборье, культуризм и ТА с допингом, а если быть точнее, то со стероидами, идут рука об руку. Их проще убрать из программы ОИ (бодибилдинг итак отсутствует, ровно как и в системе WADA), чем писать против ветра. Причём ничего зазорного в том, что спортсмены в этих видах "химичат", я не вижу. Атлеты спокойно протянут и без Олимпиады, потому что в этих видах можно зарабатывать и за их пределами (банально тренером в зале), причём больше, чем победить один раз в 4 года и получить 40 тыс. долларов, но для победы нужно потратить кучу времени, денег и здоровья. Это раньше может было престижно стать олимпийским чемпионом, а сейчас на условном Arnold Strongman Classic платят за победу 80 тыс. долларов, причём это соревнование проходит каждый год. IPF уже объявил крупнейший призовой фонд за всю историю (553 тыс. долларов) на Шеффилд Чемпионшип 2024. Стартов коммерческих хватает даже и для середняков, где можно перебиваться как-то.
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Будни...
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Почему такой лаг гигантский, прошло 12 лет, карьеры давно завершены, а не дисквальнуть ли нам пенсионеров
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Ответ Георгий Яценко
Мне кажется,что допинг в тяжелой атлетике уже норма. Не зря периодически ходят разговоры об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы.
Человек не в состоянии поднимать такие веса,какие они тягают.Естественно,они под чем то все,просто большинство не ловят.
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Ответ Данил
Тяжелая атлетика без допинга невозможна. В противном случае все показатели полетят стремительно вниз, и кому это будет нужно на фоне прошедших рекордов, непонятно. Все просто грамотно чистятся, а на кого нужно закрывают глаза. Так всегда было. На русских глаза не закрывают, вот и все. А исключить могут, как раз из-за этой ситуации, что могут подколоть сами себя. Хотя как без тяжатлетики на Олимпиаде в голове не укладывается
Ловят то пачками. Сборные отстраняют от соревнований. Лаша Талахадзе-рекордсмен мира в тяжелом весе,а ведь тоже отбывал дисквал за допинг...((
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Ну это дичь какая-то😅
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Чяго? Опять? Не может быть?!
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Как человек с именем Валентин может быть допингистом? (
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Случайно взяли дедушкин блин ?
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Лыжник что ли в штангисты пошёл.
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Комментарий удален модератором
Власов,Жаботинский,Василий Алексеев,Тараненко,Курлович..
Интересно как было в их годы?
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Ответ Георгий Яценко
Мне кажется,что допинг в тяжелой атлетике уже норма. Не зря периодически ходят разговоры об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы.
Тяжелая атлетика без допинга невозможна. В противном случае все показатели полетят стремительно вниз, и кому это будет нужно на фоне прошедших рекордов, непонятно. Все просто грамотно чистятся, а на кого нужно закрывают глаза. Так всегда было. На русских глаза не закрывают, вот и все. А исключить могут, как раз из-за этой ситуации, что могут подколоть сами себя. Хотя как без тяжатлетики на Олимпиаде в голове не укладывается
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Ответ Estmestnyi
Комментарий удален модератором
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