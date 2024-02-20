Российские штангисты Дементьев и Пономарев дисквалифицированы на 4 года за допинг

Два российских штангиста дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении материалы Международной федерация тяжелой атлетики (IWF).

Речь идет о россиянах Сергее Дементьеве и Валентине Пономареве. Они были отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения, совершенные осенью 2012 года.

Дементьеву 34 года, он бронзовый призер Кубка России-2012. Пономареву 31 год, он завоевал серебро на юниорском чемпионате страны в 2013-м.

Оба спортсмена уже завершили карьеру, срок их дисквалификации истечет 13 сентября 2026-го.