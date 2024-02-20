Ренат Лайшев: «У Валиевой невозможно отнять статус одной из лучших фигуристок в истории. Ей хватит сил справиться с абсолютно бредовым решением CAS»

Ренат Лайшев назвал Камилу Валиеву одной из лучших в истории фигуристок.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

«Валиевой хватит сил, чтобы справиться с абсолютно бредовым решением CAS. Все будут ждать ее с на льду с нетерпением. Статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять. Весь мир видел ее гениальность. И никакие решения судов на это не повлияют.

А всякие WADA (Всемирное антидопинговое агентство), CAS и МОК (Международный олимпийский комитет) – организации без человеческого лица, раз так ужасно поступили с молодой спортсменкой», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.

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