Ренат Лайшев: «У Валиевой невозможно отнять статус одной из лучших фигуристок в истории. Ей хватит сил справиться с абсолютно бредовым решением CAS»

Теги сборная России допинг МОК WADA CAS женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев назвал Камилу Валиеву одной из лучших в истории фигуристок.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

«Валиевой хватит сил, чтобы справиться с абсолютно бредовым решением CAS. Все будут ждать ее с на льду с нетерпением. Статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять. Весь мир видел ее гениальность. И никакие решения судов на это не повлияют.

А всякие WADA (Всемирное антидопинговое агентство), CAS и МОК (Международный олимпийский комитет) – организации без человеческого лица, раз так ужасно поступили с молодой спортсменкой», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.

Кажется, наша фигурка уже отменяет Валиеву, хотя клялась ей в поддержке

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц

50 комментариев
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Лучше бы внутреннее расследование провели! Откуда допинг ?
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Лайшев: «У Валиевой невозможно отнять статус одной из лучших фигуристок в истории. --- Сколько чемпионатов мира и олимпиад выиграла?
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Ответ RusVector
Лучше бы внутреннее расследование провели! Откуда допинг ?
Они живого дедушку не обнаружили, а тут еще труднее задача.
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Как можно отнять то, чего нет и не было?
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А когда это она успела стать одной из лучших в истории фигуристок? Вот допингистка она знатная.
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А почему решение CAS бредовое. У них как будто выбор был. Допинг есть, а нормальных версий его случайного попадания нет. Один только дедушка, существование которого не смогли доказать, чего стоит
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Однако же вы его отняли - ради того, чтобы свою задницу прикрыть.
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Хочется спросить, а кто это решение бредовым сделал?
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Ответ Viks
По существу: Валиевой статус "лучшей в истории " никто не присваивал. 2) у Валиевой нет побед на чемпионате мира и олимпиадах.
так а кто такие статусы присваивает? медали - объективная вещь, а "лучшесть" - весьма субъективная. вот взять, к примеру, Сару Хьюз, она как? лучшая? или все же Мишель Кван получше будет? по-моему, ответ про бОльшую ценность последней очевиден, хоть она и не стала ОЧ
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Ну хорошо, какое место она заняла на главном старте в жизни в одиночке? Все остальное - пустое
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Как и невозможно отмыться ей теперь от клейма допингистки. И ещё неизвестно, какова доля вины в этом самой спортсменки и какова ее окружения.
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Я очень люблю Камилу Валиеву и от всей души за неё переживаю, но решение CAS никак нельзя назвать бредовым! Оно совершенно адекватно тем доводам какие привела линия защиты и обвинения! А вот линия защиты, была бредовой и беспомощной! Ну так и вопросы надо задавать им! Причём серьёзные вопросы! Другое дело что это никому не нужно, кроме болельщиков Камилы и ей.
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в истории? ничессе махнул. очередная однодневка, показавшая короткий пик и уже через год превратившаяся в тыкву - уже величайшая?
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А кто такой Ренат Лайшев? В профиле вообще пусто, спортс отжег конечно, хоть бы "физрук" подписали
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Ответ RusVector
Лучше бы внутреннее расследование провели! Откуда допинг ?
Там история посложнее чем фильмы Дэвида Линча.
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Из мавзолея что ли вылез? Как тебе это удалось?
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лайшев лает-караван идет.
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Ответ kisliy33
не жаль. для истории она никто. да, была лучшая в один год. таких за историю спорта миллионы. P.S. не стерет, а сотрет... ну это так, к слову..
в истории осталась её "планка" - рекорды... которые ещё никто не побил... по сути это не важно, но пока она "стоит"... она есть и "присутствует" на каждом соревновании....
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Что-то этот татарин вокруг валиевой вьется

А не жениться ли он на ней хочет?
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Ответ Viks
Талантливая и "лучшая в истории" - это разные понятия. Нет? Если бы Лайшев сказал "талантливая", то моего комента не было бы. Но он сказал то, что сказал, то есть чушь.
Валиева побила все рекорды... которые не обнулены, к вашему сожалению... она по факту лучшая... точка... занавес...
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Ответ kate_ko
олимпийских и мировых медалей на всех выдающихся не хватит, к сожалению. но невозможно обойти вниманием ни Камилу, ни Сашу Трусову, хоть они и не имеют золотых медалей международных стартов. они обе одни из лучших в истории и точно запомнятся такими
Читай по слогам: луч-шая в ис-то-рии!
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Ответ Sat397
Он же сказал про статус не титулованной, а лучшей фигуристки. Сколько фигуристок совмещают в себе одновременно столько качеств, которые они исполняют на очень высоком уровне, как Камила - прыжки, гибкость, скольжение, артистизм, вращения?
Как можно быть "лучшей в истории" без побед???
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Ответ Viks
Как можно быть "лучшей в истории" без побед???
Можно быть лучшей без побед, то есть быть самой талантливой. Даже если бы у Камилы не выдумали допинг, с помощью заведующего шведской лабораторией украинца Антона Поганко, какие могли у неё быть победы, если нас на международные турниры не пускают годами?
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Ответ kate_ko
мне знаком ваш саркастичный слог, но хотелось бы по существу что-то прочитать, либо ничего, если такового не имеется
По существу: Валиевой статус "лучшей в истории " никто не присваивал. 2) у Валиевой нет побед на чемпионате мира и олимпиадах.
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Ответ Александр Иванов
Ренат Алексеевич, всё почти так, но с небольшой поправкой - истина звучит так: "не смогут отнять статус лучшей фигуристки в истории". Камила - лучшая из лучших, а не "одна из лучших" - важно не забывать про это. И бессильная злоба хейтеров не сможет повлиять на эту истину))
Шурик, доложи-ка мне, по какому критерию ты определяешь лучшесть? Слушаю тебя очень внимательно.
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Бредовое не решение КАС, бредовые речи Лайшева. Говорящий Лайшев хуже татарина.
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В бреду дядя))
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Ответ ДИАНА
Чудовище!
Дианка, а скажи, плз, еще хрестоматийное "Медведь, бурбон и монстр!".
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ей чертовски не повезло, хотя каталась великолепно,
только судьба сегодняшних одиночниц коротка,
на пике 2-3 года.
тут непонятно как сравнивать с одиночницами прошлых лет,
у катарины витт 2 золота ои, 4 золота чм, шесть раз чемпионка европы, ну и...
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Так фигуристкой она пока не стала - годами не вышла. Так, угловатый подросток.
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