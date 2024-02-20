«Мы патриоты, будем действовать в интересах страны. Как скажут, так и будет». Тренер российских пловцов Назаренко об участии в Паралимпиаде-2024
Тренер российских пловцов ответил на вопрос об участии в Паралимпиаде-2024.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставил квоты для выступления россиян в Париже.
«21 мужская и 21 женская квоты выделены. 42 места – это достаточно много. Это третья‑четвертая квота по количеству спортсменов в мире.
Поедем ли? Надеюсь. Мы патриоты страны, будем действовать в интересах страны. Как скажут, так и будет», – сказал главный тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.
Летние Паралимпийские игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
- Мне еще не сказали...
Вот примерно так я вижу такие цитаты.
Будете выполнять?
Это холопы, а не патриоты
Назаренко:😭😭😭😭😭😭😭.