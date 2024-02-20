«Мы патриоты, будем действовать в интересах страны. Как скажут, так и будет». Тренер российских пловцов Назаренко об участии в Паралимпиаде-2024

Теги плавание Паралимпийские игры паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Водные виды

Тренер российских пловцов ответил на вопрос об участии в Паралимпиаде-2024.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставил квоты для выступления россиян в Париже.

«21 мужская и 21 женская квоты выделены. 42 места – это достаточно много. Это третья‑четвертая квота по количеству спортсменов в мире.

Поедем ли? Надеюсь. Мы патриоты страны, будем действовать в интересах страны. Как скажут, так и будет», – сказал главный тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.

Летние Паралимпийские игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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31 комментарий
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Вот приедет барин, барин нас рассудит...Вот про таких Пугачева и сказала, были рабами. стали холопами...
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Нация "патриотов" :)
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Им там виднее наверху, чего бухтеть-то
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- Что вы думаете по этому поводу?
- Мне еще не сказали...
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Ответ Ковид 07.10.52
Патриотический запой продолжается.
Да, и прикол в том, что никакого патриотизма в этом нет)
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Ответ distress of ignorance
Нация "патриотов" :)
Патриотический запой продолжается.
+20
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Мы патриоты если смениться курс переобуемся в секунду как в 91ом. Сразу вспомним что Единую Россию на кухне звали партией жуликов и воров, а голосовали исключительно по принуждению. А так-то мы с кем угодно кто у руля.
Вот примерно так я вижу такие цитаты.
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Мы патриоты, что хозяин скажет, то и будем делать))
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А если против интересов страны скажут действовать?
Будете выполнять?
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Ещё один, кто путает страну и государство
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Удобно, что не скажут делать - все в интересах страны будет. Главное, на себя ответственность не брать.
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Нас послали, мы пошли
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> Как скажут, так и будет

Это холопы, а не патриоты
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Как скажут, так и сделаем - странный патриотизм.
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рано крепостное право отменили.
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Кто скажет-то???? Так и выступайте в Геленджике, в апарт-отеле.
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Ответ Ковид 07.10.52
Патриотический запой продолжается.
Похмелье будет жестоким!
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Родина: Назаренко прыгай с крыши.
Назаренко:😭😭😭😭😭😭😭.
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Шевчук всё верно сказал..
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Нас никому не сбить с пути — нам все равно, куда идти. (с)
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"Партия велела - комсомол ответил ЕСТЬ!!! "
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Да у него то все ништяк, с политикой партии у него точно 10 составов будет в работе
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деда порешает
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Буду плыть пока не патану
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Он случаем инвалид не по умственной части? ( прост не знаю кто жто такой)
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На самом деле очень оптимистично. Тренер мог произнести примерно те же слова, но мотивируя ими уже отказ от поездки параолимпийцев, а не надежду соревноваться. Примерно так, как поступила Винер.
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Ответ Lanc
А если против интересов страны скажут действовать? Будете выполнять?
лучше таких вопросов не задавать этому "тренеру-патриоту". не осилит.
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Ответ Timur Gabdullin
Мы патриоты если смениться курс переобуемся в секунду как в 91ом. Сразу вспомним что Единую Россию на кухне звали партией жуликов и воров, а голосовали исключительно по принуждению. А так-то мы с кем угодно кто у руля. Вот примерно так я вижу такие цитаты.
Так и будет-таким переобуться,от нефиг делать...Ни точки зрения,ни личности-холопы,что взять...
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Ответ Timur Gabdullin
Мы патриоты если смениться курс переобуемся в секунду как в 91ом. Сразу вспомним что Единую Россию на кухне звали партией жуликов и воров, а голосовали исключительно по принуждению. А так-то мы с кем угодно кто у руля. Вот примерно так я вижу такие цитаты.
Все правильно. Только не "если", а "когда" сменится курс.
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