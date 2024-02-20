ЦСКА объявил о переходе хавбека Алжира U20 Айссауи. Контракт – до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 2 года

ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

19-летний футболист подписал соглашение до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на 2 года. Он будет выступать за ЦСКА под 19-м номером.

Сообщалось, что за футболиста « » и сборной Алжира U20 армейцы заплатят 150 тысяч долларов.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Новичок ЦСКА за 150 тысяч – талантливый алжирец без матчей на взрослом уровне



