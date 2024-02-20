ЦСКА объявил о переходе хавбека Алжира U20 Айссауи. Контракт – до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 2 года
ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.
19-летний футболист подписал соглашение до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на 2 года. Он будет выступать за ЦСКА под 19-м номером.
Сообщалось, что за футболиста «УСМ Алжир» и сборной Алжира U20 армейцы заплатят 150 тысяч долларов.
Фото: t.me/pfccskamoscow
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Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите?
Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
Сейчас выглядит как «кот в мешке», но может все таки покажет себя только с лучшей стороны.
Плюсики ищешь?
Ну лови)