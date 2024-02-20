ЦСКА объявил о переходе хавбека Алжира U20 Айссауи. Контракт – до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 2 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы УСМ Алжир Высшая лига Алжир Сид Ахмед Айссауи Футбол

ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

19-летний футболист подписал соглашение до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на 2 года. Он будет выступать за ЦСКА под 19-м номером.

Сообщалось, что за футболиста «УСМ Алжир» и сборной Алжира U20 армейцы заплатят 150 тысяч долларов.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Новичок ЦСКА за 150 тысяч – талантливый алжирец без матчей на взрослом уровне
 
 

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45 комментариев
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Обожаю такие трансферы. Да парень максимально сырой и с большой вероятностью окажется как и другие такие же копеечные трансферы, но зато мне абсолютно понятно, тактика ЦСКА. Россия находится в изоляции от доходов в еврокубках и конца и края этому не видно, в своей лиге много не заработаешь побеждая, при этом есть Зенит Динамо Спартак Краснодар готовые платить по 5-15 млн евро за игрока и никакие победы внутри чемпионата эти трансферы и зарплаты не окупят. Зато можно пытаться осваивать рынки, которые раньше были обделены вниманием - страны СНГ, Алжир итд и пытаться зарабатывать на трансферах, чем раньше собственно и славился ЦСКА. Ведь если игрок перешел в условный Удинезе, то ты уже опоздал.

Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите?

Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
+37
-7
+30
Будет хорошо, если заиграет. Молодцы армейцы, что ищут игроков в нестандартных для рпл местах.
+31
-4
+27
Ответ Peter Parker
Будет хорошо, если заиграет. Молодцы армейцы, что ищут игроков в нестандартных для рпл местах.
Они молодцы, потому что денег нету, по этому, приходится искать игроков в нестандартных для РПЛ местах ))
+26
-4
+22
Ответ analogia
Они молодцы, потому что денег нету, по этому, приходится искать игроков в нестандартных для РПЛ местах ))
Да, не от хорошей жизни. Но, из трудной ситуации можно выходить по разному. Можно даже вообще не выйти. Они пытаются, посмотрим, что выйдет.
+23
-2
+21
Ответ [ADO]
Ничего не знаю об этом пацане и всячески желаю ему удачи, но от таких новостей от любимой команды становится грустно
Да вот именно... Мусаев и Айсауи: форвард Балтики с двумя голами и дублер из Алжира без опыта игры на взрослом уровне. Топ трансферы
+6
0
+6
Жаль, у ЦСКА настолько нет новостей на вход, что приходится радоваться покупке какого-то дублера-ноунейма без опыта игры на взрослом уровне даже... Совсем докатились.
+6
0
+6
Ответ FeNs
Обожаю такие трансферы. Да парень максимально сырой и с большой вероятностью окажется как и другие такие же копеечные трансферы, но зато мне абсолютно понятно, тактика ЦСКА. Россия находится в изоляции от доходов в еврокубках и конца и края этому не видно, в своей лиге много не заработаешь побеждая, при этом есть Зенит Динамо Спартак Краснодар готовые платить по 5-15 млн евро за игрока и никакие победы внутри чемпионата эти трансферы и зарплаты не окупят. Зато можно пытаться осваивать рынки, которые раньше были обделены вниманием - страны СНГ, Алжир итд и пытаться зарабатывать на трансферах, чем раньше собственно и славился ЦСКА. Ведь если игрок перешел в условный Удинезе, то ты уже опоздал. Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите? Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
В то, что в своей академии есть футболисты не хуже этого алжирца? Очень охотно верю.
+6
-1
+5
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ну уж посильнее сельпо будем! И Аббос уровня ФНЛ да? Хотя вашей команде с тренером клоуном этого не понять!
+6
-2
+4
Ничего не знаю об этом пацане и всячески желаю ему удачи, но от таких новостей от любимой команды становится грустно
+4
0
+4
Ответ FeNs
Обожаю такие трансферы. Да парень максимально сырой и с большой вероятностью окажется как и другие такие же копеечные трансферы, но зато мне абсолютно понятно, тактика ЦСКА. Россия находится в изоляции от доходов в еврокубках и конца и края этому не видно, в своей лиге много не заработаешь побеждая, при этом есть Зенит Динамо Спартак Краснодар готовые платить по 5-15 млн евро за игрока и никакие победы внутри чемпионата эти трансферы и зарплаты не окупят. Зато можно пытаться осваивать рынки, которые раньше были обделены вниманием - страны СНГ, Алжир итд и пытаться зарабатывать на трансферах, чем раньше собственно и славился ЦСКА. Ведь если игрок перешел в условный Удинезе, то ты уже опоздал. Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите? Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
зачем закидывать? все грамотно изложил. жаль,не все этого понимают
+3
0
+3
Ответ Ростовский
Где посильнее-то? Уже середняками стали, а со следующего сезона рискуют с такими трансферами аутсайдерами стать. Тем более еще многие уйдут, в том числе Акинфеев.
Кто тебе сказал что кто то уйдет? Валера верим? Игорь ещё продлит не бойся! А серебро и кубок сельпо что ли взял? Ты бойся за свой колхоз а к нам не лезь!
+4
-1
+3
Ответ Маноло Санчис
Да, это кот в мешке конечно. Но с другой стороны, если не заиграет - ЦСКА особе ничего не потеряет, а если выстрелит - то приличный игрок на годы вперед за копейки.
А хочется не ромашки этой, а реального усиления здесь и сейчас
+2
0
+2
Кроме Акинфеева от ЦСКА ничего и не осталось. Но ему и 38 лет... Жаль армейских болел. С другой стороны это всё давно было предсказуемо, не думали же они, что их вечно Игнашевич тащить будет. Великий игрок, реально хоть в Реале, хоть в Баварии играть. Как ушёл Серёга, так и кончился ЦСКА. Так то ЦСКА всегда средней командой был (кроме короткого при Вагнере и Карвалью), что и показывали еврокубки последних 10 лет, где даже Игнашевич не мог вытащить.
+1
0
+1
Что ж, добро пожаловать в команду !

Сейчас выглядит как «кот в мешке», но может все таки покажет себя только с лучшей стороны.
+2
-1
+1
Ответ FeNs
Обожаю такие трансферы. Да парень максимально сырой и с большой вероятностью окажется как и другие такие же копеечные трансферы, но зато мне абсолютно понятно, тактика ЦСКА. Россия находится в изоляции от доходов в еврокубках и конца и края этому не видно, в своей лиге много не заработаешь побеждая, при этом есть Зенит Динамо Спартак Краснодар готовые платить по 5-15 млн евро за игрока и никакие победы внутри чемпионата эти трансферы и зарплаты не окупят. Зато можно пытаться осваивать рынки, которые раньше были обделены вниманием - страны СНГ, Алжир итд и пытаться зарабатывать на трансферах, чем раньше собственно и славился ЦСКА. Ведь если игрок перешел в условный Удинезе, то ты уже опоздал. Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите? Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
Брошу булыжничек. Я не понимаю, как так можно рассуждать. Если бы вы были тренером, радовались бы игроку за 150 т. или 10 млн? И давай, тренер, выиграй чемп! Это всё равно, что спрашивать, как в мультике у кота-скорняка, а из этой шкурки можно сшить 5 шапок, а 6 можно. Можно, только ни одна не налезет на голову. Бестолковое занятие и порча шкурки.
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Ответ Shuller18
В то, что в своей академии есть футболисты не хуже этого алжирца? Очень охотно верю.
хотелось бы верить, конечно, но того же Файзуллаева брали за копейки и почему-то никто из игроков академии ЦСКА на его уровне не играет. Возможно, пока)
+1
0
+1
Ответ FeNs
Обожаю такие трансферы. Да парень максимально сырой и с большой вероятностью окажется как и другие такие же копеечные трансферы, но зато мне абсолютно понятно, тактика ЦСКА. Россия находится в изоляции от доходов в еврокубках и конца и края этому не видно, в своей лиге много не заработаешь побеждая, при этом есть Зенит Динамо Спартак Краснодар готовые платить по 5-15 млн евро за игрока и никакие победы внутри чемпионата эти трансферы и зарплаты не окупят. Зато можно пытаться осваивать рынки, которые раньше были обделены вниманием - страны СНГ, Алжир итд и пытаться зарабатывать на трансферах, чем раньше собственно и славился ЦСКА. Ведь если игрок перешел в условный Удинезе, то ты уже опоздал. Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите? Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
Да мы поняли что скаутский и дел конец молодцы, чего ты эту новость пихаешь под каждым подписанием армейцев?
Плюсики ищешь?
Ну лови)
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Ответ Ростовский
8 место по факту, сейчас середняки и трансферы очень слабые, вместо усиления Мусаев за 300 тыщ и ноунейм из Алжира за 250 тыщ. Денег нет, смирись.
Сельчанин а что чемп уже закончился? Места по весне считают! Уж выше вашего кучерявого эстонца точно будем! И посмотрим тогда кто середняк!
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Ответ Shuller18
В таблице будем выше, я уверен. А трансферы швах ((( Бедный Федотов, он так-то в топ клуб переходил, которые могли в то время Языджи привезти, а в итоге приходится довольствоваться Мусаевым и Айсауи
Слушай, ну тебе ли не знать, что ЦСКА полностью под западными санкциями с ВЭБом? Никто в Европе не хочет связываться с таким геморроем😎
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Ответ angry horse
Слушай, ну тебе ли не знать, что ЦСКА полностью под западными санкциями с ВЭБом? Никто в Европе не хочет связываться с таким геморроем😎
Тем не менее, привезли же Кельвена, Давила и Аббоса полгода назад, значит, не всё потеряно, как говорится. Работать надо
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Ответ Ростовский
8 место по факту, сейчас середняки и трансферы очень слабые, вместо усиления Мусаев за 300 тыщ и ноунейм из Алжира за 250 тыщ. Денег нет, смирись.
В таблице будем выше, я уверен. А трансферы швах ((( Бедный Федотов, он так-то в топ клуб переходил, которые могли в то время Языджи привезти, а в итоге приходится довольствоваться Мусаевым и Айсауи
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Ответ Vagner01
Сельчанин а что чемп уже закончился? Места по весне считают! Уж выше вашего кучерявого эстонца точно будем! И посмотрим тогда кто середняк!
С такими трансфера ничего хорошего весной ЦСКА не ждет, это очевидно.
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Ответ Ростовский
А что смешного? Ростов делает трансферы в разы сильнее и дороже.
Но это не помогло Ростсельмашу ни разу в истории закончить ЧР выше нас, лол.
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Ответ Ростовский
С такими трансфера ничего хорошего весной ЦСКА не ждет, это очевидно.
Ахахаха! Да ты экстасекс похоже! Все наперед знаешь! Трансферы у них сильнее бгг! Смешно!
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Ноунейм за копейки.
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Будем посмотреть что это!
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Глянем взвесим оценим...и еще и иранец хооошего мнения говорят об нем финтит и бегает быстро..можь усилит центр
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Добро пожаловать в ЦСКА! 🔴🔵 Успехов!✊
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Странно, что раньше не догадались смотреть на Африку. В ЮАР, Марокко, Алжире и Египте довольно сильные лиги, откуда можно утащить таланты и состоявшихся игроков: Перси Тау, Питера Шалулиле или вот опорника Алиу Дьенга. Вряд ли там очень дорогие контракты.
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Ответ FeNs
Обожаю такие трансферы. Да парень максимально сырой и с большой вероятностью окажется как и другие такие же копеечные трансферы, но зато мне абсолютно понятно, тактика ЦСКА. Россия находится в изоляции от доходов в еврокубках и конца и края этому не видно, в своей лиге много не заработаешь побеждая, при этом есть Зенит Динамо Спартак Краснодар готовые платить по 5-15 млн евро за игрока и никакие победы внутри чемпионата эти трансферы и зарплаты не окупят. Зато можно пытаться осваивать рынки, которые раньше были обделены вниманием - страны СНГ, Алжир итд и пытаться зарабатывать на трансферах, чем раньше собственно и славился ЦСКА. Ведь если игрок перешел в условный Удинезе, то ты уже опоздал. Всем адептам, которые будут кричать, мол "в своей академии своих таких полно" ну серьезно, сами то в такое верите? Это не значит, что не стоит пытаться выиграть чемпионат, совсем нет. Это означает, что не стоит его выигравать вкладывая колоссальные по меркам РПЛ деньги как наши соперники. Не закидывайте сильно камнями лишь мое мнение.
Только ты забываешь, что схема по развитию и перепродаже игроков в европейские клубы тоже максимально затруднена, потому что европейские клубы не могут переводить деньги в Россию. Деньги за Влашича всё ещё где-то висят.
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