«Амур» последним вышел в плей-офф КХЛ. Известны все 16 команд

«Амур» стал последним участником плей-офф КХЛ.

Это стало известно после того, как « » уступил минскому «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2).

Клуб из Нижнекамска лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина – там сыграет « ». Хабаровская команда занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков после 65 игр.

Напомним, ранее в раунд плей-офф из Западной конференции вышли в плей-офф вышли СКА, московское « », « », « », «Северсталь», «Торпедо», и минское «Динамо».

Восточная конференция будет представлена «Авангардом», «Металлургом», «Салаватом Юлаевым», «Ак Барсом», «Автомобилистом», «Трактором», «Ладой» и « ».

Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля и завершится 29 апреля 2024 года.