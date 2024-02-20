«Амур» последним вышел в плей-офф КХЛ. Известны все 16 команд

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«Амур» стал последним участником плей-офф КХЛ.

Это стало известно после того, как «Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2).

Клуб из Нижнекамска лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина – там сыграет «Амур». Хабаровская команда занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков после 65 игр. 

Напомним, ранее в раунд плей-офф из Западной конференции вышли в плей-офф вышли СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

Восточная конференция будет представлена «Авангардом», «Металлургом», «Салаватом Юлаевым», «Ак Барсом», «Автомобилистом», «Трактором», «Ладой» и «Амуром».

Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля и завершится 29 апреля 2024 года. 

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28 комментариев
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в хабаровске шикарное начало весны ожидается)) надеюсь как минимум на 3 игры)) удачи им!
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Ответ мик джагер
сейчас вверху таблицы начнется игра в поддавки....
Игра в поддавки, которая может вывести на… Амур, занявший 7-е место. ;)
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Надеюсь дадут максимальной бой Аве или ММГ, удачи вам Хабаровск
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Воздалось за все невезухи походу сезона, но и большую долю удачи никуда не деть. Спасибо Амуру за конец регулярки, кто бы мог подумать месяц назад еще, с той то игрой…
Ждем плей-офф!
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Амур еще на 7 место может забраться
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сейчас вверху таблицы начнется игра в поддавки....
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Амур выдал ударную серию именно тогда, когда это было нужнее всего, - в преддверии плей-офф, Мартемьянов молодец, вывел команду на пик формы в нужный момент.
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Ответ Владимир
Дадут обязательно!!! Я не болельщик Амара, но они молорики.... Я думаю, что там не на первом раунде всё закончится!!! Они очень сильно пошумят в плей-офф!!! Удачи Хабаровску!!!!
Думаю, отдали все силы на финише к плей-офф. С чувством выполненного долга закончат в первом раунде.
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Молодцы. Заслужили своей игрой в последних матчах.
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Молодцы Амурчане -добились выхода в плей-офф своей боевой победной игрой в концовке !
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Мартемьянов выводил тогда Амур в плей-офф, насколько помню. И сейчас опять это сделал.
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Ответ ildaron017
Надеюсь дадут максимальной бой Аве или ММГ, удачи вам Хабаровск
Дадут обязательно!!! Я не болельщик Амара, но они молорики.... Я думаю, что там не на первом раунде всё закончится!!! Они очень сильно пошумят в плей-офф!!! Удачи Хабаровску!!!!
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Красавчики! Ударно завершили чемпионат!
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Класс! Больших перспектив, конечно, ожидать не приходится, но приятно!
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Ответ Iv110
Класс! Больших перспектив, конечно, ожидать не приходится, но приятно!
Почему не приходится? Разве не играли они с топ - клубами, и не обыгрывали их, втечении чемпионата. Нас всегда тормозил АК Барс. Сейчас его нет. Могут и превозмочь, Магнитку и Авангард)))!!!
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Молодцы но. В ПО что от Авангарда, что от Магнитки отлетят 4—1,4—2.
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Хабаровск с продлением сезона!!! Теперь Мартемьянов , надеюсь даст поиграть Рыжикову в оставшихся 3-х матчах.
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Ответ Владимир
Дадут обязательно!!! Я не болельщик Амара, но они молорики.... Я думаю, что там не на первом раунде всё закончится!!! Они очень сильно пошумят в плей-офф!!! Удачи Хабаровску!!!!
Точно)))!!! Молорики)))!!! Это больше, чем "молодчики" и "красавчики". Это выносливые, упрямые "молодчики")))!!!
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Ответ мик джагер
сейчас вверху таблицы начнется игра в поддавки....
не заметил что Магнитка хочет играть в поддавки, выходит и выигрывает.
и Авангард также.
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Ответ мик джагер
сейчас вверху таблицы начнется игра в поддавки....
Так то Амур может и 7-ое место занять... И тогда "поддавки" насмарку??? Я не согласен с тобой...
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Ответ Xell
Молодцы но. В ПО что от Авангарда, что от Магнитки отлетят 4—1,4—2.
Да ладно... фантазёр...
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Ответ A. Kolchak
Думаю, отдали все силы на финише к плей-офф. С чувством выполненного долга закончат в первом раунде.
Не согласен с Вами!!! Даже если и проиграют первый раунд, то точно крови много попортят!!!
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Ответ Rofa
Молодцы. Заслужили своей игрой в последних матчах.
Заслужили своей игрой, в течение всего чемпионата. В Амуре и в Адмирале куются самые выносливые кадры, в КХЛ. Попробуйте полетайте с конца страны в центр раз 10-15 за сезон.
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Ответ Rofa
Молодцы. Заслужили своей игрой в последних матчах.
заслужили своей игрой в течение всего чемпионата)))! Попробуйте полетайте с конца стороны в центр. В Амуре и в Адмирале куются самые выносливые кадры в КХЛ)))!!!
+2
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Амур Красавчики 🔥🔥🔥,. Сейчас мл.сына разбужу,обрадую.😂👍,он весь сезон в команду верил. Команде удачи и в крайних играх и в плей-офф .👍👍👍🤝🤝🤝
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Первая репетиция 22 февраля в Магнитогорске
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Лада в плей офф после возвращения. Моё почтение. Не слежу прям очень сильно за хоккеем,но когда говорили, что вернутся, то был только "за"
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