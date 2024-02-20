«Амур» последним вышел в плей-офф КХЛ. Известны все 16 команд
«Амур» стал последним участником плей-офф КХЛ.
Это стало известно после того, как «Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2).
Клуб из Нижнекамска лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина – там сыграет «Амур». Хабаровская команда занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков после 65 игр.
Напомним, ранее в раунд плей-офф из Западной конференции вышли в плей-офф вышли СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».
Восточная конференция будет представлена «Авангардом», «Металлургом», «Салаватом Юлаевым», «Ак Барсом», «Автомобилистом», «Трактором», «Ладой» и «Амуром».
Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля и завершится 29 апреля 2024 года.
Ждем плей-офф!
и Авангард также.