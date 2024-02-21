«Ман Сити» на 1 очко отстает от «Ливерпуля» и опережает «Арсенал» на 1 балл после 25 туров АПЛ

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Брентфорд Футбол

«Манчестер Сити» вышел на второе место в чемпионате Англии.

Команда Пепа Гвардиолы одолела «Брентфорд» (1:0) в перенесенной игре 18-го тура АПЛ. Теперь у всех команд в верхней половине таблицы по 25 матчей.

«Горожане» обошли «Арсенал» на одно очко – 56 против 55. До лидирующего «Ливерпуля» остается один балл.

Замыкает топ-4 «Астон Вилла» с 49 очками.

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35 комментариев
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Мощная интрига 💥🔥💥

Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ

Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа

Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
+83
-4
+79
Ответ Cruel Snake
Мощная интрига 💥🔥💥 Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
нормальный расклад)
+23
0
+23
вот это чемп, понимаю , борьба какая, все только начинается, и претендентов выше крыши) .
+14
0
+14
Скоро у Сити подряд матчи с Арсеналом,Брайтоном,Ливерпулем и Виллой.
Вот там и можно будет сделать выводы насчет боеспособности горожан.
+14
-1
+13
Не сезон, а огнище. Три реальных претендента на титул за 13 туров до конца. И еще два матча внутри тройки впереди.
+14
-4
+10
Ответ войд
У сити после Копенгагена идут жёсткие соперники,ещё не раз потеряют очки У Ливерпуля и Арсенала прекрасные шансы на титул)
Именно в такие моменты МС выигрывает матчи
+10
-4
+6
Ответ Cruel Snake
Мощная интрига 💥🔥💥 Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
Эмери может стать первым тренером, выигравшем в одном сезоне АПЛ и Лигу Конференций.
+6
-1
+5
Всё только начинается
+7
-3
+4
Ответ Liverpool_YNWA
Да, давно такого в АПЛ не было, даже с учетом, что в итоге победит все равно Ман Сити ))
Это не Бавария всё же, где 10 лет чемпион не меняется... Сити хоть и отличная команда, но без конца титулы штамповать не будут, и в этом сезоне они не выделяются среди Ливера и Арсенала ничем, чтобы ставить так уверенно на них. У всей тройки равные шансы +/-
+2
0
+2
Ответ Мистер Блин
вот это чемп, понимаю , борьба какая, все только начинается, и претендентов выше крыши) .
Даже Вилла и ТТХ в гонке,хотя,скорее,за место в ЛЧ.
Главное,чтобы там МЮ не оказался...
+9
-7
+2
Ответ Иван Меркушев
Даже Вилла и ТТХ в гонке,хотя,скорее,за место в ЛЧ. Главное,чтобы там МЮ не оказался...
пусть окажется тот, кто больше достоин в честной борьбе.
+4
-2
+2
Ответ Иван Меркушев
Даже Вилла и ТТХ в гонке,хотя,скорее,за место в ЛЧ. Главное,чтобы там МЮ не оказался...
Вилла, ТТХ и МЮ в не менее увлекательной гонке, но только за 4 место. Реальных шансов на чемпионство не у кого из них нет.
+2
-1
+1
Ответ Cruel Snake
Мощная интрига 💥🔥💥 Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
+ Ливерпуль может сравняться по победам с мю (по 20)
+2
-1
+1
Я надеюсь, что интрига будет сохраняться до последнего тура, давно так интересно не было в Англии, чтобы аж три клуба претендовали на победу.
+5
-4
+1
Ответ Cruel Snake
Мощная интрига 💥🔥💥 Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
Клопп может стать первым тренером, который выиграет второй титул АПЛ для Ливерпуля за 33 года
+1
0
+1
Браво Сити!
Вперёд за 4-м титулом подряд!
+8
-7
+1
Ответ Иван Меркушев
Даже Вилла и ТТХ в гонке,хотя,скорее,за место в ЛЧ. Главное,чтобы там МЮ не оказался...
Полностью согласен!
Не имеет права бороться за высокие места команда с разницей мячей +1)))
+1
-1
0
Ответ vova123456
Почему 4 место? Если в новом ЛЧ у Англии будет минимум 5 команд в ЛЧ, а то и 6.
Хотя да, как-то по привычке забываю. Ну значит борьба за "драгоценное" 6е место))
0
0
0
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Вилла, ТТХ и МЮ в не менее увлекательной гонке, но только за 4 место. Реальных шансов на чемпионство не у кого из них нет.
Почему 4 место? Если в новом ЛЧ у Англии будет минимум 5 команд в ЛЧ, а то и 6.
0
0
0
Ответ Сослан Бедоев
Это не Бавария всё же, где 10 лет чемпион не меняется... Сити хоть и отличная команда, но без конца титулы штамповать не будут, и в этом сезоне они не выделяются среди Ливера и Арсенала ничем, чтобы ставить так уверенно на них. У всей тройки равные шансы +/-
При чем тут Арсенал вообще непонятно, Ливерпуль в буквальном смысле будет бороться до самой последней секунды, но забирает его всегда Ман Сити ))
0
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Ответ AminO2
Эмери может стать первым тренером, выигравшем в одном сезоне АПЛ и Лигу Конференций.
Ему бы в топ 4 удержаться, что маловероятно учитывая как они сбавили...
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Мощная интрига 💥🔥💥 Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
Да не может артета ничего
+7
-7
0
Интрига бешеная!
0
0
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Был на Этихад сегодня - ужасная игра Сити. Медленно , инертно , без страсти. Гол случайный . Так чемпионат не выиграть
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Как же Сити ужасен. Забили только потому что Айер подскользнулся.
0
0
0
Арсенал потянет гонку АПЛ только если вылетит от Порту. Ливерпуль потянет гонку с Сити только если Ван Дейк наберет форму. Ну а Сити важно лишь нк допустить рецедива у Де Брюйне и молиться на форму Родри.
+2
-2
0
У сити после Копенгагена идут жёсткие соперники,ещё не раз потеряют очки
У Ливерпуля и Арсенала прекрасные шансы на титул)
+8
-8
0
Интрига
+1
-1
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