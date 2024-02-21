«Ман Сити» на 1 очко отстает от «Ливерпуля» и опережает «Арсенал» на 1 балл после 25 туров АПЛ
«Манчестер Сити» вышел на второе место в чемпионате Англии.
Команда Пепа Гвардиолы одолела «Брентфорд» (1:0) в перенесенной игре 18-го тура АПЛ. Теперь у всех команд в верхней половине таблицы по 25 матчей.
«Горожане» обошли «Арсенал» на одно очко – 56 против 55. До лидирующего «Ливерпуля» остается один балл.
Замыкает топ-4 «Астон Вилла» с 49 очками.
Гвардиола может стать первым тренером, выигравшим четыре подряд титула АПЛ
Клопп может стать первым тренером, дважды выигравшим чемпионат у Пепа
Артета может стать самым молодым тренером, выигравшим титул Премьер-лиги
Вот там и можно будет сделать выводы насчет боеспособности горожан.
Главное,чтобы там МЮ не оказался...
Вперёд за 4-м титулом подряд!
Не имеет права бороться за высокие места команда с разницей мячей +1)))
У Ливерпуля и Арсенала прекрасные шансы на титул)