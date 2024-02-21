«Ман Сити» на 1 очко отстает от «Ливерпуля» и опережает «Арсенал» на 1 балл после 25 туров АПЛ

«Манчестер Сити» вышел на второе место в чемпионате Англии.

Команда Пепа Гвардиолы одолела « » (1:0) в перенесенной игре 18-го тура . Теперь у всех команд в верхней половине таблицы по 25 матчей.

«Горожане» обошли « » на одно очко – 56 против 55. До лидирующего « » остается один балл.

Замыкает топ-4 « » с 49 очками.