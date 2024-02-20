Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в перенесенном матче. Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия результаты Брентфорд онлайны Футбол

«Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 22:30 по московскому времени.

Команда Пепа Гвардиолы занимает текущее 3-е место в таблице чемпионата с 53 очками в 24 играх. Выше идут «Ливерпуль» (57 в 25) и «Арсенал» (55 в 25). 

Чемпионат Англии

18-й тур

Манчестер Сити – Брентфорд
Дата проведения
20 февраля, 22.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

14 комментариев
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вот будет прикол если они ничейку скатают. То от Арсенал обрадуется
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Когда мы рано начинали по вторникам-средам Кубок России, нам наши чиновники говорили, что есть требования УЕФА, что бы матчи заканчивались раньше матчей Лиги Чемпионов. Но вот мы смотрим одновременно с матчами Лиги Чемпионов проходит матч АПЛ. Так где кто кому наврал? Или скажут теперь, что это только матчей группового этапа ЛЧ касалось?
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Ответ Кирилл Набухов
Брентфорд костоломы конечно, Сити будет непросто. Ещё и на Челси споткнулись голубые.
Как сказал один политик : лучше быть диктатором чем голубым ...
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Что-то подсказывает, вату катать в этот раз не будут.
Хотелось бы с ней заканчивать.
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Почему они играют в день лиги чемпионов, а РПЛ нет?
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Ответ Любезный Коссутий
сегодня все смотрят ЛЧ
Ну в перерыве гляну Интер с матрасами, так и быть.
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Ответ Pertinax Gandi
Когда мы рано начинали по вторникам-средам Кубок России, нам наши чиновники говорили, что есть требования УЕФА, что бы матчи заканчивались раньше матчей Лиги Чемпионов. Но вот мы смотрим одновременно с матчами Лиги Чемпионов проходит матч АПЛ. Так где кто кому наврал? Или скажут теперь, что это только матчей группового этапа ЛЧ касалось?
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