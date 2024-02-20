Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в перенесенном матче. Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 22:30 по московскому времени.

Команда Пепа Гвардиолы занимает текущее 3-е место в таблице чемпионата с 53 очками в 24 играх. Выше идут «Ливерпуль» (57 в 25) и «Арсенал» (55 в 25).

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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