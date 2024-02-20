Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в перенесенном матче. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 22:30 по московскому времени.
Команда Пепа Гвардиолы занимает текущее 3-е место в таблице чемпионата с 53 очками в 24 играх. Выше идут «Ливерпуль» (57 в 25) и «Арсенал» (55 в 25).
18-й тур
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.30, «Этихад Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хотелось бы с ней заканчивать.