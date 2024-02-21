Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 56 шайб
Александр Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2) и был признан третьей звездой.
В третьем периоде форвард сделал дубль. На 49-й минуте он пробил Нико Доуса броском из левого круга вбрасывания после передачи от Дилана Строума, выигравшего вбрасывание.
На 60-й минуте Александр отличился в большинстве, поразив ворота с близкого расстояния после передачи Строума.
В активе 38-летнего россиянина 41 (16+25) очко в 51 матче в текущем сезоне при полезности «минус 16».
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (838 шайб в 1398 играх в рамках регулярок). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
1. +1 (52-51)
2. -8 (98-106, в сезоне 46 -55)
3. -35 (163-198, в сезоне 65-92)
4. -50 (219-269, в сезоне 56-71)
5. -87 (269-356, в сезоне 50-87)
6. -128 (301-429, в сезоне 32-73)
7. -142 (339-481, в сезоне 38-52)
8. -172 (371-543, в сезоне 32-62)
9. -161 (422-583, в сезоне 51-40)
10. -162 (475-637, в сезоне 53-54)
11. -152 (525-677, в сезоне 50-40)
12. -160 (558-718, в сезоне 33-41)
13. -142 (607-749, в сезоне 49-31)
14. -107 (658-765, в сезоне 51-16)
15. -97 (706-803, в сезоне 48-38)
16. -84 (730-814, в сезоне 24-11)
17. -57 (780-837, в сезоне 50-23)
18. -40 (822-862, в сезоне 42-25)
19. -47* (838*-885, в сезоне 16*-23)
* по состоянию на 21.02.2024
Вторая половина регулярки: 8 матчей 8 шайб.
Продолжаем наблюдать зарево пылающих хейтерков.
- 837-838-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -581(8-й), Стэмкос-538(16-й), Малкин-487(24-й),
-635-я игра с заброшенными шайбами(2-й, догнал Г. Хоу, 1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-469
- Ови повторил свой рекорд из 7-ти голевых матчей подряд, установленный в 2006, рекорд Вашингтона у Алана Хауорта 1986г-9 голевых матчей подряд, рекорд НХЛ- Панч Бродбент -16(1922г)
-169 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-92(30-й)
-411-412-я домашняя (3-й, обогнал Ягра, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -310(25-й )
-306-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-207(16-й) Малкин-176(31-й),
-334-я в большинстве в сумме РС и КС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Бр. Халл-303) преследователь Стэмкос-223(19-й)
-308-309-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й)
-909-910-я в РС и КС, Ови 838+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -652(22-й), Стэмкос-583(38-й),
- 362-363-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-132-я Ови после 35 лет(11-й,10-й Билл Кук -133, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-108-я после 36 лет(12-й, 11-й Фрэнсис - 109, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-58-я после 37 лет(29-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-16-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
-150-151-я шайба во вторник в 224 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-102 в 215 играх(12-й), Кросби-98(13-й)
-6533-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3985(25-й), Кросби-3984(27-й)
-7170-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4526(23-й)
-3573-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3807,1-й Кэл Клаттербак-3944)
-4202-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4293, 2-й Мартин -4280)
-1526-е очко в РС, 838+688 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1557, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1271(39-й)
-1526-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1557, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1271(16-й)
-570-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-550(20-й)
-1667-е очко в РС и КС, 910+757, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1758, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1450(31-й)
-в 426-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-459(10-й)
-132-й раз набирает 3+ очка за игру(20-й, 19-й П.Штясны-138,1- й Гретцки-459) из действующих больше только у Кросби-173(7-й в лиге)
-40-41-я шайба и 86-е очко в 76-й игре с Нью-Джерси в РС , 9-я в большинстве, 7-й дубль, 283-й бросок в створ, Нью-Джерси 11-я команда, в чьи ворота Ови отправляет 40 и более шайб, побит рекорд Эспозито, у которого 10 таких команд (следующие кандидаты: Монреаль-38,Оттава-36)
- Нико Доус стал 96-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 3 и более шайб,( в его воротах побывали 772, 837 и 838-я шайбы Ови) в 3 играх при 10 бросках в створ
-12-13-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837и 838 -я шайбы Ови, 13-й показатель в Вашингтоне, 2-й Карлсон-95, 1-й показатель у Бэкстрема -136
-10-й праймери Ови на Дилана Строума (422-й в карьере,56–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона, второй результат у Бекстрема-400(66-й), 1-й в лиге Гретцки -1322) из действующих лидер Кросби-602 (14-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-74 шайбы, второй Сёмин, Кузнецов по 28
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 838 ( 1398 матчей ) - 0, 599 за игру.
1. Александр Овечкин. 11
2. Фил Эспозито 10
3. Марсель Дионн 8
4. Уэйн Гретцки 7
5. Брэтт Халл 6
5. Стив Айзерман 6
21 Maurice Richard 1921 F 1959‑60 19
22 Jean Beliveau 1931 F 1969‑70 19
23 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 19
24 Robert Lang 1970 F 2008‑09 18
25 Steve Yzerman 1965 F 2003‑04 18
26 Gerry Ehman 1932 F 1970‑71 18
27 Scott Young 1967 F 2005‑06 18
28 Mark Messier 1961 F 1999‑00 17
29 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 17
30 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 16
31 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 16
32 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 16
33 Ken Schinkel 1932 F 1970‑71 15
34 Andy Bathgate 1932 F 1970‑71 15
35 Mike Modano 1970 F 2008‑09 15
36 Daniel Alfredsson 1972 F 2010‑11 14
37 Václav Nedomanský 1944 F 1982‑83 14
38 Eric Staal 1984 F 2022‑23 14
39 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 14
40 Shane Doan 1976 F 2014‑15 14
30 Andy Bathgate 1932 F 1970‑71 76 15 + 29 44
31 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 51 16 + 25 41
32 Sergei Fedorov 1969 F 2007‑08 68 11 + 30 41
33 Doug Gilmour 1963 F 2001‑02 70 10 + 31 41
34 Mike Knuble 1972 F 2010‑11 79 24 + 16 40
35 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 44 13 + 27 40
36 Paul Coffey 1961 D 1999‑00 69 11 + 29 40
37 Tim Horton 1930 D 1968‑69 74 11 + 29 40
38 Larry Murphy 1961 D 1999‑00 81 10 + 30 40
39 Robert Lang 1970 F 2008‑09 50 18 + 21 39
40 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 65 12 + 27 39
41 Larry Robinson 1951 D 1989‑90 64 7 + 32 39
42 Doug Harvey 1924 D 1962‑63 68 4 + 35 39
43 Dean Prentice 1932 F 1970‑71 69 21 + 17 38
44 Dave Andreychuk 1963 F 2001‑02 82 21 + 17 38
Саня молодец конечно , давай 30-ку )
До открытия «Клуба-900» - 62 шайбы!
В прошлом же матче на цифре 6 оборвалась серия. Не успеваешь?
36 Zdeno Chara 1977 D 2015‑16 28
37 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 27
38 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
39 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 27
40 Mark Giordano 1983 D 2021‑22 27
41 Bill Guerin 1970 F 2008‑09 27
42 Teppo Numminen 1968 D 2006‑07 27
43 Phil Goyette 1933 F 1971‑72 25
44 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 25
45 Red Berenson 1939 F 1977‑78 25
46 Jarome Iginla 1977 F 2015‑16 25
47 Sergei Gonchar 1974 D 2012‑13 24
48 Leonard ’Red’ Kelly 1927 F 1965‑66 24