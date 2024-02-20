В 63 года умер экс-игрок «Баварии» Бреме. У автора победного гола Германии в финале ЧМ-1990 остановилось сердце

Экс-игрок сборной Германии Андреас Бреме умер в 63 года.

Как сообщает Bild, смерть наступила сегодня ночью в Мюнхене от остановки сердца. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

В течение карьеры Бреме выступал за «Кайзерслаутерн», « », «Баварию», «Саарбрюкен» и «Сарагосу». В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 1990 года, став автором победного гола в финале против сборной Аргентины (1:0).