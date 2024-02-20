В 63 года умер экс-игрок «Баварии» Бреме. У автора победного гола Германии в финале ЧМ-1990 остановилось сердце

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сарагоса серия А Италия Ла Лига происшествия Кайзерслаутерн Андреас Бреме Саарбрюкен Футбол

Экс-игрок сборной Германии Андреас Бреме умер в 63 года.

Как сообщает Bild, смерть Бреме наступила сегодня ночью в Мюнхене от остановки сердца. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

В течение карьеры Бреме выступал за «Кайзерслаутерн», «Интер», «Баварию», «Саарбрюкен» и «Сарагосу». В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 1990 года, став автором победного гола в финале против сборной Аргентины (1:0).

100 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Топовый игрок был. Один из лучших левых защитников в истории сборной. Даже в той команде 1990 года он был одним из лучших, хотя там состав был бронебойный просто. Ну и самое яркое впечатление футбольного детства: финал ЧМ я "досматривал" по радио, потому что бабушка загнала меня спать минуте на 70 матча (время было мягко говоря позднее). И я молча прыгал от радости на кровати под шепот маленького радиоприемника Selga, когда Бреме забил тот пенальти.
+107
-2
+105
Кстати, есть байка, что Маттеус испугался бить пенальти, поэтому бил Бреме.
+38
0
+38
Ответ доктор Ливси
Топовый игрок был. Один из лучших левых защитников в истории сборной. Даже в той команде 1990 года он был одним из лучших, хотя там состав был бронебойный просто. Ну и самое яркое впечатление футбольного детства: финал ЧМ я "досматривал" по радио, потому что бабушка загнала меня спать минуте на 70 матча (время было мягко говоря позднее). И я молча прыгал от радости на кровати под шепот маленького радиоприемника Selga, когда Бреме забил тот пенальти.
Примерно все также)) С младшим братом смотрели ЧМ90 на даче. Ч/б телевизор и маленький приемник на батарейках если отключат электричество. Сейчас мне за 50. Много, что видел и многое уже забылось. Но фамилии ведущих игроков той сборной Германии помню до сих пор, как и тот пендель. Спасибо Андреасу и другим кумирам за наше детство!
+31
-1
+30
Игорь Жуков из города Алексин, спасибо тебе, что я молодой дух, посмотрел финал ЧМ 90 года . Ты то был дед, тебе было можно, а нас щемили жестко. Но даже при таких раскладах ты понимал, что футбол это футбол и нельзя молодому пропустить финал. Поселок Заводской ( Приморский край)
+19
-1
+18
Добротный был игрок
+16
0
+16
Ответ Pixel 8
Кстати, есть байка, что Маттеус испугался бить пенальти, поэтому бил Бреме.
А может и не байка. Ведь в той сборной, если не ошибаюсь, именно Маттеус был штатным пенальтистом
+13
0
+13
Ушел вслед за своим Тренером.Земля пухом.
+13
0
+13
Ответ доктор Ливси
Топовый игрок был. Один из лучших левых защитников в истории сборной. Даже в той команде 1990 года он был одним из лучших, хотя там состав был бронебойный просто. Ну и самое яркое впечатление футбольного детства: финал ЧМ я "досматривал" по радио, потому что бабушка загнала меня спать минуте на 70 матча (время было мягко говоря позднее). И я молча прыгал от радости на кровати под шепот маленького радиоприемника Selga, когда Бреме забил тот пенальти.
Я в детстве 1990 поступил хитрее. Увидел в программе телепередач, что повтор финала в 9утра. Встал утром, включил телек и посмотрел. Результат заранее не знал, так, слава богу, тогда не было интернета и смартфонов. Помню как перед матчем с вертолета показывают Стадио Олимпико и красивые улицы итальянской столицы. И голос Маслаченко как во сне "Говорит и показывает Рим! Италия ждет чемпиона".
+13
0
+13
Ответ pumito
Все, кто живёт в Германии, понимают о чём речь, когда к диагнозу остановка сердца прибавляется " plötzlich und unerwartet" (внезапно и неожиданно) ! Вот уже третий год пошёл, как довольно молодые люди массово неожиданно кони двигают.
В 63 молодой людь?! Мне 62 и уже давно все надоело)
И потом, "скоропостижно" не так уж и плохо, чем доживать до немощной дряхлости и быть в тягость родным и близким.
+12
-1
+11
Ответ Pixel 8
Кстати, есть байка, что Маттеус испугался бить пенальти, поэтому бил Бреме.
В полуфинале Бреме открывал серию пенальти, а Маттеус бил вторым. У Бреме был, кстати очень хороший удар. Стратегически правильное решение, хотя Аргентина наверное смотрела серию пенальти ФРГ-Англия. Собственно они только на пенальти и рассчитывали в финале...там уже не сопоставимо было по классу игроков, с учетом еще и тех, кто у них финал пропускал...Символично, что на пенальти(вполне левый) их ставка и не сыграла...
+11
0
+11
Земля пухом Бреме. Это было время, когда в футбол играли мужики, а не на напомаженные и набриолиненные метросексуалы.
+14
-3
+11
Там Гойкоэчеа стоял тащил все пенальти.
Но Андреас пробил феноменально.
+10
0
+10
Помню тот гол.
Пенальти мне показался несколько левым.
+7
0
+7
Выиграть Чемпионат Мира это увековечить свое имя в истории футбола, а забить там так вообще стать избранным!:)) Бреме будут помнить спустя и сотню лет!
+15
-10
+5
Ответ доктор Ливси
Топовый игрок был. Один из лучших левых защитников в истории сборной. Даже в той команде 1990 года он был одним из лучших, хотя там состав был бронебойный просто. Ну и самое яркое впечатление футбольного детства: финал ЧМ я "досматривал" по радио, потому что бабушка загнала меня спать минуте на 70 матча (время было мягко говоря позднее). И я молча прыгал от радости на кровати под шепот маленького радиоприемника Selga, когда Бреме забил тот пенальти.
Я на кухне смотрел по ч/б телевизору Весна 308 (я его называл Весна ЗОВ, цифры были похожи на буквы) 🙃
+4
0
+4
Ответ Pixel 8
Кстати, есть байка, что Маттеус испугался бить пенальти, поэтому бил Бреме.
Это такая немецкая традиция, пенальти в финалах ЧМ отдавать левым защитникам)

Брайтнер вместо Мюллера в 1974, Бреме вместо Маттеуса в 1990.
+5
-1
+4
Очень классный игрок был. В памяти гол с пенальти сб. Аргинтины впритирку со штангой! У Аргентины вратарь тащил за уши команду по пенальти и был специалистом по пенальти. Сборная Аргентины так дошла до финала. Бреме забил и стали чемпионами!
Царствия ему небесного! Покойся с миром!
+3
0
+3
Ответ Arman77
Я в детстве 1990 поступил хитрее. Увидел в программе телепередач, что повтор финала в 9утра. Встал утром, включил телек и посмотрел. Результат заранее не знал, так, слава богу, тогда не было интернета и смартфонов. Помню как перед матчем с вертолета показывают Стадио Олимпико и красивые улицы итальянской столицы. И голос Маслаченко как во сне "Говорит и показывает Рим! Италия ждет чемпиона".
А рекламу Адидас Торшн помните, друзья? Мне было 9, но помню хорошо:)
+3
0
+3
Сильный был игрок. Жаль мужика.
+3
0
+3
Не знаю, левым тот был пенальти или нет, но пробил Бреме классно. Земля пухом.
+3
0
+3
Классный был ИГРОК!!!!!
+4
-1
+3
Ответ kaviknat
А может и не байка. Ведь в той сборной, если не ошибаюсь, именно Маттеус был штатным пенальтистом
Маттеус бил пенальти на силу,в стиле Беланова,Андреас с углов паутинки снимал.Все вспоминают тот пеналь,но Бреме в 86-м в полуфинале Французам и в 90-м году англичанам со штрафных забил красиво.
+4
-1
+3
Ответ Евгений Мамыкин
Сколько уже уколовшихся антиковидными жижами умерли от остановки сердца... никто не считал?
Считают, наверно. До уколов никто не умирал ведь
+3
0
+3
Никогда не болел за немцев, но Бреме был высший класс!
И за сборную, и за Интер, его игра радовала глаз.
Его будут помнить.
+2
0
+2
Ответ DAS
там был 100% пенальти минут за 10 до этого (на Бухвальде)
Я думаю вообще по характеру игры, и по тому как грубо играла Аргентина, немцы на этот пенальти точно наиграли
+2
0
+2
Ответ beltravel71
И не только Матеус..Он с Фелером смотрели друг на друга…кому бить..и тут мяч взял Бреме..Жаль,совсем молодой
И хорошо, что не Феллер бил. У него в тот вечер вообще ничего в ворота не летело. А тут еще в рамке сам Гойкоэчеа !
+1
0
+1
Один из лучших левых защитников в истории немецкого футбола, штатный исполнитель стандартов в клубах и в сборной, запомнился своими голами в важных матчах: полуфиналы ЧМ-86 и ЧМ-90, финал 90-ого. Еще помню как вместе с Кайзерслаутерном вылетел из Бундеслиги в 96-ом, но потом вернулся и сразу стал чемпионом Германии в 98-ом (Баллак тоже был в той чемпионской команде).
+1
0
+1
Легендарный игрок. Много где поигравший. А еще помнится, после ЧМ 90 его вкладыш из жвачки FINAL резко в "весе" прибавил)
+1
0
+1
Ответ heivani
Ну вот,хотя кто-то имя его вспомнил на ветке.)
Его грех не вспомнить, по сути он и дотащил сборную Аргентины до финала вместе с Марадоной. При наличии настоящих легенд в атаке именно аргентинские вратари тащили сборные и в 1986-90, и в 2022 г.
+1
0
+1
Ответ Усатый КозлоБык
Вечная память Андреас
"Усатый КозлоБык
21 секунду назад
Вечная память Андреас"

Вы бы хоть другой аккаунт завели для таких комментов, выглядит нелепо.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий