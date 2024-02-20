В 63 года умер экс-игрок «Баварии» Бреме. У автора победного гола Германии в финале ЧМ-1990 остановилось сердце
Экс-игрок сборной Германии Андреас Бреме умер в 63 года.
Как сообщает Bild, смерть Бреме наступила сегодня ночью в Мюнхене от остановки сердца. Его госпитализировали, но не смогли спасти.
В течение карьеры Бреме выступал за «Кайзерслаутерн», «Интер», «Баварию», «Саарбрюкен» и «Сарагосу». В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 1990 года, став автором победного гола в финале против сборной Аргентины (1:0).
И потом, "скоропостижно" не так уж и плохо, чем доживать до немощной дряхлости и быть в тягость родным и близким.
Но Андреас пробил феноменально.
Пенальти мне показался несколько левым.
Брайтнер вместо Мюллера в 1974, Бреме вместо Маттеуса в 1990.
Царствия ему небесного! Покойся с миром!
И за сборную, и за Интер, его игра радовала глаз.
Его будут помнить.
21 секунду назад
Вечная память Андреас"
Вы бы хоть другой аккаунт завели для таких комментов, выглядит нелепо.