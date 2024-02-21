Ротенберг о 0:3 от «Северстали»: «Против Хабиба всегда выходил новый «Макгрегор» на спаррингах, когда он готовился к бою с Конором. И к нам приехал самый свежий Макгрегор»
Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с Конором Макгрегором.
20 февраля СКА дома проиграл «Северстали» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. 18-го клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» (4:3).
– Вас «Северсталь» чем-то удивила?
– Они играют как «Торпедо». Раньше Козырев выстроил всю систему в Нижнем Новгороде. Одинаковые команды, очень быстрые. Две игры подряд с такими соперникам.
Я рассказывал, как Хабиб готовился к бою с Макгрегором. Против него на спаррингах каждый раз выходил новый «Макгрегор». Вот и сегодня против нас вышел новый «Макгрегор» – такой же, только свежий.
Понятно, что нам было сложнее. Когда идет серия плей-офф – там равные силы. Команды тратят одинаковое количество сил. Идет игра – кто лучше подготовился, кто лучше настроился. А здесь получилось так, что приехал самый свежий Макгрегор.
Да, они сегодня были лучше нас – это правда, без всяких оправданий. Они успевали везде, были свежее. А мы в таких ситуациях должны выполнять игровой план, чтобы каждый хоккеистов понимал, что мы должны правильно делать, чтобы побеждать, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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P.s. по нему психушка уже давно плачет.
Ну не верю я, что он такой удод несмышлённый!..
Чел на полном серьёзе думает, что чем больше видов спорта он затронет в аналогии с хоккеем, тем умнее будет казаться. Увы, шут.