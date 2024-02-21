Ротенберг о 0:3 от «Северстали»: «Против Хабиба всегда выходил новый «Макгрегор» на спаррингах, когда он готовился к бою с Конором. И к нам приехал самый свежий Макгрегор»

Теги Северсталь СКА Торпедо Андрей Козырев КХЛ Роман Ротенберг Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хоккей

Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с Конором Макгрегором.

20 февраля СКА дома проиграл «Северстали» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. 18-го клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» (4:3).

– Вас «Северсталь» чем-то удивила?

– Они играют как «Торпедо». Раньше Козырев выстроил всю систему в Нижнем Новгороде. Одинаковые команды, очень быстрые. Две игры подряд с такими соперникам.

Я рассказывал, как Хабиб готовился к бою с Макгрегором. Против него на спаррингах каждый раз выходил новый «Макгрегор». Вот и сегодня против нас вышел новый «Макгрегор» – такой же, только свежий.

Понятно, что нам было сложнее. Когда идет серия плей-офф – там равные силы. Команды тратят одинаковое количество сил. Идет игра – кто лучше подготовился, кто лучше настроился. А здесь получилось так, что приехал самый свежий Макгрегор.

Да, они сегодня были лучше нас – это правда, без всяких оправданий. Они успевали везде, были свежее. А мы в таких ситуациях должны выполнять игровой план, чтобы каждый хоккеистов понимал, что мы должны правильно делать, чтобы побеждать, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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35 комментариев
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Кажется известен клиент промеса
+64
-1
+63
Его можно разбирать на цитаты 🤣🤡
+29
0
+29
Ромику нельзя фильмы показывать. То скоро будет рассказывать,что питерские автоботы защищали лёд , пока подлые десептиконы отдыхали на другой планете

P.s. по нему психушка уже давно плачет.
+17
0
+17
То болт не встал,то конь устал...
+15
0
+15
Илон Маск вживил чип с ChatGPT Роману?
+13
0
+13
Ну, аналогия в принципе уместная. Северсталь была как пиковый Макгрегор. СКА же был как Хабиб. У которого ягода-малинка.
+12
-1
+11
СКА - Макгрегор 0:3
+9
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+9
Ответ Алекс Рава
Кажется известен клиент промеса
это топ🤣🤣🤣🤣
+5
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+5
Какая же каша в голове у человека.
+5
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Что он несет. Где он берет эти таблетки?
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Его отмазки с каждым разом выглядят всё более нелепыми
+5
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По ночам играет в солдатиков
+4
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+4
Ответ Алекс Рава
Кажется известен клиент промеса
нее у этого прямые поставки из Латинскоцй америки через МИД как ни как сынок паханского холуя
+3
0
+3
Ответ Ena Therapy
Ромику нельзя фильмы показывать. То скоро будет рассказывать,что питерские автоботы защищали лёд , пока подлые десептиконы отдыхали на другой планете P.s. по нему психушка уже давно плачет.
Да уж,страшно представить,когда в прокат выйдет "Дом у дороги" с Джиленхолом и Макгрегором)))
+2
0
+2
Ответ PIT-BUL
Его можно разбирать на цитаты 🤣🤡
Подождите, там будет еще про путь самурая с этой пресс-конференции. Это про соперника в 1-м раунде. ;)
+2
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Может, интервью нейросеть даёт за Рому?

Ну не верю я, что он такой удод несмышлённый!..
+3
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Про систему сказал только один раз, да еще и признал, что соперник был лучше. Не говорил бы про новых Макгрегоров, можно было бы подумать, что на вопросы отвечал не Ротенберг😀
+2
0
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что он курит?😂😂😂🤡🤡🤡
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+1
дайте за его язык ему уже кто нибудь ....лей😂😂😂
+1
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Он с ума сошёл что ли.
+1
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Я его всегда пытался понять,но сегодня оооочень сложно🤔
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Нельзя над такими смеяться, его жалко должно быть.
Чел на полном серьёзе думает, что чем больше видов спорта он затронет в аналогии с хоккеем, тем умнее будет казаться. Увы, шут.
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Тронханбегу нужно голову лечить😇
+1
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+1
Пример интересный, только Рома все напутал, Северсталь - Хабиб, а СКА - Макгрегор)))
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Ответ Алекс Рава
Кажется известен клиент промеса
При чём единственный.
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0
Ответ filippa
нее у этого прямые поставки из Латинскоцй америки через МИД как ни как сынок паханского холуя
Скорее из Антарктиды
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А у Хабиба — ноги!
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Форест Гамп.
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А можно перевод?
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Ж ставлю, он бухает с Димоном.
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