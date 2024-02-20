«Реал» близок к выкупу Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 млн евро. Чаще него забивает и ассистирует только Беллингем

Хоселу, вероятно, продолжит выступать за «Реал» в следующем сезоне.

По сведениям As, вопрос о выкупе форварда, арендованного у « », почти решен. Мадридцам придется заплатить 1,5 млн евро.

В текущем сезоне отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Он совершает голевые действия каждые 92 минуты – по этому показателю в команде его превосходит только хавбек (раз в 91 минуту).

Подробно со статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.