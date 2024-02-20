«Реал» близок к выкупу Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 млн евро. Чаще него забивает и ассистирует только Беллингем

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Д2 Испания Хоселу деньги Джуд Беллингем Футбол

Хоселу, вероятно, продолжит выступать за «Реал» в следующем сезоне.

По сведениям As, вопрос о выкупе форварда, арендованного у «Эспаньола», почти решен. Мадридцам придется заплатить 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Хоселу отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Он совершает голевые действия каждые 92 минуты – по этому показателю в команде его превосходит только хавбек Джуд Беллингем (раз в 91 минуту).

Подробно со статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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53 комментария
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Хоселу своей игрой и отношением к делу заслужил!
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-2
+73
ахаххахахаха, меня ригоберка в чс кинул за то, что я его возраст пытался узнать(
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-5
+62
Ожидание: ригоберка пишет ахинею
Реальность: ригоберка пишет ахинею
+42
-2
+40
Ответ KorbenDaIlas
ахаххахахаха, меня ригоберка в чс кинул за то, что я его возраст пытался узнать(
Сколько бы лет нам ни было, в голове - на 12-13
+38
-6
+32
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Рауль понимал, что уже не тянет играть в основном составе и ушел в Шальке, где прекрасно себя проявил. Человек тренирует который год Кастилью, до этого тренировал Хувениль, а до этого после окончания карьеры находился в структуре клуба, все бы так не ценили своих легенд. Да и прощальный матч на Бернабеу состоялся!
+38
-6
+32
Ответ KorbenDaIlas
ахаххахахаха, меня ригоберка в чс кинул за то, что я его возраст пытался узнать(
Это вообще страшный для меня персонаж, либо это школьник у которого выдуманное альтер-эго 40-летнего мужика повидавшего жизнь(ещё недавно он писал что пережил 90-е), либо на самом деле взрослый мужик, с мышлением школьника, в любом случае мне страшно за его психическое состояние
+35
-6
+29
Выкуп за 1,5 млн это подарок. Паленья по типу Феликса арендуются в 4 раза дороже. А тут добротный игрок, адаптированный к чемпионату и клубу. Понятно, что скорее для ротации оставляют, но подменить в Ла Лиге кого то из лидеров сможет достойно.
+18
-2
+16
Ответ corazon blanco
Рауль понимал, что уже не тянет играть в основном составе и ушел в Шальке, где прекрасно себя проявил. Человек тренирует который год Кастилью, до этого тренировал Хувениль, а до этого после окончания карьеры находился в структуре клуба, все бы так не ценили своих легенд. Да и прощальный матч на Бернабеу состоялся!
единственный человек на спортсе, который отвечает на бредни ригоберки серьезно
+17
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+14
Для ротации самое то!👍
+11
-2
+9
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вообще страшный для меня персонаж, либо это школьник у которого выдуманное альтер-эго 40-летнего мужика повидавшего жизнь(ещё недавно он писал что пережил 90-е), либо на самом деле взрослый мужик, с мышлением школьника, в любом случае мне страшно за его психическое состояние
Так или иначе, своего он добивается. На него обращают внимание, ему отвечают. Эдакий шут при королевском дворе)
+7
-1
+6
Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
Хоселу > Бревандовски
+6
-1
+5
Заслужил !
+6
-2
+4
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вообще страшный для меня персонаж, либо это школьник у которого выдуманное альтер-эго 40-летнего мужика повидавшего жизнь(ещё недавно он писал что пережил 90-е), либо на самом деле взрослый мужик, с мышлением школьника, в любом случае мне страшно за его психическое состояние
Походу тяжелые были 90 для него ))) в голове раздвоение личности)) то мужик 45 летний, то школьник
+5
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+4
Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
а где ты унижение увидел, скринер?)
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+3
Хоселу заслужил своей игрой продление контракта в Реале хотя в основном выходит во второй тайме(Кпд огромный).
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Сейчас может быть тащит, но на подмену и на выход на замену хороший игрок)
+4
-1
+3
Ответ KorbenDaIlas
Так или иначе, своего он добивается. На него обращают внимание, ему отвечают. Эдакий шут при королевском дворе)
он ещё и минусы ставит)
+3
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+2
Надо оставлять в команде. Как по мне заслужил.
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+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вообще страшный для меня персонаж, либо это школьник у которого выдуманное альтер-эго 40-летнего мужика повидавшего жизнь(ещё недавно он писал что пережил 90-е), либо на самом деле взрослый мужик, с мышлением школьника, в любом случае мне страшно за его психическое состояние
хм, а я видел недавно как он рассказывал про своих молодых родителей, которые нормально жили в 90-е. мне кажется, это больше походит на правду))
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Однозначно он заслужил это, но другой вопрос: Будет ли у него игровой времени? Летом перейдут в Реал и Мбаппе и Эндрик( оба скорее всего будут выступать в роле ц. нападающего) и Хоселу тоже ц. нападающий. Я не говорю что он не нужен Реалу, но если хочет ждать своего момента, то почему нет. В этом сезоне он мне очень понравился
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Ответ Achilles 21
ну моуру это расскажи
Что Моуру рассказывать? "Рауль, выкинутый из Реала" - это самый нелепый миф о Мадриде.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Это вообще страшный для меня персонаж, либо это школьник у которого выдуманное альтер-эго 40-летнего мужика повидавшего жизнь(ещё недавно он писал что пережил 90-е), либо на самом деле взрослый мужик, с мышлением школьника, в любом случае мне страшно за его психическое состояние
Кто такой Кайзер Созе?)))
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На лавку в следующем сезоне сгодится
+2
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Заслуженно!💪🇪🇸 Молодец, Хоселу!
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Ответ corazon blanco
Рауль понимал, что уже не тянет играть в основном составе и ушел в Шальке, где прекрасно себя проявил. Человек тренирует который год Кастилью, до этого тренировал Хувениль, а до этого после окончания карьеры находился в структуре клуба, все бы так не ценили своих легенд. Да и прощальный матч на Бернабеу состоялся!
а главное мы болельщики мадрида помним и знаем что он наша легенда
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Ответ Achilles 21
там моур пришёл забрал у него повязку и посадил на лавку, тот не захотел там сидеть и ушёл в шальке
ему сказали что не гарантируют место в основе.. повязку у него никто не забирал о чём ты вообще? в Реале всегда капитанит тот кто дольше всех в первой команде
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За 1,5 миллиона? Как-то маловато для такого бомбардира.
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Заслужил. Хоселу очень крут. Рад, что он останется в Реале. Истинный мадридист. Не то что Мората.
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Хоселу посильнее будет польского бревна, который доит последние гроши с нищего третьего каталонского, будем объективны 😁
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Хоселу молодчик! А за такую цену, грех не выкупить такого нападающего!
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