«Реал» близок к выкупу Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 млн евро. Чаще него забивает и ассистирует только Беллингем
Хоселу, вероятно, продолжит выступать за «Реал» в следующем сезоне.
По сведениям As, вопрос о выкупе форварда, арендованного у «Эспаньола», почти решен. Мадридцам придется заплатить 1,5 млн евро.
В текущем сезоне Хоселу отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Он совершает голевые действия каждые 92 минуты – по этому показателю в команде его превосходит только хавбек Джуд Беллингем (раз в 91 минуту).
Подробно со статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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