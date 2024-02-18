Судья отменил гол Хоселу «Райо» на 3-й минуте из-за офсайда, но засчитал после ВАР. Форвард – 2-й бомбардир «Мадрида» с 13 голами

13-й гол Хоселу за «Реал» едва не отменили из-за офсайда.

На 3-й минуте матча с « » Хоселу открыл счет, но арбитр Алехандро Муньис Руис отменил взятие ворот. Судья посчитал, что в момент паса нападающий находился в офсайде.

После консультации с ВАР Муньис Руис изменил решение и засчитал гол.

Это 13-й гол Хоселу во всех турнирах за « » в этом сезоне, столько же забил . Их опережает только Джуд Беллингем – 20 мячей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции