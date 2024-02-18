Судья отменил гол Хоселу «Райо» на 3-й минуте из-за офсайда, но засчитал после ВАР. Форвард – 2-й бомбардир «Мадрида» с 13 голами

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Райо Вальекано Хоселу видеоповторы Федерико Вальверде Алехандро Муньис Руис Родриго Джуд Беллингем Футбол

13-й гол Хоселу за «Реал» едва не отменили из-за офсайда.

На 3-й минуте матча Ла Лиги с «Райо Вальекано» Хоселу открыл счет, но арбитр Алехандро Муньис Руис отменил взятие ворот. Судья посчитал, что в момент паса Федерико Вальверде нападающий находился в офсайде.

После консультации с ВАР Муньис Руис изменил решение и засчитал гол.

Это 13-й гол Хоселу во всех турнирах за «Мадрид» в этом сезоне, столько же забил Родриго. Их опережает только Джуд Беллингем – 20 мячей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции

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40 комментариев
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Ахахахахха
Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true

На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря

Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался..

Как такое вообще разрешают?
+53
-21
+32
Спортс хватить позорится уже
+32
-5
+27
Ответ Asker Nourusov
А ты откуда?
Из шестой палаты он
+18
-2
+16
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Из Туркменистана
+13
-1
+12
Скоро придет Мбаппе и будет ещё намного больше голов и реализаций!!
+12
-4
+8
Шикарная контратака, Вальверде здорово вырезал на Хоселу который оказался точен. 14 голов и 4 голевых передачи - топ -результат для арендового нападающего
+11
-5
+6
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
👍🤝 ура!
+4
0
+4
Ответ Globe Soccer Awards
Ахахахахха Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался.. Как такое вообще разрешают?
Так остановки правилами не запрещены, запрещены ложные замахи.
Хотя, по моему мнению, это тоже должно исчезнуть из футбола.
+4
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+3
Очередное доказательство, почему женщинам не место в футболе. Уже 2 явных неверных решения за тайм против Мадрида.
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Ригоберка, ты уже все уроки сделала? Уж больно активная
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Как и с Альмерией днкашные купили судью в поле, но забыли, что есть еще и судья на вар)
+6
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Ответ Globe Soccer Awards
Ахахахахха Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался.. Как такое вообще разрешают?
не позорься. Всем сообщили что гол был забит по правилам, чтобы такие как ты не искали причин вонять, но ты и здесь не доволен. Поляк всю карьеру так бьет и не только он, но ты только сейчас начал вонять.
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Ответ Burchik
Ригоберка, ты уже все уроки сделала? Уж больно активная
Завидуешь? Не завидуй
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Ответ Globe Soccer Awards
Ахахахахха Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался.. Как такое вообще разрешают?
когда-нибудь это запретят, отвратительны эти остановки, отвратительнее Левандовски не встречал пенальтистов.
у Жоржиньо и Фернандеша прыжок не так нагло выглядели
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Ответ Globe Soccer Awards
Ахахахахха Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался.. Как такое вообще разрешают?
всё что не запрещено, то разрешено
+1
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0
Ответ Globe Soccer Awards
Ахахахахха Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался.. Как такое вообще разрешают?
Забавно что ты пишешь о танцах с бубном ,при этом нет никакого определенного правила запрещающих это делать..А потом еще и задаешь вопрос : как это разрешают.
Ну не смешной ли ты?)
Ну вот ради вчерашнего матча разрешили , завтра вновь запретят..Ты там это..Жди:D
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Ответ Bunyod Turgunov
Если текст не редактировался то вы не могли бы его и удалить))) просто говорите всё как есть
В смысле как я его не могу удалить? Комментарий можно отредактировать впервые 15 минут, а удалить комментарий можно всегда. Но вот из-за последнего обновления на айфоне есть большие вопросы, комментарии просто не редактируются, он исправляется, но заново отправляешь и изменения текста не происходит.
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Ответ corazon blanco
Пунктуационные ошибки допустил, а текст не редактировался.
Если текст не редактировался то вы не могли бы его и удалить))) просто говорите всё как есть
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Пунктуационные ошибки допустил, а текст не редактировался.
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Ответ rigobersong
С Таджикистана брат!:) Тоҷикистон, ба пеш! Hala Madrid!:)
Таджикистан- всем Салам алейкум!!!
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А ты откуда?
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Хоселу надо выкупать
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