Судья отменил гол Хоселу «Райо» на 3-й минуте из-за офсайда, но засчитал после ВАР. Форвард – 2-й бомбардир «Мадрида» с 13 голами
13-й гол Хоселу за «Реал» едва не отменили из-за офсайда.
На 3-й минуте матча Ла Лиги с «Райо Вальекано» Хоселу открыл счет, но арбитр Алехандро Муньис Руис отменил взятие ворот. Судья посчитал, что в момент паса Федерико Вальверде нападающий находился в офсайде.
После консультации с ВАР Муньис Руис изменил решение и засчитал гол.
Это 13-й гол Хоселу во всех турнирах за «Мадрид» в этом сезоне, столько же забил Родриго. Их опережает только Джуд Беллингем – 20 мячей.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: скриншот трансляции
Про Реал так сразу, а про танцы Левандовского с бубном - никаких новостей: www.veed.io/view/135b565c-b29b-4dd0-a664-0db9f49f57cc?panel=&sharingWidget=true
На видео чётко видно, как до удара он сделал 2!! остановки, чтобы по сути дезориентировать вратаря
Во время второй остановки вратарь двинулся влево и поляк нагло этим воспользовался..
Как такое вообще разрешают?
Хотя, по моему мнению, это тоже должно исчезнуть из футбола.
у Жоржиньо и Фернандеша прыжок не так нагло выглядели
Ну не смешной ли ты?)
Ну вот ради вчерашнего матча разрешили , завтра вновь запретят..Ты там это..Жди:D