Гвардиола извинился перед Филлипсом за слова про «лишний вес»: «Прошу у него прощения, мне очень жаль»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Футбол

Пеп Гвардиола принес извинения в адрес Кэлвина Филлипса.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола извинился перед полузащитником «Вест Хэма» Кэлвином Филлипсом за слова о лишнем весе игрока после его возвращения с чемпионата мира в Катаре.

Гвардиола сделал это в декабре 2022 года, объясняя, почему Филлипс не был включен в состав команды на матч четвертого раунда Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Филлипс сказал, что эти комментарии сильно ударили по его уверенности.

«Мне очень жаль. Я прошу у него прощения. Мне очень жаль.

Я поговорил с ним об этом. Я никогда раньше не говорил об этом здесь [перед СМИ], не пообщавшись с игроком», – сказал Гвардиола.

Филлипс сыграл всего шесть матчей за «Манчестер Сити» с момента перехода за 45 миллионов фунтов из «Лидса» в июне 2022 года. В январе его отдали в аренду «Вест Хэму».

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47 комментариев
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Мог бы Филлипса просто на ворота поставить
+95
-3
+92
Ответ xxx-xxx
Кто будет извиняться перед Азаром ?
Вкусно и точка.
+63
-4
+59
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
Ну это извинение вероятно Пепке ничего не стоит, а Филипсу возможно вернёт уверенность.

Другой пример с Хагом, где в итоге за 5 млн отдали игрока, покупали за 85 из-за чеченской гордыни тренера
+68
-19
+49
Кто будет извиняться перед Азаром ?
+41
-1
+40
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
+48
-18
+30
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
Извинился не за то, что игрок набрал лишний вес, а за то что Пеп рассказал это публично. Это большая разница.
+27
0
+27
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
Здесь, как я понимаю, ситуация не про лишний вес, а про то, что Пеп эту информацию сообщил через СМИ, не пообщавшись с игроком, за это он и извиняется
+13
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+13
Прости, жиробасик. Я не со зла)
+13
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+11
Ответ xxx-xxx
Кто будет извиняться перед Азаром ?
Бабушка
+5
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+5
Ответ Alon Raven
Филлипс только сейчас сказал об этом. Никто не знал, что у него из-за этого проблема.
Понятно. Проблема потому что тренер сказал факт? Но если из-за такого игрока подкосило, представляю если он в важном матче допустит грубую ошибку и из-за этого команда проиграет, там наверное будет глубокая депрессия и куча сеансов с психологами.
P.s. Что-то не то, Пеп за правду что бы публично извинялся🤔
+4
0
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
Я как-то упустил эту историю, щас прошёл по ссылкам, так там в самом начале Филипс говорил, что лишнего веса у него не было, затем он уже говорил, что Пеп был прав, но, видите ли, преподнёс это не слишком ласково. А не слишком ласково это сказать "у него лишний вес". Не "жирный", а просто "лишний вес". И это, видимо, слишком грубо.
Сск, ты тренируешься у одного из лучших тренеров современности, он в приемлемой формулировке обозначил твою проблему, которая решается за неделю, и ты после этого устроил страдания, потерял уверенность и теперь жалуешься прессе. Вот кто он, как не лошок?
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Ответ Sporno
Комментарий скрыт
Ну вот из-за таких хрящей с такой же логикой как у тебя, МЮ сейчас в заднице. Зимой не смогли купить никого из-за ФФП.
Ну переплатили там, тут - нестрашно. Едем дальше
+5
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Спортс только сейчас опубликовал извинения которые были в 2022г или Пеп сейчас извинился за 2022г?
Филлипс только сейчас сказал об этом. Никто не знал, что у него из-за этого проблема.
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Там в новости от 22-го по ссылке коммент про полено Беллингема
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
валентинки
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+1
Ответ kaka10
Ну это извинение вероятно Пепке ничего не стоит, а Филипсу возможно вернёт уверенность. Другой пример с Хагом, где в итоге за 5 млн отдали игрока, покупали за 85 из-за чеченской гордыни тренера
Ну 5 млн за аренду полугодичную аренду - это ещё неплохо, к тому-же учитывая его з/п. Всё равно до этого сидел в запасе почти всё время(не только при Тен Хаге)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Вкусно и точка.
он вроде бы пиво очень любит, бельгийское))
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Спортс только сейчас опубликовал извинения которые были в 2022г или Пеп сейчас извинился за 2022г?
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We are deeply sorry!
https://m.youtube.com/watch?v=15HTd4Um1m4
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сейчас смотрю на Филиппса в Вест Хэм, это просто ужасный игрок. За 4 неполные игры привез несколько голов (2 железно) в свои ворота, удаление заработал на ровном месте. Лишил команду очков и возможности за них побороться.

Просто дно, а не игрок. ВХ зря конечно, его взяли в аренду. Абсолютный клоун, хуже чем Магуайр в худшие моменты выглядит даже, просто клуб скромный, вот и насмешек из каждого утюга нет.
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Хватит жрать
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Ответ culpa
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Я так поняо что с Филлипсом Вест Хэм рухнул с результатами?
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Скорее всего его пытаются продать, и эти извинения часть стратегии
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Представляю как условный Сёмин или Бесков извиняются перед игроком.... хотя нет, не представляю
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Ответ korysh
внимательнее надо читать. Извинился за то, что в СМИ это вынес, а не за то что он набрал лишний вес
Да сколько можно, уже 10 человек написало) у Пепа спросили - почему не в заявке Филлипс, у него травма? - нет, лишний вес. Что спросили, то и ответил. Ни оскорбил никого,а честно ответил. Из мухи слона раздули.
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Ответ NickN
Комментарий удален модератором
Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Иисус сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» ...не расточай, пассионарий!)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извиняться тренеру за то,что игрок набрал лишний вес... Дальше что, перед каждым матчем писать любовное письмо с извинениями каждому,кто остался на скамейке,чтоб моральный дух не подорвать?
внимательнее надо читать. Извинился за то, что в СМИ это вынес, а не за то что он набрал лишний вес
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0
Ответ kaka10
Ну это извинение вероятно Пепке ничего не стоит, а Филипсу возможно вернёт уверенность. Другой пример с Хагом, где в итоге за 5 млн отдали игрока, покупали за 85 из-за чеченской гордыни тренера
Редкий по силе мысли комментарий
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Ответ Yusif Huseyinov
Чудик, читай вью полностью - он говорит что жалеет , что не поговорив сначала с игроком , вынес это в общественность . За это и извиняется
Сча мне ещё будет какой-то Рахат Лукум советы раздавать,что делать
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