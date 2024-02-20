Гвардиола извинился перед Филлипсом за слова про «лишний вес»: «Прошу у него прощения, мне очень жаль»

Пеп Гвардиола принес извинения в адрес Кэлвина Филлипса.

Главный тренер «Манчестер Сити» извинился перед полузащитником « » за слова о лишнем весе игрока после его возвращения с чемпионата мира в Катаре.

Гвардиола сделал это в декабре 2022 года, объясняя, почему Филлипс не был включен в состав команды на матч четвертого раунда Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Филлипс сказал, что эти комментарии сильно ударили по его уверенности.

«Мне очень жаль. Я прошу у него прощения. Мне очень жаль.

Я поговорил с ним об этом. Я никогда раньше не говорил об этом здесь [перед СМИ], не пообщавшись с игроком», – сказал Гвардиола.

Филлипс сыграл всего шесть матчей за « » с момента перехода за 45 миллионов фунтов из «Лидса» в июне 2022 года. В январе его отдали в аренду «Вест Хэму».