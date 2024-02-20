Гвардиола извинился перед Филлипсом за слова про «лишний вес»: «Прошу у него прощения, мне очень жаль»
Пеп Гвардиола принес извинения в адрес Кэлвина Филлипса.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола извинился перед полузащитником «Вест Хэма» Кэлвином Филлипсом за слова о лишнем весе игрока после его возвращения с чемпионата мира в Катаре.
Гвардиола сделал это в декабре 2022 года, объясняя, почему Филлипс не был включен в состав команды на матч четвертого раунда Кубка английской лиги против «Ливерпуля».
Филлипс сказал, что эти комментарии сильно ударили по его уверенности.
«Мне очень жаль. Я прошу у него прощения. Мне очень жаль.
Я поговорил с ним об этом. Я никогда раньше не говорил об этом здесь [перед СМИ], не пообщавшись с игроком», – сказал Гвардиола.
Филлипс сыграл всего шесть матчей за «Манчестер Сити» с момента перехода за 45 миллионов фунтов из «Лидса» в июне 2022 года. В январе его отдали в аренду «Вест Хэму».
Другой пример с Хагом, где в итоге за 5 млн отдали игрока, покупали за 85 из-за чеченской гордыни тренера
P.s. Что-то не то, Пеп за правду что бы публично извинялся🤔
Сск, ты тренируешься у одного из лучших тренеров современности, он в приемлемой формулировке обозначил твою проблему, которая решается за неделю, и ты после этого устроил страдания, потерял уверенность и теперь жалуешься прессе. Вот кто он, как не лошок?
Ну переплатили там, тут - нестрашно. Едем дальше
https://m.youtube.com/watch?v=15HTd4Um1m4
Просто дно, а не игрок. ВХ зря конечно, его взяли в аренду. Абсолютный клоун, хуже чем Магуайр в худшие моменты выглядит даже, просто клуб скромный, вот и насмешек из каждого утюга нет.