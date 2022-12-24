Пеп Гвардиола: «Филлипс вернулся в «Ман Сити» с лишним весом. Он не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, что Кэлвин Филлипс вернулся в «Манчестер Сити» с избыточным весом.

Напомним, полузащитник вернулся в расположение «Ман Сити» из сборной Англии, в составе которой выступал на ЧМ-2022.

«Филлипс не травмирован. Он приехал с лишним весом. Я не знаю [причин]. Он прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть.

Когда Филлипс будет готов, то начнет играть. Он нам нужен, очень нужен», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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14 комментариев

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ta-tosha
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Филлипс со своим бойфрендом после месячного расставания пиво со стейками глушил неделю, наверное. Отсюда и лишний вес
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А.В.Бубнов
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Очередной провальный трансфер от бездумного мешка-однодневки без истории и болельщиков
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Мансур Мадаев
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Очередной грилиш за сотку
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Активист провластных митингов
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Лучший игрок сб. Англии на ЧМ
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Никита Самарин
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Очень нравится, что у Пепа есть чёткие принципы (пока есть лишний вес, не то что играть не будешь, а тренироваться будешь отдельно, пока не приведёшь себя порядок).
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Олег910
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Очередной Дринквотер
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zzzeeerrrooo
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Ответ Кукич
Провальный трансфер Сити. Распаренная очередная английская деревяшка Санчо, Филипс. Деклан Райс такой же и за него хотят заплатить 100+млн
Трансфер из-за лимита также как и Грилиш
В последние годы Сити с легами не ошибается , а англичане те ещё поленья
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Achilles 21
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Ответ Кукич
Провальный трансфер Сити. Распаренная очередная английская деревяшка Санчо, Филипс. Деклан Райс такой же и за него хотят заплатить 100+млн
грилиша забыл
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Кукич
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Замена Фабиана Дельфа.
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Кукич
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Провальный трансфер Сити. Распаренная очередная английская деревяшка Санчо, Филипс. Деклан Райс такой же и за него хотят заплатить 100+млн
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•milord•
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В смысле не в том состоянии? На ворота поставь его и все дела
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ARIGAMI ARIGAMI
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А зачем он вообще переходил? Сидит на скамейке под Родри
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Мишка Ляшенко
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Очень странный трансфер за 40 млн£
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Владимир Калугин
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Карпина на него нет
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