Пеп Гвардиола: «Филлипс вернулся в «Ман Сити» с лишним весом. Он не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть»

рассказал, что вернулся в «Манчестер Сити» с избыточным весом.

Напомним, полузащитник вернулся в расположение « » из сборной , в составе которой выступал на ЧМ-2022.

«Филлипс не травмирован. Он приехал с лишним весом. Я не знаю [причин]. Он прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть.

Когда Филлипс будет готов, то начнет играть. Он нам нужен, очень нужен», – сказал тренер «Манчестер Сити».