Пеп Гвардиола: «Филлипс вернулся в «Ман Сити» с лишним весом. Он не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть»
Пеп Гвардиола рассказал, что Кэлвин Филлипс вернулся в «Манчестер Сити» с избыточным весом.
Напомним, полузащитник вернулся в расположение «Ман Сити» из сборной Англии, в составе которой выступал на ЧМ-2022.
«Филлипс не травмирован. Он приехал с лишним весом. Я не знаю [причин]. Он прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть.
Когда Филлипс будет готов, то начнет играть. Он нам нужен, очень нужен», – сказал тренер «Манчестер Сити».
В последние годы Сити с легами не ошибается , а англичане те ещё поленья