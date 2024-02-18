Отрыв «Реала» от «Барселоны» сократился до 8 очков после 25-го тура Ла Лиги
«Барселона» сумела приблизиться к «Реалу» по итогам 25-го тура Ла Лиги.
Команда Хави вчера одолела «Сельту» (2:1), а мадридцы под руководством Карло Анчелотти сегодня сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
Разрыв между двумя клубами теперь равен 8 очкам – 54 против 62.
56 баллов набрала «Жирона», которой предстоит сыграть завтра против «Атлетика». Также в четверку входит «Атлетико» (51).
Как вообще можно назвать победу, добытую позже 90 минуты лёгкой? Или это такой особенный вид троллинга?
Но такие "фанаты" у любого клуба есть, этот разве что мультиаккаунтом отличается
Реал тоже такими качествами обладает.
Но простительно вам.