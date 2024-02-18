Отрыв «Реала» от «Барселоны» сократился до 8 очков после 25-го тура Ла Лиги

«Барселона» сумела приблизиться к «Реалу» по итогам 25-го тура Ла Лиги.

Команда Хави вчера одолела «Сельту» (2:1), а мадридцы под руководством сегодня сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Разрыв между двумя клубами теперь равен 8 очкам – 54 против 62.

56 баллов набрала « », которой предстоит сыграть завтра против «Атлетика». Также в четверку входит « » (51).