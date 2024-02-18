Отрыв «Реала» от «Барселоны» сократился до 8 очков после 25-го тура Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» сумела приблизиться к «Реалу» по итогам 25-го тура Ла Лиги.

Команда Хави вчера одолела «Сельту» (2:1), а мадридцы под руководством Карло Анчелотти сегодня сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Разрыв между двумя клубами теперь равен 8 очкам – 54 против 62.

56 баллов набрала «Жирона», которой предстоит сыграть завтра против «Атлетика». Также в четверку входит «Атлетико» (51).

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64 комментария
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Ответ Роман
При чем тут БЧК? Пишите в новостях отрыв от Жироны.
если напишут Жирону,пост наберёт от силы 3-4 коммента, а с Барселоной гарантированно перевалит минимум за 50
+35
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+35
Ответ Igor Shalamov
Комментарий скрыт
Негрейра уже 6 лет не занимает никакую должность, о чём Вы вообще?
+26
-7
+19
Ответ Всеволод Бобров
Почему когда я ставлю на реал они играют как последнее г?
Продолжай, бро, сделай Жирону чемпионом🤙
+22
-4
+18
Ответ Роман
При чем тут БЧК? Пишите в новостях отрыв от Жироны.
А чё тогда в прошлом сезоне тебя не было видно когда Реал шёл третьим,а в новостях про потери очков от Барсы всегда первым упоминали отставание Реала а не Атлетико
+16
-4
+12
Отрыв пока комфортный,но таких игр как сегодня быть не должно более...Иначе потерь очков не избежать.
+14
-6
+8
Почему когда я ставлю на реал они играют как последнее г?
+9
-1
+8
Ответ Роман
У вас всегда "чуть, немножко" Реал громит Жирону, которая громит Барсу. Для Реала была лёгкая победа, как и та что в Суперкубке.
Это так не работает, Барса по игре была с Жироной на равных, а с Реалом +/- 60 минут играли на голову выше, жаль, Иньиго и Фермин не забили.
Как вообще можно назвать победу, добытую позже 90 минуты лёгкой? Или это такой особенный вид троллинга?
+7
-2
+5
Ответ i love it
А чё тогда в прошлом сезоне тебя не было видно когда Реал шёл третьим,а в новостях про потери очков от Барсы всегда первым упоминали отставание Реала а не Атлетико
А он как страус - стоит Реалу проиграть, так прячет голову в песок
Но такие "фанаты" у любого клуба есть, этот разве что мультиаккаунтом отличается
+4
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+4
Ответ Igor Shalamov
Комментарий скрыт
Ты ещё скажи что сегодня судьи не дали Реалу победить.Не важно что там будет у Барселоны,Мадриду надо самому не косячить как сегодня.И тогда всё будет хорошо.
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Негрейра уже 6 лет не занимает никакую должность, о чём Вы вообще?
Не обращайте внимания, у него детская травма из-за Барселоны😅
+2
0
+2
Ответ Mister999
Ты Реально думаешь что ваша мертвая барса заслуживает большего чем Реал
Реал в лучшей форме, факт. Но такого разрыва бы не было из за судейских ошибок
+7
-5
+2
Ответ Mister999
То как поступает Анчи с Гюлером это свинство
Бред.Человек полгода из лазарета не вылезал. Сейчас бы его нагружать в каждом матче. Как всегда эксперты из комментов знают все лучше людей, которые по 40 лет в футболе.
+7
-5
+2
Ответ Всеволод Бобров
Почему когда я ставлю на реал они играют как последнее г?
это вы походу последнее время чисто на Барсу ставили да?))
+3
-1
+2
Реал и Интер возьмут свое. Интриги уже почти нет. Смотрим АПЛ и Бундеслигу
+3
-2
+1
Ответ Scorpio
Согласен, там очей 18-20 должно быть. Столько отскоков фк негрейра это что-то с чем-то
Не отскоки, а «характер, дух победителя и борьба до конца»
+1
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+1
Ответ Mister999
Ты Реально думаешь что ваша мертвая барса заслуживает большего чем Реал
Барса по делу сливает чемпионат, из за своих проблем, но маргарин даже против такой Барсы подключает кабинеты.
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0
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Ответ Filipp Gorski
Барселона Барса Барса Барса
удиви всех своей игрой вокруг
+2
-1
+1
Пока много 8 очков. Нужно собраться и без потерь идти, на сколько возможно.
+1
0
+1
Ничья Реала для Барсы абсолютно ничего не значит. Вот, если бы Барса обыграла Гранаду и сейчас было бы -6, то тогда, кое-какие призрачные шансы на интригу могли бы ещё быть, при условии, если бы Барса обыграла Реал на Бернабеу. А так... а так это всего лишь потеря двух очков для Реала и больше ничего. Но петушки Лапорта и чави сейчас встрепенуться и начнут кукарекать, мол, всё, это начало пути... это вставание с колен... это победа.
+1
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+1
Ну теперь "великий оратор" Хави и популист Лапорта могут вновь заводить шарманку про борьбу кость в кость с Реалом за ЛаЛигу.)))
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Ответ сларк
Хави возьмет Ла Лигу! 🤣🤣🤣🤣🤣
В прошлом году же взял, что здесь такого смешного?
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Ответ We_ll
Всё равно много. А вот если бы Барса не облажалась с Вильяреалом и особенно с Гранадой…
Да хотя бы с Гранадой, которая сейчас проигрывает Альмерии у себя дома. )))
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Ответ Scorpio
Согласен, там очей 18-20 должно быть. Столько отскоков фк негрейра это что-то с чем-то
Как уже сказали, ни каких отскоков, все на характере и битве до конца.
Реал тоже такими качествами обладает.
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Ответ Йог Сотот
Ничья Реала для Барсы абсолютно ничего не значит. Вот, если бы Барса обыграла Гранаду и сейчас было бы -6, то тогда, кое-какие призрачные шансы на интригу могли бы ещё быть, при условии, если бы Барса обыграла Реал на Бернабеу. А так... а так это всего лишь потеря двух очков для Реала и больше ничего. Но петушки Лапорта и чави сейчас встрепенуться и начнут кукарекать, мол, всё, это начало пути... это вставание с колен... это победа.
Может помолчат всё-таки до окончания игры с Хетафе, хотя верится с трудом.))
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Ответ Sergey
Ну теперь "великий оратор" Хави и популист Лапорта могут вновь заводить шарманку про борьбу кость в кость с Реалом за ЛаЛигу.)))
Согласен, это выглядит очень смешно и очень жалко. Лучше бы они молчали и не позорили итак уже всеми обсмеянное имя Барсы.
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Ответ Артём Поддубный
Жирона идёт на втором месте, с возможностью сократить отставание на 2 очка, ну почему-то суют сюда Барселону. Не переживайте, вытянут вашу Барсу на второе место, то как это делают отлично видно в каждом матче.
Видно только глорам Испанского гос проекта.)))
Но простительно вам.
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Ответ mr kovalsky
Это ты был в том видео?
а че
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Ответ иц а мен
удиви всех своей игрой вокруг
Это ты был в том видео?
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Для Барсы а в остальном все правильно написал)
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Ответ Tristan...
Судья затащил, когда при счёте 1-0 в пользу Барсы не поставил пенку на ворота Реала
Судейский фактор тоже сыграл свою роль, пусть, как мне кажется, это была лишь роль второго плана
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