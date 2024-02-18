Рональд Араухо: «Месси – эталон, лучший игрок мира. Он решает исход матчей»

Рональд Араухо назвал Лионеля Месси эталоном и лучшим игроком мира.

«Меня очень хорошо встретили, когда я приехал в «Барсу». Со всеми этими звездами в раздевалке было немного страшно, но меня очень хорошо встретили.

Мы с пили мате вместе. Мне не хватает всего, связанного с ним.

Он лучший игрок в мире, решает исход матчей. Он вызывает восхищение, он капитан и эталон», – сказал защитник «Барселоны» в интервью El papartido.