Рональд Араухо: «Месси – эталон, лучший игрок мира. Он решает исход матчей»
Рональд Араухо назвал Лионеля Месси эталоном и лучшим игроком мира.
«Меня очень хорошо встретили, когда я приехал в «Барсу». Со всеми этими звездами в раздевалке было немного страшно, но меня очень хорошо встретили.
Мы с Месси пили мате вместе. Мне не хватает всего, связанного с ним.
Он лучший игрок в мире, решает исход матчей. Он вызывает восхищение, он капитан и эталон», – сказал защитник «Барселоны» в интервью El papartido.
Месси участвовал на 5 ЧМ, 6 Копа Америка, 1 Финалиссима, по итогу: 5 МВП турнира, 4 голевых действий в финалах, 5+6 в плей-офф ЧМ
И Месси один из немногих игроков, который забивал и в финале ЧМ и в финале ЛЧ, у меня всё:)
Больше ли титулов чем у Месси всего за последний год)) не в включая его 3 последних лет.
2019: Он сделал всё возможное, чтобы Барса прошла дальше, а именно создал партнёрам 3(!) выхода один-на-один
2021: Был абсолютно лучшим, немного не хватило везения. Но опять не обошлось без арбитров: пенальти в ворота Барсы могли и не ставить, так как Лангле совершил непредумышленный фол, он не видел, что наступает на ногу Икарди (и тут опять похожая ситуация со вчерашним матче с Сельтой)
2022, 2023 и 2024: Не могу сказать, не смотрел
В целом же, Месси не всегда в одиночку может решать исходы матчей, но чаще всего именно он был человеком, делавшим больше всех для победы.
мадридские боты убивают всё желание вообще сюда заходить,
все заплюсованные коменты в новостях где есть теги Барсы и Месси только про то,какие они плохие и ужасные
причём практически весь этот хейт основан на лжи,
кто позволил развести эту ботоферму ?
противно на это смотреть