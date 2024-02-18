Рональд Араухо: «Месси – эталон, лучший игрок мира. Он решает исход матчей»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо назвал Лионеля Месси эталоном и лучшим игроком мира.

«Меня очень хорошо встретили, когда я приехал в «Барсу». Со всеми этими звездами в раздевалке было немного страшно, но меня очень хорошо встретили.

Мы с Месси пили мате вместе. Мне не хватает всего, связанного с ним.

Он лучший игрок в мире, решает исход матчей. Он вызывает восхищение, он капитан и эталон», – сказал защитник «Барселоны» в интервью El papartido.

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55 комментариев
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Модераторы, а не проверить ли вам пользователя Global Soccer Awards на мультиаккаунтик.
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Ответ Greatest Of All Time
Модераторы, а не проверить ли вам пользователя Global Soccer Awards на мультиаккаунтик.
Да всем известно, что это Артёмка, только никто почему то ничего не делает
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Роналду участвовал на 5 ЧМ, 5 Евро, 3 Лиги Наций и 1 Кубок конфедераций, по итогу: 0 МВП турнира, 0 голевых действий в финалах, 0+0 в плей офф ЧМ

Месси участвовал на 5 ЧМ, 6 Копа Америка, 1 Финалиссима, по итогу: 5 МВП турнира, 4 голевых действий в финалах, 5+6 в плей-офф ЧМ

И Месси один из немногих игроков, который забивал и в финале ЧМ и в финале ЛЧ, у меня всё:)
+21
-13
+8
Ответ Red_Marlboro_
Да всем известно, что это Артёмка, только никто почему то ничего не делает
Неужели ему реально кажется, что его комменты на спортсе что-то поменяют?)) Месси и через 20 лет будет чемпионом мира и 8-кратным обладателем ЗМ, а про комменты Артемки все забудут))
+17
-9
+8
Лучшее что я видел в футболе.
+17
-12
+5
Ответ Отец Абду
Роналду участвовал на 5 ЧМ, 5 Евро, 3 Лиги Наций и 1 Кубок конфедераций, по итогу: 0 МВП турнира, 0 голевых действий в финалах, 0+0 в плей офф ЧМ Месси участвовал на 5 ЧМ, 6 Копа Америка, 1 Финалиссима, по итогу: 5 МВП турнира, 4 голевых действий в финалах, 5+6 в плей-офф ЧМ И Месси один из немногих игроков, который забивал и в финале ЧМ и в финале ЛЧ, у меня всё:)
В статье просто написано про Месси, а вы зачем то пишите про Роналду, какие то комплексы?
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Ответ Red_Marlboro_
Болелы сливок и кришти превратили сайт в какой то позор, мадридские боты убивают всё желание вообще сюда заходить, все заплюсованные коменты в новостях где есть теги Барсы и Месси только про то,какие они плохие и ужасные причём практически весь этот хейт основан на лжи, кто позволил развести эту ботоферму ? противно на это смотреть
Мне лично плевать на эти плюсики и минусы, я сюда захожу высказать своё мнение и найти интересных собеседников, другое дело, что неадекватные товарищи только умеют минусить адекватные посты и пишут откровенно говоря дикий бред, после чего лишний раз просто не хочется что-то комментировать.
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Ответ VERBLYUD
Неужели ему реально кажется, что его комменты на спортсе что-то поменяют?)) Месси и через 20 лет будет чемпионом мира и 8-кратным обладателем ЗМ, а про комменты Артемки все забудут))
Месси еще 9й дадут за победу на ЧМ 2026:)
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Ответ Globe Soccer Awards
Базовый исход каких матчей он решает последний год?) И сколько там базовых матчей решил Месси в ЛЧ начиная с 2015 года?))
в важных матчах он решает чаще всех в мире. В сборной 3 трофея за 2 года и во всех он решал. В лч он почти всегда тащил.
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Ответ Globe Soccer Awards
Базовый исход каких матчей он решает последний год?) И сколько там базовых матчей решил Месси в ЛЧ начиная с 2015 года?))
C сезона 15/16 у него в ЛЧ 52+17 в 64 матчах. Получается, решал во многих матчах.
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Ответ 10ztv
в важных матчах он решает чаще всех в мире. В сборной 3 трофея за 2 года и во всех он решал. В лч он почти всегда тащил.
А теперь спроси у него, сколько титулов у Рюналду за последние 3 года)))
Больше ли титулов чем у Месси всего за последний год)) не в включая его 3 последних лет.
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Ответ VERBLYUD
Неужели ему реально кажется, что его комменты на спортсе что-то поменяют?)) Месси и через 20 лет будет чемпионом мира и 8-кратным обладателем ЗМ, а про комменты Артемки все забудут))
Рад, что это хоть кто-то понимает. Ничего не поменяется от комментариев глоров Барсы, вроде тебя, риго, гуру и Климова, ни комментарии глоров Реала, вроде Артемки или Романа с Алонсо, вы просто будете и дальше много лет нпдрываться и грызть друг другу глотки, пока ваши кумиры-миллионеры кайфуют от жизни и даже не подозревают о вашем существовании
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Ответ VERBLYUD
Неужели ему реально кажется, что его комменты на спортсе что-то поменяют?)) Месси и через 20 лет будет чемпионом мира и 8-кратным обладателем ЗМ, а про комменты Артемки все забудут))
Наслаждайся как 🔥 у него, а он пусть что хочет думает)
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Ответ Гномович!
Решает исход матчей: 2016: 2-0 от Атлетико в ЛЧ 2017: 3-0 от Ювентуса 2018: 3-0 от Ромы 2019: 4-0 от Ливерпуля 2020: 8-2 от Баварии 2021: 4-1 от ПСЖ 2022: вылет в 1/8 и 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023: вылет в 1/8 и 0+0 в плей-офф ЛЧ 2024: 6-0 от Аль Насра Решала, решал!!!
2016: явная судейская ошибка в виде непоставленного пенальти в ворота Атлетико (вот Вам ссылочка со словами арбитра той встречи https://www.sports.ru/amp/news/1039493347/), спорный пенальти в ворота Барсы (очевидно, что Иньеста играл рукой, но, возможно, это было неумышленно, у него поехала нога. Эпизод чем-то напоминает вчерашний момент с пенальти в ворота Сельты)
2019: Он сделал всё возможное, чтобы Барса прошла дальше, а именно создал партнёрам 3(!) выхода один-на-один
2021: Был абсолютно лучшим, немного не хватило везения. Но опять не обошлось без арбитров: пенальти в ворота Барсы могли и не ставить, так как Лангле совершил непредумышленный фол, он не видел, что наступает на ногу Икарди (и тут опять похожая ситуация со вчерашним матче с Сельтой)
2022, 2023 и 2024: Не могу сказать, не смотрел

В целом же, Месси не всегда в одиночку может решать исходы матчей, но чаще всего именно он был человеком, делавшим больше всех для победы.
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Ответ Globe Soccer Awards
Базовый исход каких матчей он решает последний год?) И сколько там базовых матчей решил Месси в ЛЧ начиная с 2015 года?))
а почему только за последний год? Чтобы удобно на ЧМ не нарваться?) Удобно. Сам себя закопал
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Ответ Spaten
Надо было заголовок без фамилии, просто Рональд написать
Рональду Макдональд
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Ответ rigobersong
Месси еще 9й дадут за победу на ЧМ 2026:)
9 будет после Копа24, после ЧМ26 будет 10зм😎
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Ответ rigobersong
Дай слово пацана:)
🌈 не могут считаться пацанами.
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Лучшие игроки проявляет свои лучшие качество начиная с плей офф вплоть до финала, в группе наколотить слабакам тоже хорош, но лучшие решают именно лучших матчей финал,п.финалы ,четвертьфиналы! В этом плане у Месси все порядок .
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Месси останется в футболе лучшим игроком в истории это факт
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Новость напомнить про Месси (очередной ноунейм похвалил Мессечку). Но Месси уже настолько никому не интересен, что в клмментах обсуждают какого-то артемку)))
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Всё теперь он будет в основном составе в сборной
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Ответ Red_Marlboro_
Болелы сливок и кришти превратили сайт в какой то позор, мадридские боты убивают всё желание вообще сюда заходить, все заплюсованные коменты в новостях где есть теги Барсы и Месси только про то,какие они плохие и ужасные причём практически весь этот хейт основан на лжи, кто позволил развести эту ботоферму ? противно на это смотреть
В последнее время вообще какой-то неадекват творится на ветках Барселоны
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Ответ Red_Marlboro_
Болелы сливок и кришти превратили сайт в какой то позор, мадридские боты убивают всё желание вообще сюда заходить, все заплюсованные коменты в новостях где есть теги Барсы и Месси только про то,какие они плохие и ужасные причём практически весь этот хейт основан на лжи, кто позволил развести эту ботоферму ? противно на это смотреть
В последнее время вообще какой-то неадекват творится на ветках Барселоны и людей с ней связанных
+2
-2
0
Болелы сливок и кришти превратили сайт в какой то позор,
мадридские боты убивают всё желание вообще сюда заходить,
все заплюсованные коменты в новостях где есть теги Барсы и Месси только про то,какие они плохие и ужасные
причём практически весь этот хейт основан на лжи,
кто позволил развести эту ботоферму ?
противно на это смотреть
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Ответ Globe Soccer Awards
Закапать можно глаза, закопать это нечто иное :))
Артем, а сколько у твоего кумира больших титулов за последние годы?
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