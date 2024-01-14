У Лаутаро 18 голов за 18 матчей в Серии А. В топ-лигах лишь Кейн забил больше – 22

Теги Бавария ПСЖ Интер бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Монца Харри Кейн Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес оформил дубль в матче против «Монцы».

Нападающий «Интера» отличился на 14-й и 84-й минутах игры 20-го тура Серии А (5:1).

Всего на счету аргентинца 18 голов за 18 матчей в текущем чемпионате – он лидирует в списке бомбардиров. Ни у кого другого больше 9 мячей в итальянской лиге нет.

Среди всех участников топ-лиг Европы больше голов в чемпионате забил только Харри Кейн из «Баварии» – 22 за 16 матчей в Бундеслиге. У Килиана МбаппеПСЖ»), как и у Лаутаро, 18 голов, но за 16 игр в Лиге 1.

Подробно со статистикой форварда «Интера» можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Пенки не бьет. Так бы под 25 оформил (если бы все реализовал)
+10
0
+10
Бычок хорош в этом сезоне. Ждём 30+)
+7
0
+7
Безумно рад за него! Всегда у любимого клуба были топ форварды и топ вратари. Форца Интернационале!
+6
0
+6
Ответ Rick Sorkin
Пенки не бьет. Так бы под 25 оформил (если бы все реализовал)
Он ужасно бьёт пенки. Реально 50/50. В этом сезоне 1 из 3 смазал.
+5
0
+5
с пенками обошёл бы Кейна уже, но их бьёт Хакан, что к лучшему)
+4
0
+4
Ответ Rick Sorkin
Пенки не бьет. Так бы под 25 оформил (если бы все реализовал)
Поэтому и не бьёт, половину мажет.
+4
0
+4
Ответ Vlados 86
Он ужасно бьёт пенки. Реально 50/50. В этом сезоне 1 из 3 смазал.
Главную пенку жизни все же забил
+3
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Лаутаро или Мбаппе выиграет Золотую Бутсу )
+2
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Наш пацан разрывает в этом сезоне!
0
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Ответ Наталья Цветаева
Безумно рад за него! Всегда у любимого клуба были топ форварды и топ вратари. Форца Интернационале!
Надеюсь интер в этом году дойдёт ещё раз в финал лч и выиграет
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