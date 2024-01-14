У Лаутаро 18 голов за 18 матчей в Серии А. В топ-лигах лишь Кейн забил больше – 22

Лаутаро Мартинес оформил дубль в матче против «Монцы».

Нападающий « » отличился на 14-й и 84-й минутах игры 20-го тура Серии А (5:1).

Всего на счету аргентинца 18 голов за 18 матчей в текущем чемпионате – он лидирует в списке бомбардиров. Ни у кого другого больше 9 мячей в итальянской лиге нет.

Среди всех участников топ-лиг Европы больше голов в чемпионате забил только из «Баварии» – 22 за 16 матчей в Бундеслиге. У Килиана (« »), как и у , 18 голов, но за 16 игр в Лиге 1.

Подробно со статистикой форварда «Интера» можно ознакомиться здесь.

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