Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но предложение мадридцев не убедило окружение форварда. Перес напрямую общается с Килианом и считает, что сделал все, чтобы убедить игрока

Окружение Килиана Мбаппе препятствует переходу форварда в «Реал».

Как сообщает The Athletic, сам футболист пока не определился, остаться ему в « » или перейти в мадридский клуб, но склонялся ко второму варианту. Однако предложение испанской команды показалось неубедительным окружению футболиста. Из-за этого процесс затягивается.

Президент « » считает, что сделал все возможное для того, чтобы убедить в том, что подписание контракта с его клубом выведет француза на новый спортивный и маркетинговый уровень.

Перес напрямую контактирует с Килианом и был «необычайно сильно» вовлечен в переговоры, сообщают источники The Athletic.