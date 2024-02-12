Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но предложение мадридцев не убедило окружение форварда. Перес напрямую общается с Килианом и считает, что сделал все, чтобы убедить игрока

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Окружение Килиана Мбаппе препятствует переходу форварда в «Реал».

Как сообщает The Athletic, сам футболист пока не определился, остаться ему в «ПСЖ» или перейти в мадридский клуб, но склонялся ко второму варианту. Однако предложение испанской команды показалось неубедительным окружению футболиста. Из-за этого процесс затягивается.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что сделал все возможное для того, чтобы убедить Мбаппе в том, что подписание контракта с его клубом выведет француза на новый спортивный и маркетинговый уровень.

Перес напрямую контактирует с Килианом и был «необычайно сильно» вовлечен в переговоры, сообщают источники The Athletic.

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109 комментариев
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Ответ Сергей Максимюк
абсолютно не понимаю зачем он нужен Мадриду(в игровом плане естественно)
Нравится нам это или нет, но Мбаппе усилит любой клуб вне зависимости от того, какую позицию займёт
+96
-7
+89
абсолютно не понимаю зачем он нужен Мадриду(в игровом плане естественно)
+55
-17
+38
Давайте сделаем уже лайв трансляцию,назовем ее Колебания Мбаппе, и будем следить за тем, куда он склоняется и на сколько процентов вероятность его подписания в Реал меняется в течение дня.
Типа - Мбаппе получил повышенную премию за дубль Монако, вероятность его перехода в Реал снизилась до 53,7 %.
Мбаппе заменили в ПСЖ на 65 минуте, вероятность перехода в Реал подскочила до 73,7 процентов ,и это новый рекорд за месяц !
+36
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+36
Держись, Киллиан, слушай маму! Ну не нужен ты в Реале, вот те крест!
+21
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+18
Настоящая черепашка и то быстрее бы перешла
+18
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+17
Ответ Сергей Максимюк
абсолютно не понимаю зачем он нужен Мадриду(в игровом плане естественно)
Ну если бы понимал, то может ты был президентом Мадрида
+14
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+12
Ответ Сергей Максимюк
абсолютно не понимаю зачем он нужен Мадриду(в игровом плане естественно)
Как раз в игровом плане, Мбаппе нужен любому клубу мира.
Разместить одновременно Вини, Беллингема и Мбаппе -- вполне реально.
Вы так рассуждаете, как будто Мадрид сейчас на 5 голов сильнее любого клуба мира и главная задача ,просто, все не испортить.
Другое дело нужен ли он в раздевалке и как это повлияет на ’химию’ внутри коллектива.
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+10
Ответ иц а мен
как же он куколдит реал
Когда услышал слово "куколд" и хз что оно значит, но хочет я его использовать.
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Однозначно надо оставаться.
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Ответ JENNINGS
Когда это уже закончится???!!!
31-го августа только, наверное, в декабре опять по новой)
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Этот сериал будет длится вечно. Ну или, вероятнее всего, до согласования нового контракта с ПСЖ на улучшенных условиях
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
31-го августа только, наверное, в декабре опять по новой)
31 августа какого года?)
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Объясните, пожалуйста, ну вот дадут тебе 100 млн подписной. Положат зп в 20 и бонусов пропишут. Ну ты же за всю жизнь не потратишь! Всё, жизнь удалась! Можно заниматься любимым делом и не париться! Окружение...окружение... Вон у Неймара окружение...
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Ответ JENNINGS
31 августа какого года?)
Каждого)
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Когда это уже закончится???!!!
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Сколько можно одно и тоже постить?)Буквально позавчера почти такая же новость была,что мать Килиана не довольна предложением Мадрида.
Эта новость по сути о том же, только содержание другое))
А по теме,пусть остаётся тогда в ПСЖ до пенсии вместе со своим окружением.
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У меня вопрос: можно ли в спортсе заблокировать все новости с хештегами Мбаппе, черепашки, сага, окружение?
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Ответ Groznykrab
Объясните, пожалуйста, ну вот дадут тебе 100 млн подписной. Положат зп в 20 и бонусов пропишут. Ну ты же за всю жизнь не потратишь! Всё, жизнь удалась! Можно заниматься любимым делом и не париться! Окружение...окружение... Вон у Неймара окружение...
Тоже задаюсь этим вопросом. Вот неужели это так существенно важно - заработать за всю карьеру, допустим, 500 или 600 млн.?
Наверное, там некая своя реальность и нам, нищебродам, это не понять)))
+3
0
+3
Шо, опять? 🤦🏼‍♂️
+3
0
+3
Ответ Aleksey Dolmatov
Нравится нам это или нет, но Мбаппе усилит любой клуб вне зависимости от того, какую позицию займёт
пример Азара привести?))
+3
-1
+2
сколько лет реалу можно унижаться перед Мбаппе??
+5
-3
+2
Это какой уже сезон у мыльной оперы?
+2
0
+2
Семья ну очень любят бабки))
Розыгрывают очередной спектакль, чтобы снова сорвать Большой Куш с ПэЭсЖе ))
Килиану будет сложно сбежать от этой жадной группировки))
+3
-1
+2
черепашка, не иди в Реал, их с Барсой скоро в суперлигу повысят, иди лучше в Англию, пофиг, куда угодно
+3
-1
+2
Ответ MustangGT
Держись, Киллиан, слушай маму! Ну не нужен ты в Реале, вот те крест!
Не отвечай Жураеву он обидеться и добавить тебя в чс, а потом будет ответ писать))
+1
0
+1
Все то же самое, что было 2 года назад. Попудрит мозги, поломается до мая, потом продлит контракт с ПСЖ с огромной личкой, скриньте
+3
-2
+1
В Мадрид не зовут N раз. Подскажите это какой раз уже по счету?
+4
-3
+1
Ответ Muhammad Juraev
Хорош Мбаппе) В РИал 100 раз не зовут 🤣
Вы представляете, что здесь будет если Мбаппе опять не перейдёт в Реал?!
+2
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+1
А что он интересно хотел, контракт на полмиллиарда как у шейхов ? Как вообще можно даже думать отдать за любого игрока 200+ миллионов , если он допустим в первых же играх может просто на ровном месте порвать кресты к примеру и больше уже не вернуться на былой уровень ? Ни один клуб за спиной которого нет нефтедобывающего государства имхо себе просто не может позволить, если не хочет окончить свой путь как Барса
+1
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Ахахаха, ну не менее интересно чем сериал новостей про Дани Алвеса , скажу честно....)))
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