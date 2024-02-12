Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но предложение мадридцев не убедило окружение форварда. Перес напрямую общается с Килианом и считает, что сделал все, чтобы убедить игрока
Окружение Килиана Мбаппе препятствует переходу форварда в «Реал».
Как сообщает The Athletic, сам футболист пока не определился, остаться ему в «ПСЖ» или перейти в мадридский клуб, но склонялся ко второму варианту. Однако предложение испанской команды показалось неубедительным окружению футболиста. Из-за этого процесс затягивается.
Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что сделал все возможное для того, чтобы убедить Мбаппе в том, что подписание контракта с его клубом выведет француза на новый спортивный и маркетинговый уровень.
Перес напрямую контактирует с Килианом и был «необычайно сильно» вовлечен в переговоры, сообщают источники The Athletic.
Типа - Мбаппе получил повышенную премию за дубль Монако, вероятность его перехода в Реал снизилась до 53,7 %.
Мбаппе заменили в ПСЖ на 65 минуте, вероятность перехода в Реал подскочила до 73,7 процентов ,и это новый рекорд за месяц !
Разместить одновременно Вини, Беллингема и Мбаппе -- вполне реально.
Вы так рассуждаете, как будто Мадрид сейчас на 5 голов сильнее любого клуба мира и главная задача ,просто, все не испортить.
Другое дело нужен ли он в раздевалке и как это повлияет на ’химию’ внутри коллектива.
Эта новость по сути о том же, только содержание другое))
А по теме,пусть остаётся тогда в ПСЖ до пенсии вместе со своим окружением.
Наверное, там некая своя реальность и нам, нищебродам, это не понять)))
Розыгрывают очередной спектакль, чтобы снова сорвать Большой Куш с ПэЭсЖе ))
Килиану будет сложно сбежать от этой жадной группировки))