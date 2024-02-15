«Алонсо сказал агенту: «Дальше «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария», если в «Байере» все получится». Я добавлю «Ман Сити» от себя». Балаге о будущем Хаби

Гильем Балаге раскрыл «секретный» карьерный план Хаби Алонсо.

«Я открою вам маленький секрет. Когда Хаби шел в «Байер», он сказал своему агенту: «Знаешь что, если в «Байере» не получится, я вернусь в «Реал Сосьедад». Но если дела пойдут хорошо, дальше будут «Ливерпуль», « » и « ».

Позвольте мне добавить «Манчестер Сити», и получится список клубов, куда он мог бы перейти. Другой вопрос – когда», – отметил в эфире BBC’s The Football News Show.

Отметим, что этим летом наиболее реален переход в « », но и должность главного тренера «Баварии» может оказаться вакантной в связи с увеличением давления на Томаса Тухеля из-за разочаровывающих результатов команды.

Переход в «Реал» представляется менее вероятным, учитывая, что в декабре Карло Анчелотти продлил контракт до лета 2026 года.

«Манчестер Сити» так же не собирается менять Пепа Гвардиолу, у которого остается еще 18 месяцев по контракту. Шанс возглавить клуб может повыситься в 2025 году, если Алонсо останется в « » еще на год.

Недавно сам Алонсо утверждал, что счастлив в Леверкузене, но не стал исключать переезд в другое место в ближайшее месяцы.