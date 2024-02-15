«Алонсо сказал агенту: «Дальше «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария», если в «Байере» все получится». Я добавлю «Ман Сити» от себя». Балаге о будущем Хаби
Гильем Балаге раскрыл «секретный» карьерный план Хаби Алонсо.
«Я открою вам маленький секрет. Когда Хаби шел в «Байер», он сказал своему агенту: «Знаешь что, если в «Байере» не получится, я вернусь в «Реал Сосьедад». Но если дела пойдут хорошо, дальше будут «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Бавария».
Позвольте мне добавить «Манчестер Сити», и получится список клубов, куда он мог бы перейти. Другой вопрос – когда», – отметил Балаге в эфире BBC’s The Football News Show.
Отметим, что этим летом наиболее реален переход в «Ливерпуль», но и должность главного тренера «Баварии» может оказаться вакантной в связи с увеличением давления на Томаса Тухеля из-за разочаровывающих результатов команды.
Переход в «Реал» представляется менее вероятным, учитывая, что в декабре Карло Анчелотти продлил контракт до лета 2026 года.
«Манчестер Сити» так же не собирается менять Пепа Гвардиолу, у которого остается еще 18 месяцев по контракту. Шанс возглавить клуб может повыситься в 2025 году, если Алонсо останется в «Байере» еще на год.
Недавно сам Алонсо утверждал, что счастлив в Леверкузене, но не стал исключать переезд в другое место в ближайшее месяцы.
И, в отличии от Клоппа - ему не поменяли целиком полузащиту в летнее трансферное окно - т.е. это в значительной степени те же игроки, что и осенью 2022го - а вот результат иной.