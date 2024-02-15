«Алонсо сказал агенту: «Дальше «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария», если в «Байере» все получится». Я добавлю «Ман Сити» от себя». Балаге о будущем Хаби

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Гильем Балаге агенты Футбол

Гильем Балаге раскрыл «секретный» карьерный план Хаби Алонсо.

«Я открою вам маленький секрет. Когда Хаби шел в «Байер», он сказал своему агенту: «Знаешь что, если в «Байере» не получится, я вернусь в «Реал Сосьедад». Но если дела пойдут хорошо, дальше будут «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Бавария».

Позвольте мне добавить «Манчестер Сити», и получится список клубов, куда он мог бы перейти. Другой вопрос – когда», – отметил Балаге в эфире BBC’s The Football News Show.

Отметим, что этим летом наиболее реален переход в «Ливерпуль», но и должность главного тренера «Баварии» может оказаться вакантной в связи с увеличением давления на Томаса Тухеля из-за разочаровывающих результатов команды.

Переход в «Реал» представляется менее вероятным, учитывая, что в декабре Карло Анчелотти продлил контракт до лета 2026 года.

«Манчестер Сити» так же не собирается менять Пепа Гвардиолу, у которого остается еще 18 месяцев по контракту. Шанс возглавить клуб может повыситься в 2025 году, если Алонсо останется в «Байере» еще на год.

Недавно сам Алонсо утверждал, что счастлив в Леверкузене, но не стал исключать переезд в другое место в ближайшее месяцы.

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47 комментариев
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Не рановато такие авансы раздавать? Алонсо молодец, Байер очень здорово сейчас идет, но будто ни разу подобных ситуаций не было. Аякс Тен Хага вон Ювентус и Реал возил, мог в финал ЛЧ выйти, но наткнулся на суперфартовый ТТХ. Эмери сколько раз ЛЕ взял, но в больших клубах ничего не показывал. А Алонсо - начинающий тренер, и Байер в следующем сезоне может так же легко провалиться, как и продолжить рост
+31
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+29
А Алонсо не говорил своему агенту: "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе?" Балаге случайно не в курсе?
+26
-6
+20
Если выиграет Бундеслигу с Баером идти в Баварию как то странно после этого ,мое мнение.У Реала Анчи,так что либо Ливерпуль,либо дальше Баер.
+20
-2
+18
Ответ dr. cage
А Алонсо не говорил своему агенту: "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе?" Балаге случайно не в курсе?
Нет, он говорил: Тухель висит на нитке, а думает о прибытке!
+6
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+6
Ответ Никита Давыдкин
Не рановато такие авансы раздавать? Алонсо молодец, Байер очень здорово сейчас идет, но будто ни разу подобных ситуаций не было. Аякс Тен Хага вон Ювентус и Реал возил, мог в финал ЛЧ выйти, но наткнулся на суперфартовый ТТХ. Эмери сколько раз ЛЕ взял, но в больших клубах ничего не показывал. А Алонсо - начинающий тренер, и Байер в следующем сезоне может так же легко провалиться, как и продолжить рост
какие авансы? он очевидно летом на повышение пойдет в один из перечисленных клубов
+6
-3
+3
Ответ paster_bibo
Так Бавария в Германии - это когда "мечты сбываются". Возможностей намного больше чем где то там....
Так если Бундеслига уже будет взята - то и "мечта вроде как сбылась" ;)
+2
-1
+1
«Саша сказал: дальше винишко, «Бугульма» и коньячок, если пивком сейчас поправимся». Я добавлю водочку от себя». Шалимов о будущем Мостового.
+1
0
+1
Хватит завышать. Алонсо должен провести следующий сезон в Байере и подтвердить уровень. А дальше уже его возьмет один из топов.
+2
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+1
Ответ Никита Давыдкин
Не рановато такие авансы раздавать? Алонсо молодец, Байер очень здорово сейчас идет, но будто ни разу подобных ситуаций не было. Аякс Тен Хага вон Ювентус и Реал возил, мог в финал ЛЧ выйти, но наткнулся на суперфартовый ТТХ. Эмери сколько раз ЛЕ взял, но в больших клубах ничего не показывал. А Алонсо - начинающий тренер, и Байер в следующем сезоне может так же легко провалиться, как и продолжить рост
Просто напомню, что 15-16 месяцев назад Байер шёл предпоследним в Бундеслиге.

И, в отличии от Клоппа - ему не поменяли целиком полузащиту в летнее трансферное окно - т.е. это в значительной степени те же игроки, что и осенью 2022го - а вот результат иной.
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Ответ akaAzazello
Просто напомню, что 15-16 месяцев назад Байер шёл предпоследним в Бундеслиге. И, в отличии от Клоппа - ему не поменяли целиком полузащиту в летнее трансферное окно - т.е. это в значительной степени те же игроки, что и осенью 2022го - а вот результат иной.
Я для кого примеры других тренеров писал? Вы их не заметили?
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Ответ Марат Романов
Если выиграет Бундеслигу с Баером идти в Баварию как то странно после этого ,мое мнение.У Реала Анчи,так что либо Ливерпуль,либо дальше Баер.
Так Бавария в Германии - это когда "мечты сбываются". Возможностей намного больше чем где то там....
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Ответ d335q0ur53
Разве у Тен Хана не похожая история?))))
Ну Тен Хаг пока еще работает
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Ответ sema mixajlov
какие авансы? он очевидно летом на повышение пойдет в один из перечисленных клубов
Алонсо чего собственно на данный момент и вообще за тренерскую карьеру добился, чтобы настолько высоко котироваться как тренер?
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А как же Динамо Махачкала? Тоже вариант
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Ответ Никита Давыдкин
Алонсо чего собственно на данный момент и вообще за тренерскую карьеру добился, чтобы настолько высоко котироваться как тренер?
а как он котируется? Его еще никто не величает топ тренером. Он перспективный, который построил супер Байер и может выиграть с ним чемпионат. У Ливерпуля и Баварии(очень вероятно) летом будет вакантное место, Алонсо в прошлом игрок обоих клубов, супер мэтч.
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Ответ Jese Rodrigues
Разница есть. Аякс и до Тен Хага был там же где и во время него. Байер же был предпоследним в чемпионате.
Где был? Аякс до Тен Хага 3 года не мог брать чемп, про выход в полуфинал ЛЧ я и вовсе молчу. Поищи посты того сезона, там Тен Хага чуть ли не самым крутым в мире называют, особенно когда унизил Реал
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Ответ Никита Давыдкин
Не рановато такие авансы раздавать? Алонсо молодец, Байер очень здорово сейчас идет, но будто ни разу подобных ситуаций не было. Аякс Тен Хага вон Ювентус и Реал возил, мог в финал ЛЧ выйти, но наткнулся на суперфартовый ТТХ. Эмери сколько раз ЛЕ взял, но в больших клубах ничего не показывал. А Алонсо - начинающий тренер, и Байер в следующем сезоне может так же легко провалиться, как и продолжить рост
ЛЧ рандомный турнир. Показатели Алонсо в чемпионате впечатляют первую очередь. А еврокубки добавляют еще больше восторга в стабильности команды
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Ответ Korotkov R.A.
«Саша сказал: дальше винишко, «Бугульма» и коньячок, если пивком сейчас поправимся». Я добавлю водочку от себя». Шалимов о будущем Мостового.
Бугульма разве продается за пределами РТ? Я думал, что это достояние исключительно татарстанских сомелье
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проделал он работу просто отличную конечно, надеюсь он хотя бы до конца сезона будет с Байером!
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пока все горит в руках и мозгах, нужно реализовать успех в крупном клубе...
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Забавно будет проиграть титульную гонку после подобных высказываний)))))
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Бавария вариант весьма сомнительный - раздрай в управлении, большие вопросы к селекции и комплектованию состава.
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Ну время покажет, пока пусть он дарит нам волшебный футбол от Байера, надо наслаждаться пока есть возможность
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Надо оставаться ,как минимум на год еще независимо от чемпионства и смотреть как это ,когда надо еще в ЛЧ играть. Стресса явно будет больше, так как и требования к Алонсо поднимутся
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По любому Ливер
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слишком рано такие планы строить...Алонсо сейчас с Леверкузеном очень хорош,это факт,но что будет когда он перейдет в топ клуб,там совсем другая атмосфера и давление!Пусть развивается и по-хорошему останется в Байере,чтобы закрепить успех и пошуметь в ЛЧ!!!
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«Ливерпуль», «Реал» и «Бавария» в фильме "Зачем здесь Бавария?"
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Ну Байер - это ноль давления. Может всё-таки еще годик в Германии, а потом уже этот стресс?
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Нельзя так просто взять и не добавлять что-то от себя
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Красавец, пусть у него получится везде!
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