«Реал» выиграл 29 из 35 матчей сезона – это лучший результат в истории клуба на этом отрезке

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании рекорды Футбол

«Реал» показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.

В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0) «Реал» одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.

Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя – 28 из 35 выигранных матчей – «Реалу» удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.

С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против «Атлетико» – в Ла Лиге и Кубке Испании.

«Реал» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ. Общий счет – 17:7

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67 комментариев
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В истории клуба! За 122 года! Папа Карло делает вещи. Это ведь ещё с учётом эпидемии травм. Без основного вратаря и центральных защитников и без 9.
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+88
кто бы мог подумать, что так круто все поменяется для карло, который был тренером проблемного эвертона. карло реанимировал свою карьеру и вдохнул жизнь в "реал". идеально произвели смену поколений - команда омолодилась и стала играть в более интенсивный футбол.
ждем золотой дубль от карло в этом сезоне
+35
-1
+34
3 крестоносца по ходу сезона, при чем основные игроки. Если ЛЧ возьмёт Карло, то можно ему памятник ставить перед стадионом. Ла Лигу думаю уже точно не упустит
+27
-2
+25
Ответ Данияр Жумабекович
3 крестоносца по ходу сезона, при чем основные игроки. Если ЛЧ возьмёт Карло, то можно ему памятник ставить перед стадионом. Ла Лигу думаю уже точно не упустит
Ну Жирона показала в очной встрече, что не конкурент Реалу , а других и нет, Атлетико теряет очки периодически, Барселона тоже + свои проблемы давят на команду, Реал стабилен, за счёт этого дойдёт до титула спокойно.
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Браво Карло.
+21
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
🧯
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+18
Анчелотти волшебник просто с такими проблемами такое вытворяет...
+15
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+14
Ответ Marina_Greta
Тем интереснее, кто его заменит и как это отразится на команде.
Обратил внимание, что болельщики Барселоны ждут и не дождутся когда Карло уйдёт, а вот болельщики Реала наоборот обеими руками за то чтобы Хави остался.
+15
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+14
Фаворит ЛЧ.
+8
-2
+6
Лучшая команда в этом сезоне, в Ла Лиге конкурентов нет, в лч тока Сити способен побороться
+6
-1
+5
Выгнать Карло по мнению нефанатика! Перес, прислушайся к познаниям этого гениального болельщика!
+5
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+4
Барса за последние 35 матчей:
5-3 от Вильярреала
4-1 от Реала
4-2 от Бильбао
4-2 от Жироны
3-2 от Антверпена
+7
-3
+4
Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий скрыт
Мечта всех фанов барсы
+3
0
+3
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Когда дерево оставляют во влажных мечтах, оно очень быстро гниёт.
+2
0
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Ответ Marina_Greta
Тем интереснее, кто его заменит и как это отразится на команде.
Так заменять его только в 26-м.
+5
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Ответ Vlad Zhadejko
Я, как болельщик Барсы, очень уважаю Карло. Но почему-то, одни говорят, какой он гений, а другие, что он всегда выпускает одних и тех же (видел подобного рода комментарии про Родриго). Как болельщик Реала, можете ответить, кто прав? Если что, безо всякого негатива)
Он просто гений, который выпускает "одних и тех же" 😀
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эффект Беллингема
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Ответ Anya Belova
Анчелотти волшебник просто с такими проблемами такое вытворяет...
Ещё постоянно читаем, что сумасшедший Перес в нём сомневается
Безумие какое-то
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ведь все видят как судят реал судьи) И.хави.
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Ответ JENNINGS
Откуда три-то насчитал, математик? ))) Тухлая статистика? Как дела там у твоего клуба обстоят?
Да не обращай ты на него внимание, он специально пишет глупости, чтобы привлечь к себе внимание)
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А если бы ещё судьи непонятно кем не были заражены в матчах с матрасами, то на одно поражение от Атлетико было бы меньше.
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И это при том, что:
1. Без основного вратаря
2. Без основных центральных защитников
3. Без 9ки

И тд и тд и тп
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И что еще радует, помимо такого результата в условиях травм - то, что у Реала не ощущения, что это за счёт пика формы
То есть отдельные матчи разносят, но во многих именно вытаскивают и форма в целом более "ровная"
А то часто, когда у команды топовая осень или половина сезона, весна сильно страдает. И наоборот.
Даже Пинтус кажется ещё лучше усовершенствовал свою и без того отличную систему в этом году
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Ответ Anya Belova
Анчелотти волшебник просто с такими проблемами такое вытворяет...
Так у остальных тоже проблемы
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Ответ JENNINGS
И это при всех кадровых потерях, множестве травмированных игроках! В данный момент - вообще по сути без ЦЗ - лидеры Ла Лиги с отрывом и одни из главных претендентов в ЛЧ! Потрясающая работа самих игроков и тренерского штаба! Так держать!
Вам бы летом купить ЦЗ хорошего)
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Ответ Barsenoga
Как обычно тухлая статистика а поистине великое достижение как три требла есть только у моей борсилоны.
ты вообще зачем заходишь в новости Реала? следи за своей Барсой
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Ответ oka79410
кто бы мог подумать, что так круто все поменяется для карло, который был тренером проблемного эвертона. карло реанимировал свою карьеру и вдохнул жизнь в "реал". идеально произвели смену поколений - команда омолодилась и стала играть в более интенсивный футбол. ждем золотой дубль от карло в этом сезоне
Рука мастера и в Эвертоне была видна, были шикарные отрезки и вишенка на торте - первая победа на Энфилде с 90-х годов. Может феноменальных результатов не было, но клуб был стабильным середняком, а не как сейчас аутсайдером.
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Ответ Cruel Snake
В истории клуба! За 122 года! Папа Карло делает вещи. Это ведь ещё с учётом эпидемии травм. Без основного вратаря и центральных защитников и без 9.
Я, как болельщик Барсы, очень уважаю Карло.
Но почему-то, одни говорят, какой он гений, а другие, что он всегда выпускает одних и тех же (видел подобного рода комментарии про Родриго). Как болельщик Реала, можете ответить, кто прав?
Если что, безо всякого негатива)
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Главное, чтобы не «выдохлись» весной
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Без кучи основных игроков, без всех ЦЗ, без топового напа Анчи выдал результат исторического масштаба. Тренер с большой буквы. Величайший в истории.
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