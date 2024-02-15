«Реал» выиграл 29 из 35 матчей сезона – это лучший результат в истории клуба на этом отрезке

«Реал» показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.

В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0) « » одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.

Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя – 28 из 35 выигранных матчей – «Реалу» удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.

С начала сезона команда проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против «Атлетико» – в и Кубке Испании.

«Реал» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ. Общий счет – 17:7