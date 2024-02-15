«Реал» выиграл 29 из 35 матчей сезона – это лучший результат в истории клуба на этом отрезке
«Реал» показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.
В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0) «Реал» одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.
Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя – 28 из 35 выигранных матчей – «Реалу» удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.
С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против «Атлетико» – в Ла Лиге и Кубке Испании.
ждем золотой дубль от карло в этом сезоне
5-3 от Вильярреала
4-1 от Реала
4-2 от Бильбао
4-2 от Жироны
3-2 от Антверпена
Безумие какое-то
1. Без основного вратаря
2. Без основных центральных защитников
3. Без 9ки
И тд и тд и тп
То есть отдельные матчи разносят, но во многих именно вытаскивают и форма в целом более "ровная"
А то часто, когда у команды топовая осень или половина сезона, весна сильно страдает. И наоборот.
Даже Пинтус кажется ещё лучше усовершенствовал свою и без того отличную систему в этом году
Но почему-то, одни говорят, какой он гений, а другие, что он всегда выпускает одних и тех же (видел подобного рода комментарии про Родриго). Как болельщик Реала, можете ответить, кто прав?
Если что, безо всякого негатива)