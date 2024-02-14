«Реал» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ. Общий счет – 17:7

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига РБ Лейпциг Футбол

«Реал» продлил серию побед в Лиге чемпионов.

Сегодня «Мадрид» обыграл «РБ Лейпциг» на выезде в рамках 1/8 финала турнира (1:0).

Команда Карло Анчелотти выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Общий счет – 17:7.

Серия из 7 побед – лучшая для «Реала» с 2015 года. В период с апреля 2014-го и по февраль 2015-го «Мадрид» победил в 10 матчах подряд.

Ответная игра состоится 6 марта.

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63 комментария
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Лунин герой сегодняшнего матча, лучшую игру в карьере провел!
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+48
Ответ Влад Аронофски
Комментарий удален модератором
Это его привычное состояние
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Ответ Гамаль Хайдаров
Комментарий скрыт
лучшие игроки Барсы:

рычаг нытье Негрейра
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+24
Лунин просто топ!
+23
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Ребят, подскажите, а где Ригоберга?
Обычно много комментариев от него на ветках Реала...

Ах да, его же задержали на трассе Эрфурт-Лейпциг за покушение на автобус игроков Реала

Эх...
+26
-7
+19
Ответ barcelona_football_club
Комментарий скрыт
Смешно, когда фанат «Барселоны» с 1 плей-офф ЛЧ за 4 года что-то говорит про «Мадрид» в этом турнире )))
+23
-4
+19
Реал хозяева ЛЧ, как бы второй каталонский не плакал по этому поводу
+27
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Короли турнира!👑
+24
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Ответ GibsonFlyingV
Комментарий скрыт
негреда разве играл? барса же вроде позже играет
+22
-5
+17
Ответ Влад Аронофски
Комментарий удален модератором
Подмывается после напряженного матча. За соперников Реала болеет сильнее, чем за барсу.
+14
0
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Ответ Гамаль Хайдаров
Комментарий скрыт
плак-плак-плак
+18
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий удален модератором
Думаю, давно пора этого 🤡 не воспринимать всерьёз, слишком большая честь для него постоянные упоминания о нем!
+4
0
+4
Ответ Globe Soccer Awards
Ребят, подскажите, а где Ригоберга? Обычно много комментариев от него на ветках Реала... Ах да, его же задержали на трассе Эрфурт-Лейпциг за покушение на автобус игроков Реала Эх...
Это он на Тойоте ехал?)
+4
0
+4
Из-за верно отмененного гола, но своего косоглазия, фаны Барсы будут называть эту ЛЧ Реала судейской😂🤦🏻‍♂️🤡🤡
Гнилые фолы и локти в голову от РБ они не видят, конечно
+14
-10
+4
Играли не очень. Но Чуа, Лунин и Браим тащат.
+5
-1
+4
Тяжелый матч. Огромное спасибо Лунину. Без него сегодня победы было бы не видать
+5
-1
+4
Ответ Globe Soccer Awards
Ребят, подскажите, а где Ригоберга? Обычно много комментариев от него на ветках Реала... Ах да, его же задержали на трассе Эрфурт-Лейпциг за покушение на автобус игроков Реала Эх...
с других акков сидит)
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Ответ Anya Belova
Что за машина разогналась 🔥
если по честному то сегодня выстрадали матч. Победили на классе и опыте, но сложно было
+5
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Тяжело бежал Мадрид, видно, что устали после Жироны, перелёта и 4-х часов на автобусе.
+5
-3
+2
Какие же они нытик всё таки
+2
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Лунин сегодня суперовый матч выдал, во многом благодаря ему и выиграли
+3
-1
+2
«Перес опять всех и всё купил, опять за уши тянули Реал, опять уефашники за Реал, Перес создает Суперлигу чтобы все держать под рукой, вардрит занес судьям, недодали красные, желтые, синие, черные карточки, судья выполнил свою миссия перед доном Фло, 14 фальшивых кубков, реал играет 12-ю игроками, лучший игрок матча за Реал-судья, Реал не может - судья поможет, чартерный рейс с чемоданами евро летит в штаб квартиру уефа, Перес опять всех переиграл и уничтожил, стыдно за болельщиков Вардрида и т. п.» - методичка будет дополняться.
+4
-2
+2
не стоит переоценивать этот результат, 4-ая команда Португалии, 9-ая команда Италии, 15-ая и 5-ая команды Бундеслиги. Думаю, после первого же серьезного соперника типа Сити лигочемпионская комания скорее всего будет закончена
+2
-1
+1
Ответ Влад Аронофски
если по честному то сегодня выстрадали матч. Победили на классе и опыте, но сложно было
Это нормально. В гостях у РБ всем сложно бывает, особенно в ЛЧ. Сити тоже им и проиграл и ничья была
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
если по честному то сегодня выстрадали матч. Победили на классе и опыте, но сложно было
Согласна, но во втором тайме прибавили
+1
0
+1
Браим конечно сделал красиво, Лунин лучший игрок матча!
Всех с тяжелейшей победой!
Лейпциг лучший матч сезона провёл
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Лучшие. Короли ЛЧ.
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Ответ Green grass
Это нормально. В гостях у РБ всем сложно бывает, особенно в ЛЧ. Сити тоже им и проиграл и ничья была
я же не в плохом смысле. Победили красавцы, но просто читаю некоторые комментарии словно матч прошли как с жироной. А тут на самом деле перестрелка хорошая была и нам повезло больше. А так молодцы, на опыте и молодом задоре выковали победу
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Ответ Homelander_666
Хорошего времяпровождения, Masturbator3000:)
Спасибо
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Ответ дмитрий кутаев
Лунин просто топ!
Отпахал как надо
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