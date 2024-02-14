«Реал» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ. Общий счет – 17:7

«Реал» продлил серию побед в Лиге чемпионов.

Сегодня «Мадрид» обыграл « » на выезде в рамках 1/8 финала турнира (1:0).

Команда Карло Анчелотти выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше чемпионов. Общий счет – 17:7.

Серия из 7 побед – лучшая для «Реала» с 2015 года. В период с апреля 2014-го и по февраль 2015-го « » победил в 10 матчах подряд.

Ответная игра состоится 6 марта.