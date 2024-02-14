«Реал» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ. Общий счет – 17:7
«Реал» продлил серию побед в Лиге чемпионов.
Сегодня «Мадрид» обыграл «РБ Лейпциг» на выезде в рамках 1/8 финала турнира (1:0).
Команда Карло Анчелотти выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Общий счет – 17:7.
Серия из 7 побед – лучшая для «Реала» с 2015 года. В период с апреля 2014-го и по февраль 2015-го «Мадрид» победил в 10 матчах подряд.
Ответная игра состоится 6 марта.
рычаг нытье Негрейра
Обычно много комментариев от него на ветках Реала...
Ах да, его же задержали на трассе Эрфурт-Лейпциг за покушение на автобус игроков Реала
Эх...
Гнилые фолы и локти в голову от РБ они не видят, конечно
Всех с тяжелейшей победой!
Лейпциг лучший матч сезона провёл