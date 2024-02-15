Директор «Баварии» о Тухеле: «Он борется с крайне трудной для всех нас ситуацией. Задача – вместе выбраться из нее» 

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Кристоф Фройнд Футбол

Кристоф Фройнд высказался о работе Томаса Тухеля на посту тренера «Баварии».

Спортивный директор мюнхенцев выразил мнение после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, он борется с этой крайне трудной для всех нас ситуацией. Наша задача – всем вместе выбраться из нее. Мы все плывем в одной лодке», – сказал Фройнд.

Ранее мюнхенцы проиграли «Байеру» со счетом 0:3 и отстали от него на 5 очков в таблице Бундеслиги.

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35 комментариев
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Китайский комсомол прям.. Сами себе трудности создали год назад. Теперь героически борятся..
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Кажется последняя капля терпения у руководства кончилась. Уверен что в следующем сезоне Тухеля не будет в Баварии. Останется ли до конца сезона, большой вопрос.
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Ответ Отец Абду
Видимо трудности это бывшие игроки ТТХ в составе Баварии:)
Проклятие Кейна, точно. Он виноват во всех бедах Баварии! Тухель кстати может удобную отмазку заиметь))
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Дружественная фамилия, Дружественная речь))
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Ответ Виталий Ан
Видимо только Кейн недоумевает что происходит, все же в порядке)).
Ахахах, действительно) Представляю лицо Кейна в конце сезона без трофеев... На память приходит мем/гифка, где челик(актёр, забыла фамилию) заходит в комнату и разводит руками, типа а где все? Никого нет, ничего нет тут?))
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не то хотелось услышать
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Ответ Marina_Greta
Проклятие Кейна, точно. Он виноват во всех бедах Баварии! Тухель кстати может удобную отмазку заиметь))
Видимо только Кейн недоумевает что происходит, все же в порядке)).
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Ох,бедный Тухель ему дали возглавить слабенькую Баварию, а против него в ЛЧ попался итальянский гигант Лацио. Да и в чемпионате этот клятый Байер вставляет палки в колеса.
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Ответ as009595@icloud.com
Да задача крайне трудная, с Баварией проиграть Бундеслигу и он с ней успешно справляется, хотя не с первой попытки)
он и в прошлом сезоне, всеми силами старался проиграть Бундеслигу,но не вышло, его бывший клуб,вероломно подсунул ему свинью
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Ответ Антонио Мартынов
Это Джон Траволта вообще-то))
Точно, он) Спасибо) Вылетела из голова фамилия и имя его...
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Ответ Marina_Greta
Ахахах, действительно) Представляю лицо Кейна в конце сезона без трофеев... На память приходит мем/гифка, где челик(актёр, забыла фамилию) заходит в комнату и разводит руками, типа а где все? Никого нет, ничего нет тут?))
Это Джон Траволта вообще-то))
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Ответ инок
"Мы все плывем в одной лодке" == И пока ищем, где дырка.
А когда нашли дырку, уже оказались на дне.
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Ответ Клирик
Дружественная фамилия, Дружественная речь))
Фройнд в беде не бросит,
Лишнего не спросит...))
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Ответ Виталий Ан
Кажется последняя капля терпения у руководства кончилась. Уверен что в следующем сезоне Тухеля не будет в Баварии. Останется ли до конца сезона, большой вопрос.
До конца дорабатает думаю, опять же таки зависит все от ЛЧ и как будут сыграны ближайшие матчей 5 в Бундеслиге...
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не надо было Нагеля увольнять, и не было бы проблем.

если бы не факап Дортмунда в прошлом сезоне, в том же матче с Кельном например, то Тухель вообще без трофеев был бы
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Господи...
Вам настолько страшно просто признать тот факт, что вы, обкакались, мягко говоря, назначив его?
Все ошибаются, просто возьмите свои бубенчики в руки и увольте его!
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Очень рад сенсационному поражению Баварии. Побольше бы таких поражений. А то надоело доминирование Ман Сити, Баварии и Реала. Надоело, что в полуфинале ЛЧ один и те же команды. Где чёрт возьми конкуренция? Деньги испортили футбол.
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забавляет как некоторые "индивидуумы" умудряются еще на сайте спортс.ру защищать Тухеля (бездаря) и пишут что просто не везет и вообще Тухель в Бундеслиге почти рекорд по очкам пробил... даже такая Бавария набирает рекордные очки в чемпионате не из-за того что классно играет и у них Тухель крутой, а потому что многие топ (хорошие) команды Бундеслиги испытывают проблемы в этом сезоне, поэтому 80% матчей в чемпионате практически сливаются этими командами. Фрайбург, Боруссия М, Вольфсбург, Унион Берлин - все в яме сейчас. Так же крепкие команды как Кёльн и Майнц - вообще на грани вылета и очков не набирают, поэтому и получается набивать очки даже при Тухеле
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Судя по его комментариям последних матчей - он разговаривает с игроками на разных языках 😁 Говорит одно, а игроки, злодеи такие, делают другое 😁 Его борьба... 😆 с самим собой. 😁
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Фройнд : "Семак к нам не поедет"
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Жалко что Боруссия в прошлом году опростофилилась , так бы была веселуха - 10 лет подряд побед в чемпионате и Тухель который проигрывает 2 года
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Мы вырыли себе яму и теперь пытаемся выбраться из неё. Оказалось, что спуститься в яму легко, но вылезти потом трудно. Мы этого не ожидали.
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Когда там уже движение пойдет, с экстренным заседанием боссов. Жду именно эту новость. А не вот это: Эмм пук, пук... Надо очевидное решение принимать здесь и сейчас.
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Да задача крайне трудная, с Баварией проиграть Бундеслигу и он с ней успешно справляется, хотя не с первой попытки)
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Задача, отдать титул Байеру и остаться без трофеев? Неплохо справляется, согласна!
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Видимо трудности это бывшие игроки ТТХ в составе Баварии:)
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В смысле они его ещё и защищают?Ну дальше уже некуда
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