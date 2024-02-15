Директор «Баварии» о Тухеле: «Он борется с крайне трудной для всех нас ситуацией. Задача – вместе выбраться из нее»
Кристоф Фройнд высказался о работе Томаса Тухеля на посту тренера «Баварии».
Спортивный директор мюнхенцев выразил мнение после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Конечно, он борется с этой крайне трудной для всех нас ситуацией. Наша задача – всем вместе выбраться из нее. Мы все плывем в одной лодке», – сказал Фройнд.
Ранее мюнхенцы проиграли «Байеру» со счетом 0:3 и отстали от него на 5 очков в таблице Бундеслиги.
Лишнего не спросит...))
если бы не факап Дортмунда в прошлом сезоне, в том же матче с Кельном например, то Тухель вообще без трофеев был бы
Вам настолько страшно просто признать тот факт, что вы, обкакались, мягко говоря, назначив его?
Все ошибаются, просто возьмите свои бубенчики в руки и увольте его!