Директор «Баварии» о Тухеле: «Он борется с крайне трудной для всех нас ситуацией. Задача – вместе выбраться из нее» 

Кристоф Фройнд высказался о работе Томаса Тухеля на посту тренера «Баварии».

Спортивный директор мюнхенцев выразил мнение после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала .

«Конечно, он борется с этой крайне трудной для всех нас ситуацией. Наша задача – всем вместе выбраться из нее. Мы все плывем в одной лодке», – сказал .

Ранее мюнхенцы проиграли «Байеру» со счетом 0:3 и отстали от него на 5 очков в таблице Бундеслиги.