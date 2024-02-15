Тухель про 0:1: «Бавария» проиграла матч. Не уверен, что «Лацио» выиграл его»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Лацио».

Мюнхенский клуб потерпел поражение со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала чемпионов.

«Мы расстроены и злы из-за поражения. Я думаю, мы проиграли матч, я не уверен, что « » выиграл его.

Я не очень понимаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы это сделали, а затем стали отставать в счете. Я не могу это объяснить, потому что мы сказали команде сохранять интенсивность и быть еще храбрее в атаке, но в начале тайма мы, казалось, потеряли лицо», – сказал .