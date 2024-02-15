Тухель про 0:1: «Бавария» проиграла матч. Не уверен, что «Лацио» выиграл его»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Лацио».
Мюнхенский клуб потерпел поражение со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы расстроены и злы из-за поражения. Я думаю, мы проиграли матч, я не уверен, что «Лацио» выиграл его.
Я не очень понимаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы это сделали, а затем стали отставать в счете. Я не могу это объяснить, потому что мы сказали команде сохранять интенсивность и быть еще храбрее в атаке, но в начале тайма мы, казалось, потеряли лицо», – сказал Тухель.
Слили Суперкубок Лейпцигу 3:0 в первом же матче!
Вылетели из Кубка от каких то ноунеймов!
Отстают от Байера на 5 очков и скорее всего такой игрой точно не выиграют Бундеслигу!
Впервые за долгое время могут вылететь с 1/8 финала ЛЧ!
По факту умудрился слить кризисному Лацио, который в Италии еле идёт и забивает примерно мячик за игру. Даже не думал, что в этой паре даже в теории будет интрига
С Базелем, Шахтёром и Зальцбургом было 1-0, 0-0, 1-1 в первой игре соответсвенно. Потом все они получали по 7 голов на альянц арене
Ну не уверен Томас что выиграл "Лацио", имеет право.
Болелы баварии поносили тухеля за то что не выпустил киммиха с байером, ну вот выпустил. Помогло?)
Ах да они же требл выиграли, только киммиха вообще в полузащите не было. Он играл пз, а в центре был тиаго через которого строилась вся игра, а горецка был чем то вроде рабочей лошади кем он сути и является.
Настолько топовые полузащитники, что федерация умоляет крооса вернутся
Бавария стала уже не та.
В руководстве Баварии лохи!
Никого прогресса за год у Баварии