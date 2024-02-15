Тухель про 0:1: «Бавария» проиграла матч. Не уверен, что «Лацио» выиграл его»

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Лацио».

Мюнхенский клуб потерпел поражение со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

«Мы расстроены и злы из-за поражения. Я думаю, мы проиграли матч, я не уверен, что «Лацио» выиграл его.

Я не очень понимаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы это сделали, а затем стали отставать в счете. Я не могу это объяснить, потому что мы сказали команде сохранять интенсивность и быть еще храбрее в атаке, но в начале тайма мы, казалось, потеряли лицо», – сказал Тухель

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29 комментариев
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С Байером у тебя Станишич в аренде виноват. Тут Лацио не выйграл. Злы? Да даже по игре ощущение, что не злы и не рады, а всем практически до звезды на результат. Забыл добавить Томас, как вы замечательно на тренировках смотрелись, но вдруг что-то пошло не так. Первый чемпион Бундеслиги по тренировкам етить.
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Эффект Тухеля!!!
Слили Суперкубок Лейпцигу 3:0 в первом же матче!
Вылетели из Кубка от каких то ноунеймов!
Отстают от Байера на 5 очков и скорее всего такой игрой точно не выиграют Бундеслигу!
Впервые за долгое время могут вылететь с 1/8 финала ЛЧ!
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+17
Томас, поставь ты уже уведомления на флешскоре, чтобы точно понимать, кто выиграл
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как фанат МЮ, я много видел глупые решения руководства, но увольнение Нагельсманна стоит на первом месте из всего, что я видел за последние 10 лет.
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На рекорд идешь-Тухлый)
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У него будто фляга поехала после увольнения из Челси.
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Сильно задвинул, посильнее "Фауста" Гете.) Не позорился бы что ли.
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На команду всё свалил. Стратег. Мужчина. Убирайся в Каталонию и там пей пиво со своим любимчиком Араухо!
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Пора Томас, пора
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Так можно каждый матч отмазываться. Не они выиграли, а мы проиграли.
По факту умудрился слить кризисному Лацио, который в Италии еле идёт и забивает примерно мячик за игру. Даже не думал, что в этой паре даже в теории будет интрига
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Ответ сларк
Эффект Тухеля!!! Слили Суперкубок Лейпцигу 3:0 в первом же матче! Вылетели из Кубка от каких то ноунеймов! Отстают от Байера на 5 очков и скорее всего такой игрой точно не выиграют Бундеслигу! Впервые за долгое время могут вылететь с 1/8 финала ЛЧ!
Да вроде бы Баварии не привыкать первый матч в гостях плохо играть.
С Базелем, Шахтёром и Зальцбургом было 1-0, 0-0, 1-1 в первой игре соответсвенно. Потом все они получали по 7 голов на альянц арене
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Тухель мне все больше и больше напоминает Маура. У обоих всегда кто то виноват но не тренер. Оба играют в унылое Г. Ну у Маура хоть заслуг по больше , а у этого что ? Одна ЛЧ с Челси . А гонору то сколько как у топ тренера.
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Ответ Deutsche Fan
Ну как его назвать после такого? Нормальный он человек? Ничего мужского в нем нет чтоль, чтобы признать что это полный кабздец?
Согласен конечно , но что не так он сказал ? Лацио матч выиграло, но для победы ничего не сделало( как и Бавария) но это другой вопрос )) Лацио играя в большинство село в защиту и пасы назад , в Мюнхене шансов нет у них
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Ответ Вечно Молодой
как фанат МЮ, я много видел глупые решения руководства, но увольнение Нагельсманна стоит на первом месте из всего, что я видел за последние 10 лет.
согласен
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Ответ Bayern2004
В сравнении с перлами Тухеля эти ваши "Фаусты" Гете простой букварь. Ну не уверен Томас что выиграл "Лацио", имеет право.
Да вопросов нет, художник так видит - кто его обвинит?)
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Ответ kvn9
Сильно задвинул, посильнее "Фауста" Гете.) Не позорился бы что ли.
В сравнении с перлами Тухеля эти ваши "Фаусты" Гете простой букварь.
Ну не уверен Томас что выиграл "Лацио", имеет право.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Да вроде бы Баварии не привыкать первый матч в гостях плохо играть. С Базелем, Шахтёром и Зальцбургом было 1-0, 0-0, 1-1 в первой игре соответсвенно. Потом все они получали по 7 голов на альянц арене
только там Бавария совсем другая была
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зато мы уверены что лацио выиграл. и точка.
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Счёт на табло.
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А киммих с горецкой это точно топовые полузащитники?) тухель весь матч орал «гоу гоу» на что киммих в ответ мог только назад катить.
Болелы баварии поносили тухеля за то что не выпустил киммиха с байером, ну вот выпустил. Помогло?)
Ах да они же требл выиграли, только киммиха вообще в полузащите не было. Он играл пз, а в центре был тиаго через которого строилась вся игра, а горецка был чем то вроде рабочей лошади кем он сути и является.
Настолько топовые полузащитники, что федерация умоляет крооса вернутся
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Это ТЫ проиграл матч, и заодно, видимо, бундеслигу.
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Я до сих пор не могу понять почему они взяли этого тренера лузера. Когда был отличный тренер у них Юргенс Нагельсман.
Бавария стала уже не та.
В руководстве Баварии лохи!
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Ну как его назвать после такого? Нормальный он человек? Ничего мужского в нем нет чтоль, чтобы признать что это полный кабздец?
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У Тухеля что-то с головой.. Может ему сделать паузу.. Как Клопп.. 🤔
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Томас сначала себя дискредитировал, а потом деградировал
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Бавария: Не уверен, что мы Нагельсмана уволили.
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Конечно всё может поменяться по итогам ответки. Но не очень то и верится, что Тухлая команда вынесет Лацио.

Никого прогресса за год у Баварии
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Нейросеть перевод делает что ли
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Зато все остальные уверены, что Бавария проиграла
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