«Бавария» при Тухеле проиграла 10 из 43 матчей, при Нагельсманне – 10 из 84

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель проиграл с «Баварией» столько же матчей, сколько Юлиан Нагельсманн.

Сегодня мюнхенцы уступили «Лацио» (0:1) в Лиге чемпионов.

Это поражение стало для чемпионов Германии 10-м под руководством Тухеля. Всего при нем было 43 игры.

За время работы Юлиана Нагельсманна, предыдущего тренера «Баварии», клуб потерпел 10 поражений за 84 матча.

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36 комментариев
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Нельзя Тухеля увольнять, не все антирекорды еще побиты
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«Бавария» уволила Нагельсманна из-за результатов в Бундеслиге и недостаточного прогресса игроков, но тут пришел мистер Томас и показал как нужно прогрессировать :)
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-2
+21
Ответ Ноу криминалити
Давайте до ответки потерпим его, а? Пожалуйста, очень хочется в 1/4, потом делайте что хотите с ним
А смысл что то менять? Если дома забьют 2-3 мяча то никто этот матч не вспомнит. В Бундесе по набору очков все абсолютно нормально,лучше чем в прошлом сезонн, просто Байер в космосе. Смысла нет что то делать раньше лета.
+16
-4
+12
Давайте до ответки потерпим его, а?
Пожалуйста, очень хочется в 1/4, потом делайте что хотите с ним
+14
-2
+12
Ответ Ноу криминалити
Давайте до ответки потерпим его, а? Пожалуйста, очень хочется в 1/4, потом делайте что хотите с ним
Хитрец из Рима)
+10
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+9
Ответ Ничего Смешного
Хитрец из Рима)
Челябинск - третий Рим, согласен
+4
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+4
Руководство Баварии явно подливой сернули, кто принимал это решение, Кан и Салихамиджич? Уволили Топ-тренера, что бы себе карьеру на месяц продлить))
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А за что уволили Нагельса в прошлом году ?
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Ответ Геннадий Чеботарев
Ни один,ни второй это не тренеры не то что для Баварии а вообще не тренеры.
ды нет, оба тренеры, один даже лч взял
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Уволят в течении суток
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Перед матчем думал, что немцы в одну калитку раскатают итальянцев. Представляю, сколько у людей ставок погорело)
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Для Баварии сейчас один выход,это летом Алонсо.
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Ответ Кема Кемов
А за что уволили Нагельса в прошлом году ?
Там было что-то обтекаемое про «неудовлетворительные результаты и отсутствие прогресса у игроков»
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так то оба уровня Терзича
+3
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У одного Чупо был а у другого Кейн
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Как чмырили все Нагельсманна, а он оказывается в Баварии шел лучше чем сейчас Тухель идет))
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Ответ Геннадий Чеботарев
Для Баварии сейчас один выход,это летом Алонсо.
ну дэ, и то это полузакрытый выход так скажем
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Ответ f0rmoceft
Перед матчем думал, что немцы в одну калитку раскатают итальянцев. Представляю, сколько у людей ставок погорело)
а мне дали фрибет сегодня, римляне принесли 4к
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Ответ Геннадий Чеботарев
Ни один,ни второй это не тренеры не то что для Баварии а вообще не тренеры.
ну тухеля можно ж назвать
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Все познается в сравнении
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Ответ Ноу криминалити
Давайте до ответки потерпим его, а? Пожалуйста, очень хочется в 1/4, потом делайте что хотите с ним
В смысле? Какой 1/4? Всё, приехали. Тут второе место бы удержать хоть как бы, Штутгарт обойдет с такой игрой
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Ответ Геннадий Чеботарев
Для Баварии сейчас один выход,это летом Алонсо.
Почему один?
Есть Флик, есть вариант признать ошибку и попросить вернуться Юлиана
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Верните Юлика
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нармальна
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Нагельсмана не стоило уволять, игра сразу стала хуже.
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проклятие Кейна?))
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А ещё при Тухеле в 9 матчах ЛЧ - 11 пропущенных голов,
А забито - 13
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И тот и другой не смогли.
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Продлять нельзя расстаться
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руководству Баварии виднее ;)
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