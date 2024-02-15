«Бавария» при Тухеле проиграла 10 из 43 матчей, при Нагельсманне – 10 из 84
Томас Тухель проиграл с «Баварией» столько же матчей, сколько Юлиан Нагельсманн.
Сегодня мюнхенцы уступили «Лацио» (0:1) в Лиге чемпионов.
Это поражение стало для чемпионов Германии 10-м под руководством Тухеля. Всего при нем было 43 игры.
За время работы Юлиана Нагельсманна, предыдущего тренера «Баварии», клуб потерпел 10 поражений за 84 матча.
Пожалуйста, очень хочется в 1/4, потом делайте что хотите с ним
Есть Флик, есть вариант признать ошибку и попросить вернуться Юлиана
А забито - 13