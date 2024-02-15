«Бавария» при Тухеле проиграла 10 из 43 матчей, при Нагельсманне – 10 из 84

Томас Тухель проиграл с «Баварией» столько же матчей, сколько Юлиан Нагельсманн.

Сегодня мюнхенцы уступили « » (0:1) в чемпионов.

Это поражение стало для чемпионов Германии 10-м под руководством . Всего при нем было 43 игры.

За время работы , предыдущего тренера «Баварии», клуб потерпел 10 поражений за 84 матча.