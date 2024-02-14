Экс-арбитр Матеу Лаос об отмене гола «Лейпцига»: «Безумие, это не футбол, «Реалу» повезло. На поле можно растеряться, но для этого есть ВАР»

Антонио Матеу Лаос не согласен с отменой гола «РБ Лейпциг» в ворота «Реала».

На 2-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой. Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

«Этого не может быть. На поле вы можете растеряться, но для такого рода вещей существует ВАР. Это безумие. Испанской команде повезло. Глупо отменять гол из-за этого. Это не футбол», – сказал бывший арбитр Ла Лиги в эфире Movistar.

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