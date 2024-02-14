Экс-арбитр Матеу Лаос об отмене гола «Лейпцига»: «Безумие, это не футбол, «Реалу» повезло. На поле можно растеряться, но для этого есть ВАР»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Антонио Матеу Лаос РБ Лейпциг видеоповторы Бенджамин Хенрихс Ирфан Пельто Ксавер Шлагер Андрей Лунин Беньямин Шешко Футбол

Антонио Матеу Лаос не согласен с отменой гола «РБ Лейпциг» в ворота «Реала».

На 2-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой. Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

«Этого не может быть. На поле вы можете растеряться, но для такого рода вещей существует ВАР. Это безумие. Испанской команде повезло. Глупо отменять гол из-за этого. Это не футбол», – сказал бывший арбитр Ла Лиги в эфире Movistar.

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55 комментариев
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Как же надоели подозрительные матчи Реала, вот смотрю и вижу что реал нигде не успевает и попросту не идет игра, начинают играть и сбивать очень грубо, ноооо это же реал, им такое дозволено «Магия Реала»
чистый отмененный гол Лейпцига, подкат Карвахаля на оранжевую карточку, а там даже фола не свистнули, Кросс в центре сбивает откровенно игрока во время контр атаки и не получает желтую…
Фол на Хави Симонсе в контр атаке и отсутствие желтой опять на Каваминге
+47
-20
+27
Ну так ВАР для того и ввели, чтобы избежать растерявшихся на поле судей.
+21
-8
+13
Ответ Iamliam
Для ясности:  Это НЕ атака на вратаря:  https://youtu.be/KQ49GX4YbMo?t=323  Это атака на вратаря: https://drive.google.com/file/d/1ihcGewA6qk8CnjDBJ-n6RfjyU6GjJWmb/view?usp=sharing 🤡
насколько же очевидный фол был на доннаруме, до сих пор не пойму как можно было в эпоху вара такое не отменить
+24
-12
+12
Для ясности: 
Это НЕ атака на вратаря: 
https://youtu.be/KQ49GX4YbMo?t=323
Это атака на вратаря: https://drive.google.com/file/d/1ihcGewA6qk8CnjDBJ-n6RfjyU6GjJWmb/view?usp=sharing
🤡
+19
-10
+9
В пользу Реала такое бы засчитали. Будем объективны

Альмерия не даст соврать
+16
-8
+8
Ответ Гамаль Хайдаров
Как же надоели подозрительные матчи Реала, вот смотрю и вижу что реал нигде не успевает и попросту не идет игра, начинают играть и сбивать очень грубо, ноооо это же реал, им такое дозволено «Магия Реала» чистый отмененный гол Лейпцига, подкат Карвахаля на оранжевую карточку, а там даже фола не свистнули, Кросс в центре сбивает откровенно игрока во время контр атаки и не получает желтую… Фол на Хави Симонсе в контр атаке и отсутствие желтой опять на Каваминге
Карвахаль после фола, кстати, ещё ходил бычить на игроков РБ. При более принципиальном судье, мог бы схватить друг жёлтых за минуту.
+13
-6
+7
Даже если легенда Реала так говорит, то стоит задуматься)
+21
-14
+7
Сливы сразу минусуют поэтому еще разочек:
Это НЕ атака на вратаря: 
https://youtu.be/KQ49GX4YbMo?t=323
Это атака на вратаря: https://drive.google.com/file/d/1ihcGewA6qk8CnjDBJ-n6RfjyU6GjJWmb/view?usp=sharing
))
+16
-11
+5
Ответ Гамаль Хайдаров
Как же надоели подозрительные матчи Реала, вот смотрю и вижу что реал нигде не успевает и попросту не идет игра, начинают играть и сбивать очень грубо, ноооо это же реал, им такое дозволено «Магия Реала» чистый отмененный гол Лейпцига, подкат Карвахаля на оранжевую карточку, а там даже фола не свистнули, Кросс в центре сбивает откровенно игрока во время контр атаки и не получает желтую… Фол на Хави Симонсе в контр атаке и отсутствие желтой опять на Каваминге
В первом тайме не давал судья желтых, срывы атак были в обе стороны. Кто хочет увидеть подозрительность, тот всегда увидит.
+5
-2
+3
немец хотел вытолкнуть укра из Европы, но судьи во время пресекли это.
+5
-2
+3
Ответ Гамаль Хайдаров
Как же надоели подозрительные матчи Реала, вот смотрю и вижу что реал нигде не успевает и попросту не идет игра, начинают играть и сбивать очень грубо, ноооо это же реал, им такое дозволено «Магия Реала» чистый отмененный гол Лейпцига, подкат Карвахаля на оранжевую карточку, а там даже фола не свистнули, Кросс в центре сбивает откровенно игрока во время контр атаки и не получает желтую… Фол на Хави Симонсе в контр атаке и отсутствие желтой опять на Каваминге
Но про срыв атаке на Диазе ты конечно промолчишь
+12
-9
+3
Ответ bevooch
Ну так ВАР для того и ввели, чтобы избежать растерявшихся на поле судей.
После такого, подозреваю что ВАР ввели для того, чтобы еще больше контролировать матчи)
+4
-1
+3
Гол явно захотели отменить, а если захотеть, то повод найдется
+4
-2
+2
Нелепый повод для отмены гола. Нашли бы такой, если бы забил Реал?
+4
-2
+2
Ответ Masturbator3000
Вадрид занял все инстанции, ничего у них не растеряно Каждый матч это подьверждают
Особенно матчи 22-23 тура, где в пользу Реала не назначили 3 пенальти , хотя это другое как я понял
+2
0
+2
Ответ Iamliam
Сливы сразу минусуют поэтому еще разочек: Это НЕ атака на вратаря:  https://youtu.be/KQ49GX4YbMo?t=323  Это атака на вратаря: https://drive.google.com/file/d/1ihcGewA6qk8CnjDBJ-n6RfjyU6GjJWmb/view?usp=sharing ))
ты и впрямь недалёк,друг ты всерьёз не умеешь думать ,дело не в фоле а в офсайде,когда игрок вступил в единоборство с Луниным он из пассивного офсайда перешёл в активный так как принимает участие непосредственное в данном эпизоде ,дело не втом что игрок Лейпцига нарушил правила ,или я зря расписываю и ты тупо не знаешь правил игры в которой ты у нас главный комментатор ,ну если так то ты прекрасен своей непосредственностью.
+1
0
+1
Ответ bzm33
Откуда ты знаешь что отменили именно по причине офсайда?
Это на повторе видно
+2
-1
+1
Ответ иц а мен
насколько же очевидный фол был на доннаруме, до сих пор не пойму как можно было в эпоху вара такое не отменить
вы не понимаете, это другое, тут Реал выигрывал на характере. А в матче с Лейпцигом был явный фол
+7
-6
+1
Безотносительно этого эпизода, как же хорошо, что этот клоун завязал с футболом
+3
-2
+1
Реал как мажор, которому позволено то, чего другим нельзя. Потом, болельщики этого клуба, называют ПСЖ и СИТИ мешками, хотя очевидно что читы Реала, как показывает опыт в ЛЧ, гораздо эффективнее чем у тех любителей.
+4
-3
+1
Ответ Nacho13
Разрешите не в тему. Кто знает, почему капитан у Реала Начо Фернандес? Вроде бы в Испании традиционно капитаном становится игрок, с самым большим стажем выступлений за клуб. По количеству матчей Начо точно не первый из действующих футболистов. У Крооса точно больше игр за основу. Если смотреть по годам в системе клуба, то Дани Карвахаль гораздо дольше в Мадриде. Так почему капитан именно Начо?
Начо дольше именно в первой команде. Это решающий показатель. Возможно и в системе дольше. Ещё Карвахаль уезжал на год в Байер, это тоже сбрасывает счётчик.
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Ответ bzm33
Не разделились. Итуральде лишь объяснил возможную логику судей, но свое мнение сам не выразил
Ну ладно, семья все таки!
0
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Про отмененный гол уже придумали отмазку с «переходом офсайда из пассивного в активный», но как можно объяснить отсутствие желтые игрокам Мадрида?
+3
-3
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Ответ bzm33
Это не аргумент. Поднятая рука вверх может означать и фол
Этого контакта недостаточно для фола
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0
Ответ distress of ignorance
Это на повторе видно
Это не аргумент. Поднятая рука вверх может означать и фол
0
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Ответ distress of ignorance
Если он толкнул вратаря, то значит, что он вступил в борьбу. Поэтому и отменили, очевидно
Вступил в борьбу за что? Если за мяч - то там мяча и рядом не было. А вступать в борьбу с вратарем не запрещено правилами
0
0
0
Ответ bzm33
Вступил в борьбу за что? Если за мяч - то там мяча и рядом не было. А вступать в борьбу с вратарем не запрещено правилами
Запрещено, если ты находишься в офсайде :) Борьбу вел за позицию.
0
0
0
Ответ Гамаль Хайдаров
Как же надоели подозрительные матчи Реала, вот смотрю и вижу что реал нигде не успевает и попросту не идет игра, начинают играть и сбивать очень грубо, ноооо это же реал, им такое дозволено «Магия Реала» чистый отмененный гол Лейпцига, подкат Карвахаля на оранжевую карточку, а там даже фола не свистнули, Кросс в центре сбивает откровенно игрока во время контр атаки и не получает желтую… Фол на Хави Симонсе в контр атаке и отсутствие желтой опять на Каваминге
Про срыв атаки еще ладно, но про «чистый отмененный гол», серьезно?))) Господи, как же много людей на спортсе которые не знают банальных правил футбола, какие же вы 1.5iq
0
0
0
Ответ bevooch
Карвахаль после фола, кстати, ещё ходил бычить на игроков РБ. При более принципиальном судье, мог бы схватить друг жёлтых за минуту.
МАГИЯ РЕАЛА
+1
-1
0
Ответ иц а мен
насколько же очевидный фол был на доннаруме, до сих пор не пойму как можно было в эпоху вара такое не отменить
Не метровые офсайды и руки в штрафной, но тоже норм)
+1
-1
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