Экс-арбитр Матеу Лаос об отмене гола «Лейпцига»: «Безумие, это не футбол, «Реалу» повезло. На поле можно растеряться, но для этого есть ВАР»
Антонио Матеу Лаос не согласен с отменой гола «РБ Лейпциг» в ворота «Реала».
На 2-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой. Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.
Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.
«Этого не может быть. На поле вы можете растеряться, но для такого рода вещей существует ВАР. Это безумие. Испанской команде повезло. Глупо отменять гол из-за этого. Это не футбол», – сказал бывший арбитр Ла Лиги в эфире Movistar.
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чистый отмененный гол Лейпцига, подкат Карвахаля на оранжевую карточку, а там даже фола не свистнули, Кросс в центре сбивает откровенно игрока во время контр атаки и не получает желтую…
Фол на Хави Симонсе в контр атаке и отсутствие желтой опять на Каваминге
Это НЕ атака на вратаря:
https://youtu.be/KQ49GX4YbMo?t=323
Это атака на вратаря: https://drive.google.com/file/d/1ihcGewA6qk8CnjDBJ-n6RfjyU6GjJWmb/view?usp=sharing
🤡
Альмерия не даст соврать
Это НЕ атака на вратаря:
https://youtu.be/KQ49GX4YbMo?t=323
Это атака на вратаря: https://drive.google.com/file/d/1ihcGewA6qk8CnjDBJ-n6RfjyU6GjJWmb/view?usp=sharing
))