Экс-арбитр Итурральде об отмене гола «Лейпцига»: «Хенрихс толкает Лунина сзади. Судьи посчитали это помехой»
Экс-арбитр объяснил причину отмены гола «Лейпцига» «Реалу».
На 2-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.
Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, что гол отменили из-за контакта Бенджамина Хенрихса и Андрея Лунина.
«Хенрихс слегка двинул рукой. Судьи посчитали это помехой [вратарю]. Если следовать букве правил, то возникла физическая помеха, потому что он толкает Лунина сзади.
Арбитр не пошел смотреть повтор, потому что ассистент поднял флаг», – сказал Итурральде Гонсалес.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сложный момент, но судьи приняли верное решение!
Но хейтерам лишь дай повод уколоть «Мадрид»
https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2023-24-russian
Открываем 93 страницу, находим:
«Нарушение вне игры», смотрим второй пункт «мешает сопернику».
Ошибся вчера судья столько нытья не было у вас, как будто это в порядке вещей, ошибся(и то не факт) в пользу Реала, так сразу нытье, Перес все купил, судья тащит Реал
Я в динамике эпизода упустил то, что Лунину мешают играть. Круто бригада арбитров разобралась!