Экс-арбитр Итурральде об отмене гола «Лейпцига»: «Хенрихс толкает Лунина сзади. Судьи посчитали это помехой»

Экс-арбитр объяснил причину отмены гола «Лейпцига» «Реалу».

На 2-й минуте игры 1/8 финала чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к . После удара хавбека мяч дошел до , и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Бывший судья объяснил, что гол отменили из-за контакта и .

«Хенрихс слегка двинул рукой. Судьи посчитали это помехой [вратарю]. Если следовать букве правил, то возникла физическая помеха, потому что он толкает Лунина сзади.

Арбитр не пошел смотреть повтор, потому что ассистент поднял флаг», – сказал Итурральде Гонсалес.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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