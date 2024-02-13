Экс-арбитр Итурральде об отмене гола «Лейпцига»: «Хенрихс толкает Лунина сзади. Судьи посчитали это помехой»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Ирфан Пельто Андрей Лунин Футбол

Экс-арбитр объяснил причину отмены гола «Лейпцига» «Реалу».

На 2-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, что гол отменили из-за контакта Бенджамина Хенрихса и Андрея Лунина.

«Хенрихс слегка двинул рукой. Судьи посчитали это помехой [вратарю]. Если следовать букве правил, то возникла физическая помеха, потому что он толкает Лунина сзади.

Арбитр не пошел смотреть повтор, потому что ассистент поднял флаг», – сказал Итурральде Гонсалес.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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96 комментариев
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Хави🗣️ "Это решение коренным образом влияет на боевой дух Барселоны перед матчем с Наполи"
+81
-25
+56
Ответ JENNINGS
По поводу отменённого гола «Лейпцига»: Хендрикс, находившийся в пассивном офсайде, толкнул Лунина, сделав эпизод активным. Сложный момент, но судьи приняли верное решение! Но хейтерам лишь дай повод уколоть «Мадрид»
Зачем писать тоже самое, что описано в новости?
+58
-15
+43
По поводу отменённого гола «Лейпцига»: Хендрикс, находившийся в пассивном офсайде, толкнул Лунина, сделав эпизод активным.
Сложный момент, но судьи приняли верное решение!
Но хейтерам лишь дай повод уколоть «Мадрид»
+96
-69
+27
Ответ JENNINGS
По поводу отменённого гола «Лейпцига»: Хендрикс, находившийся в пассивном офсайде, толкнул Лунина, сделав эпизод активным. Сложный момент, но судьи приняли верное решение! Но хейтерам лишь дай повод уколоть «Мадрид»
Перес купил Хенрихса
+26
-7
+19
Ответ Bazilic
Если это фол, то как можно было засчитывать гол Бензема в воров ПСЖ пару лет назад?!
так это не фол.. суть не в том что он фолил, а в том что он мешал вратарю из позиции офсайда.. это тоже самое если ты стоишь перед вратарём в офсайде..
+18
-2
+16
окей, а две непоказанные чистые жк за срыв атак?
+36
-26
+10
Правила футбола тут:
https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2023-24-russian

Открываем 93 страницу, находим:
«Нарушение вне игры», смотрим второй пункт «мешает сопернику».
+13
-7
+6
Ответ Pe Pe
Если такие касания свистеть, то давайте в штрафных при обороне свистеть пенали за любой контакт, лол
Вы вообще не врубаетесь в правила,здесь нет фола, здесь игрок из пассивного оффсайда, движением руки в спину вратарю, стал в активном в оффсайде, это как бы правила такие игры в футбол.
+9
-4
+5
Ответ MJRom
окей, а две непоказанные чистые жк за срыв атак?
Судья также не показывал ЖК игрокам Лейпцига за, странное судейство
+10
-5
+5
Было касание. Толчка не было. На игровой эпизод это никоим образом не влияло. Но, уже давно известны судейские игры и решения принимаются по необъяснимым причинам
+6
-2
+4
Ответ Bazilic
Если это фол, то как можно было засчитывать гол Бензема в воров ПСЖ пару лет назад?!
Да, и как можно было засчитывать гол Спартака Динамо в 1967 году?
+3
0
+3
Ответ Bazilic
Я еще вчера писал, что нужно было отменять, гол подарили
А че ты тогда докопался до чисто отмененного гола Лейпцига?)
+3
0
+3
Ответ Lindeman
Зачем писать тоже самое, что описано в новости?
Некоторым индивидам без глаз и 3 раз не хватает, чтобы понимать очевидные эпизоды и с окровавленными глазам выть в комментах как Реал купил всех на свете
+12
-9
+3
Ответ Полный адекват
Правила футбола тут: https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2023-24-russian Открываем 93 страницу, находим: «Нарушение вне игры», смотрим второй пункт «мешает сопернику».
Ты зачем сейчас закатил глаза хейтерам Мадрида? 😁
+4
-1
+3
Ответ Globe Soccer Awards
Хави🗣️ "Это решение коренным образом влияет на боевой дух Барселоны перед матчем с Наполи"
Он сейчас ходит и мямлит: это позор, это позор!
+11
-9
+2
Если такие касания свистеть, то давайте в штрафных при обороне свистеть пенали за любой контакт, лол
+16
-14
+2
Ответ Полный адекват
Правила футбола тут: https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2023-24-russian Открываем 93 страницу, находим: «Нарушение вне игры», смотрим второй пункт «мешает сопернику».
Ага. Там на поле 11 игроков Лейпцига мешают Реалу забивать в пустые ворота. Лол
+3
-1
+2
Ответ MJRom
окей, а две непоказанные чистые жк за срыв атак?
Три, две из них Карвахалю. Второй фол даже на красную тянул прямую
+29
-27
+2
Ответ Bazilic
Если это фол, то как можно было засчитывать гол Бензема в воров ПСЖ пару лет назад?!
Так-же как и второй гол бруска Ламала Гранаде)
+2
-1
+1
Ответ alexmixer9
В чем фанаты Реала и бчк похожи так это в не умении признавать очевидное когда дело касается их клуба) Подкат карвахаля чистейшая ЖК с оранжевым оттенком Фолы Кросса и Камавинги срыв атаки на ЖК как из учебников судейства прям Если вдруг интресно, гол по факту отменен
Согласен. НО игрок Лейпцига тоже фолил на ЖК, срыв атаке. И ему тоже не показали. Значит судья решил за это никому ЖК не давать. Мне это не понятно, но судья последователен
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Я еще вчера писал, что нужно было отменять, гол подарили
Гениальная логика, вчера не отменили, но ты писал, что нудно было отменять, сегодня отменили, но пишешь что не нужно было😀.
Ошибся вчера судья столько нытья не было у вас, как будто это в порядке вещей, ошибся(и то не факт) в пользу Реала, так сразу нытье, Перес все купил, судья тащит Реал
+1
0
+1
Ответ QWertY
Хотите прикол, нам фаны Реала тут доказывают, что судья отменил гол из за толчка, а по жесту руки понятно, что реф не засчитал гол посчитав там офсайд😂 А еще больший прикол в том, что толчка то и не было🤣
Толчок то бы. Не сильный, но был. Как сказал комментатор правильно: после толчка игрок "активировал" пассивный оффсайд, став участником эпизода. Если бы он не трогал Лунина - гол бы засчитали. А так он стал АКТИВНЫМ участником эпизода после толчка. И если ты толчка не увидел - то... ну... посмотри ещё раз... На 31 минуте матча отличный повтор показали
+4
-3
+1
Ответ Harryck
Нормальный повтор нужен, то что сейчас в перерыве крупным планом показали - он там просто возвращаясь на позицию слегка задел его рукой по спине. Лунин в любом случае в том моменте уже потерял пространство и если бы там не было Хендрикса - ничего бы не изменилось.
Воот! То что я и говорю. Грамотно расценил эпизод, молодец
+1
0
+1
Ответ MJRom
окей, а две непоказанные чистые жк за срыв атак?
Так то 3)
+7
-6
+1
Ответ Владислав Еланцев
Кто-то, ответьте мне пожалуйста на вопрос: это же не пассивный оффсайд, он сзади, а не спереди, нет?)
Тебе сколько лет? Почитай правила,включи логику. Если есть что включать. Знать ничего не знают но как стадо бегут быстрее свои три копейки вставить
+3
-2
+1
Ответ answer89
Толчок в спину чистейший
Если бы воротчик был тщедушным пацаном. Но Лунин вроде как атлетичного телосложения. Ему такой тычок не должен был мешать
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Если это фол, то как можно было засчитывать гол Бензема в воров ПСЖ пару лет назад?!
А кто тебе сказал что на Лунине был фол? Это был оффсайд
+1
0
+1
Ответ f0rmoceft
После того, как Хенрикс толкнул Лунина, он стал игроком, влияющим на эпизод. В тот момент он находился в оффсайде. Соответственно это и есть оффсайд.
Это имеет смысл, то если Лунин имеет шанс предотвратить гол. А он уже был отыгран потому что потерял позицию
+1
0
+1
Чистый оффсайд.
Я в динамике эпизода упустил то, что Лунину мешают играть. Круто бригада арбитров разобралась!
+4
-3
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Комментатор Матч Тв сначала ванговал, что гол сейчас засчитают, потом спорил заочно с ВАР, а потом еще минут пять бубнил что не было нарушения. Ставка подгорает? Жуткий непрофессионализм. Впрочем это ж МатчТв…
+3
-2
+1
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