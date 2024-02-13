Ротен о Месси на Олимпиаде в Париже: «Нужно освистать его, если он вернется покрасоваться в футболке Аргентины»
Жером Ротен хочет, что Лионеля Месси освистали в Париже.
Ранее сборная Аргентины U23 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже после победы над командой Бразилии в отборочном турнире. Тренер сборной Хавьер Маскерано заявил, что не против, чтобы Месси сыграл за команду на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.
Ротен, выступавший за «ПСЖ», призвал жителей Парижа освистать Лионеля, если он вернется во Францию на Олимпийские игры. Аргентинец играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.
«Я не говорю, что нужно быть жестокими, если он вернется, чтобы покрасоваться в футболке сборной Аргентины.
Но нужно освистать его, когда он окажется на поле!» – заявил Ротен.
В 75 матчах за «ПСЖ» Месси забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.
Месси у него что бабу увел, или Жером в том самом матче хату на Францию ставил?
Первый слот займёт сам меси. Дальше как мы знаем меси большой любитель шоколадных развлечений и заднеприводных жеребцов, поэтому ему нужен проверенный партнёр по спальне, такой как Де Поль.
Также нужен быстрый нападающий, который будет компенсировать своей скоростью низкую точность передач меси и умеет красочно нырять на пенальти. Такой как Альварес, Лаутаро или Ди Мария.
Поскольку турнир проводится во Франции, где он 100% поймает флэшбеки на то, как его унижали 2-метровые чёрные властелины и освистывали всем Парижем. Учитывая обстановку и то какой меси по жизни плакса, то ему нужен партнёр с большими яйцами, который сможет взять весь удар на себя, такой как Мартинес или Отаменди.
Но поскольку первые два слота занимают меси и его бойфренд, то есть вариант, что меси откажется от услуг Де Поля и провернёт старую схему с Агуэро, который будет жить с ним в номере и оказывать все услуги шоколадного характера, при этом не занимая место в заявке.
Я склоняюсь к тому, что меси в принципе не поедет на ОИ и его фаны будут кричать, что Франция не заслужила увидеть солнцеликого на своих полях.