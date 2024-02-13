Ротен о Месси на Олимпиаде в Париже: «Нужно освистать его, если он вернется покрасоваться в футболке Аргентины»

Теги ПСЖ Жером Ротен МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпийский футбольный турнир Интер Майами Футбол

Жером Ротен хочет, что Лионеля Месси освистали в Париже.

Ранее сборная Аргентины U23 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже после победы над командой Бразилии в отборочном турнире. Тренер сборной Хавьер Маскерано заявил, что не против, чтобы Месси сыграл за команду на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

Ротен, выступавший за «ПСЖ», призвал жителей Парижа освистать Лионеля, если он вернется во Францию на Олимпийские игры. Аргентинец играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

«Я не говорю, что нужно быть жестокими, если он вернется, чтобы покрасоваться в футболке сборной Аргентины.

Но нужно освистать его, когда он окажется на поле!» – заявил Ротен.

В 75 матчах за «ПСЖ» Месси забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

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85 комментариев
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У Ротена явно большие комплексы перед Месси, честно говоря даже откровенно жаль его.
+144
-15
+129
Хорошо будет если Аргентина опять обыграет в финале Францию и свистите сколько угодно 😃
+69
-12
+57
Французский Мостовой.
+36
-3
+33
Ответ corazon blanco
У Ротена явно большие комплексы перед Месси, честно говоря даже откровенно жаль его.
С одной стороны есть Агуэро, с другой Ротен, тем самым соблюдается баланс во вселенной
+38
-8
+30
Ответ Назар Игорь
Сколько забил Ротен за ПСЖ, и вообще кто это?
13 в 180 матчах)
+32
-7
+25
Клоун
+21
-7
+14
Ротен,как типичный юзер спростса
+20
-6
+14
Под каким ником Ротен сидит на спортс? Напоминает местных Криштибоев
+19
-10
+9
Сколько забил Ротен за ПСЖ, и вообще кто это?
+18
-11
+7
Странно что Ротен такой упоротый. Я знаю его родителей, хорошие мужики
+9
-3
+6
Ответ BZB
Французский Мостовой.
Мостовой по сравнению с Ротеном адекватный человек
+7
-2
+5
Какой важный курица🤣
+11
-7
+4
Ну фишка у него - просто гадить, словил волну свою и больше ни на что не способен. Вспоминается произведение "Слон и Моська".
+9
-5
+4
Ротен - это французский Артёмка? 🤔
+7
-3
+4
Ответ Tristan...
Под каким ником Ротен сидит на спортс? Напоминает местных Криштибоев
При беглом обзоре обнаружено всего 2 упоминания Роналду заявлениях Ротена. Это мизер
+5
-2
+3
Ответ corazon blanco
У Ротена явно большие комплексы перед Месси, честно говоря даже откровенно жаль его.
ну чел же не на плюсы работает и на всеобщее одобрение. В отличии от некоторых.
+24
-22
+2
Поехавший)
+5
-3
+2
Какой же он жалкий ...
+7
-5
+2
Ну и кто после этого скажет, что дело не в победе Месси на ЧМ? Месси давно не игрок ПСЖ, его незачем критиковать, но он призывает к освистыванию Лео.
+5
-3
+2
Ответ Случайно заскочил
Странно что Ротен такой упоротый. Я знаю его родителей, хорошие мужики
Чёт я орнул 😅
+1
0
+1
Ответ Бродяга-симпатяга
Да не поедет Месси в эту помойку. Что ему там делать, клопов кормить?
это если в Ливерпуль)
+1
0
+1
Такого себе даже Канчельскис не позволяет!
+3
-2
+1
Вроде там можно заявить 3-х игроков старше 23-х лет, прикиньте, если Лео возьмет собой Де Пауля и Эми Мартинеса и поедет наказывать Французов на Олимпиаде))
+7
-6
+1
Странная очень реакция.
Месси у него что бабу увел, или Жером в том самом матче хату на Францию ставил?
+1
0
+1
Ротенчик в своём стиле))
+1
-1
0
Вот ладно мы еще помним, что Ротен когда-то был неплохим игроком, как-то снисходительнее относимся. А для будущих поколений это же откровенный фрик, к которому будут относиться без всякого сожаления
+2
-2
0
Ответ Случайно заскочил
Странно что Ротен такой упоротый. Я знаю его родителей, хорошие мужики
Оба родителя мужики? Неудивительно...
+1
-1
0
Ответ Случайно заскочил
Странно что Ротен такой упоротый. Я знаю его родителей, хорошие мужики
чуваааааак )))))))))
+1
-1
0
Ответ Гномович!
Все по фактам...папики месси из Олимпиады тоже сделают клоунаду как из ЧМ, ЗМ и The Best.
На ОИ можно привезти только трёх игроков старше 23-х лет. Посмотрим под чьей юбкой меси решит приехать во Францию. Вот немного аналитики на этот счёт.

Первый слот займёт сам меси. Дальше как мы знаем меси большой любитель шоколадных развлечений и заднеприводных жеребцов, поэтому ему нужен проверенный партнёр по спальне, такой как Де Поль.

Также нужен быстрый нападающий, который будет компенсировать своей скоростью низкую точность передач меси и умеет красочно нырять на пенальти. Такой как Альварес, Лаутаро или Ди Мария.

Поскольку турнир проводится во Франции, где он 100% поймает флэшбеки на то, как его унижали 2-метровые чёрные властелины и освистывали всем Парижем. Учитывая обстановку и то какой меси по жизни плакса, то ему нужен партнёр с большими яйцами, который сможет взять весь удар на себя, такой как Мартинес или Отаменди.

Но поскольку первые два слота занимают меси и его бойфренд, то есть вариант, что меси откажется от услуг Де Поля и провернёт старую схему с Агуэро, который будет жить с ним в номере и оказывать все услуги шоколадного характера, при этом не занимая место в заявке.

Я склоняюсь к тому, что меси в принципе не поедет на ОИ и его фаны будут кричать, что Франция не заслужила увидеть солнцеликого на своих полях.
+3
-3
0
Ответ Direct free kick
Ротен сделал для ПСЖ явно больше чем меси
Ротен хоть и не легенда Парижа, каким он себя подаёт, но его вклад хотя бы не отрицательный, как у аргентинского хасбика.
+4
-4
0
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