Жером Ротен хочет, что Лионеля Месси освистали в Париже.

Ранее сборная Аргентины U23 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже после победы над командой Бразилии в отборочном турнире. Тренер сборной Хавьер Маскерано заявил, что не против, чтобы Месси сыграл за команду на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

Ротен, выступавший за «ПСЖ», призвал жителей Парижа освистать , если он вернется во Францию на игры. Аргентинец играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

«Я не говорю, что нужно быть жестокими, если он вернется, чтобы покрасоваться в футболке сборной Аргентины.

Но нужно освистать его, когда он окажется на поле!» – заявил .

В 75 матчах за « » Месси забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.