Бразилия U23 уступила Аргентине и не поедет на Олимпиаду. «Селесао» выиграли 2 последних турнира

Сборная Бразилии U23 не примет участия в финальном турнире Олимпиады-2024.

Команда Рамона Менезеса, победитель двух последних Игр в Токио и Рио-де-Жанейро, уступила Аргентине (0:1) и заняла в южноамериканской отборочной группе лишь третье место.

Таким образом, на в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует .