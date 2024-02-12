Бразилия U23 уступила Аргентине и не поедет на Олимпиаду. «Селесао» выиграли 2 последних турнира
Сборная Бразилии U23 не примет участия в финальном турнире Олимпиады-2024.
Команда Рамона Менезеса, победитель двух последних Игр в Токио и Рио-де-Жанейро, уступила Аргентине (0:1) и заняла в южноамериканской отборочной группе лишь третье место.
Таким образом, на Олимпиаде в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует Хавьер Маскерано.
Как не странно, но молодые венесуэльцы в юношеских/молодежных турнирах не редкость... а вот Парагвай. Так, этот Парагвай еще и выиграл турнир.
Что ж там за Парагвай такой?
ждём и поглядим, у Аргентины отличные футболисты растут,
желаю им удачи