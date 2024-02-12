Бразилия U23 уступила Аргентине и не поедет на Олимпиаду. «Селесао» выиграли 2 последних турнира

Теги Хавьер Маскерано олимпийская сборная Аргентины олимпийская сборная Бразилии Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Футбол

Сборная Бразилии U23 не примет участия в финальном турнире Олимпиады-2024.

Команда Рамона Менезеса, победитель двух последних Игр в Токио и Рио-де-Жанейро, уступила Аргентине (0:1) и заняла в южноамериканской отборочной группе лишь третье место.

Таким образом, на Олимпиаде в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует Хавьер Маскерано.

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11 комментариев
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Молодые бразильцы готовятся к выступлению в РПЛ,сильнейшей лиге среди всех. А что такое ОИ? Местечковый турнир для маргиналов.
+24
-1
+23
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Молодые бразильцы готовятся к выступлению в РПЛ,сильнейшей лиге среди всех. А что такое ОИ? Местечковый турнир для маргиналов.
Они готовятся у выступлениям в РПЛ, чтобы набраться опыта и потом таки выиграть Олимпиаду. Потому что где как не в России знают, что нет ничего важнее олимпийских игр 😏
+5
-2
+3
По сути, это был чемпионат Южной Америки U23. В отличие от других конфедераций, южноамериканцы не совмещают олимпийский отбор с континентальным молодежным первенством. В финальной четверке были Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Парагвай.
Как не странно, но молодые венесуэльцы в юношеских/молодежных турнирах не редкость... а вот Парагвай. Так, этот Парагвай еще и выиграл турнир.
Что ж там за Парагвай такой?
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У которых тренер Хавьер Маскерано.
ждём и поглядим, у Аргентины отличные футболисты растут,
желаю им удачи
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Чтобы случайно третий не выиграть.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Молодые бразильцы готовятся к выступлению в РПЛ,сильнейшей лиге среди всех. А что такое ОИ? Местечковый турнир для маргиналов.
😁👍
+6
-6
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Ответ Кино Музыка
Серьезный повод уже и бить тревогу. Как только в Бразилии ввели организованный футбол и пооткрывали школ, так у них футбол и посыпался. Кроме Неймара смотреть не на кого. Что-то неправильное в этой правильной подготовке.
Кроме Неймара не на кого?? Ну да, кроме Неймара никого и не вспомнить в саудовской лиге)
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