Тренер Аргентины U23 Маскерано не прочь, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде: «Для такого игрока, как он, двери открыты»
Хавьер Маскерано не против, чтобы Лионель Месси сыграл за Аргентину на Олимпиаде-2024.
«Все уже знают о нашей дружбе с Лео. Для такого игрока, как он, двери в нашу команду открыты, но, конечно, все будет зависеть от него и от его обязательств [перед «Интер Майами]», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.
В свое время Маскерано и Месси вместе играли за «Барселону» и национальную команду.
Олимпийская сборная Аргентины примет участие в Играх в Париже, футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.
если Месси сыграет на ОИ и затащит,а он может )
Финальные матчи:
Месси 35 голов + 15 голевых
Кринж 22 гола + 2 голевых
50 голевых действий против 24
Согласитесь, только больные люди после этого могут нести бред о том, что есть какое-то противостояние:))