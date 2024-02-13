Тренер Аргентины U23 Маскерано не прочь, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде: «Для такого игрока, как он, двери открыты»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Хавьер Маскерано олимпийская сборная Аргентины Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Интер Майами Футбол

Хавьер Маскерано не против, чтобы Лионель Месси сыграл за Аргентину на Олимпиаде-2024.

«Все уже знают о нашей дружбе с Лео. Для такого игрока, как он, двери в нашу команду открыты, но, конечно, все будет зависеть от него и от его обязательств [перед «Интер Майами]», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.

В свое время Маскерано и Месси вместе играли за «Барселону» и национальную команду.

Олимпийская сборная Аргентины примет участие в Играх в Париже, футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Португальский Моисеев и его фанаты окончательно сойдут с ума,
если Месси сыграет на ОИ и затащит,а он может )
+11
-6
+5
Ответ rigobersong
Месси и так брал этот титул, в отличии от португальского 🐓:) Лицо к осмотру:) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅
А еще ты забыл про кучу его шоколадных золотых мячей и просих награл, полученых просто так
+9
-4
+5
не это ли заявка на еще один 3М?
+9
-6
+3
Ну вот реально, насколько отбитыми надо быть, что бы говорить, что Месси не тащит финалы:))

Финальные матчи:

Месси 35 голов + 15 голевых

Кринж 22 гола + 2 голевых

50 голевых действий против 24

Согласитесь, только больные люди после этого могут нести бред о том, что есть какое-то противостояние:))
+10
-8
+2
Ответ Cardboard_monkey
Помню я один финал ЧМ в 2014-....🤔
а есть люди, кто не проигрывал в жизни :)?
+2
-1
+1
Ответ Red_Marlboro_
Португальский Моисеев и его фанаты окончательно сойдут с ума, если Месси сыграет на ОИ и затащит,а он может )
Они уже сошли с ума. Криштик забьет пару голов против какого-то Саудовского аутсайдера, и они скажут, что эти голы круче, чем Золото Олимпиады))
+5
-4
+1
Ответ Cardboard_monkey
Помню я один финал ЧМ в 2014-....🤔
Помню я групповой этап ЧМ в 2014...🤔
0
0
0
Ответ VERBLYUD
Они уже сошли с ума. Криштик забьет пару голов против какого-то Саудовского аутсайдера, и они скажут, что эти голы круче, чем Золото Олимпиады))
мне тут вчера доказывали, что Месси хуже, ведь Роналду в 38 забил 70(!!!) голов в великой саудовской лиге))) так ещё и начали сравнивать, мол, один в 35 играл в Серии А, а другой уехал в МЛС) Забыли, наверное, что один с треском провалился в одной из сильнейших сборных, а другой взял ЧМ)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий