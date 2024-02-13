Тренер Аргентины U23 Маскерано не прочь, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде: «Для такого игрока, как он, двери открыты»

Хавьер Маскерано не против, чтобы Лионель Месси сыграл за Аргентину на Олимпиаде-2024.

«Все уже знают о нашей дружбе с Лео. Для такого игрока, как он, двери в нашу команду открыты, но, конечно, все будет зависеть от него и от его обязательств [перед « ]», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.

В свое время и вместе играли за «Барселону» и национальную команду.

Олимпийская сборная Аргентины примет участие в Играх в , футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.