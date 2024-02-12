Хавбек Аргентины U23 Альмада надеется, что Месси сыграет на Олимпиаде-2024: «Это было бы мечтой. Если Лионель приедет, отдам ему капитанскую повязку»
Тьяго Альмада надеется, что Лионель Месси сыграет на Олимпиаде-2024.
Сборная Аргентины U23 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже после победы над командой Бразилии в отборочном турнире.
«Я очень рад за команду и тренерский штаб, они этого заслуживают. Мы показали, что были лучше на протяжении всего турнира и всегда превосходили соперников. У нас есть время, чтобы тренироваться и продолжать совершенствоваться перед Олимпиадой.
Я надеюсь, что Месси захочет и сможет выступить на Олимпийских играх, это было бы мечтой. Если Месси приедет, я, разумеется, отдам ему капитанскую повязку. Теперь он сам должен решить», – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины в интервью Dsports.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 14 августа. Отметим, что этим летом Месси примет участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.
А тем временем у Месси есть хорошие шансы стать 2х кратным Олимпийским чемпионом в Париже
3-4 - Месси/Роббен (индивидуально лучшие игроки ЧМ)
5 - Рамос (затащил финал и полуфинал ЛЧ)
63 - Роналду (худший игрок ЧМ, нулевой вклад в победу Реала в финале и полуфинале ЛЧ)
2) Месси лучший игрок, спортсмен и человек в истории. Три главных компонента в футболе - удар, пас, дриблинг. Месси с колоссальным отрывом номер один во всех. Он выиграл бы все 15 ЗМ, начиная с 2009, если бы учитывался только индивидуальный уровень, без командных чашек
Месси на ЧМ-2014: серебряный призер, лучший игрок турнира, МВП в 4 из 7 матчей.
Месси на ЧМ-2022: победитель, лучший игрок турнира, МВП в 5 из 7 матчей.
Полное деклассирование всех 🐓.