Хавбек Аргентины U23 Альмада надеется, что Месси сыграет на Олимпиаде-2024: «Это было бы мечтой. Если Лионель приедет, отдам ему капитанскую повязку»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпийский футбольный турнир Интер Майами Атланта Юнайтед Тьяго Альмада Футбол

Тьяго Альмада надеется, что Лионель Месси сыграет на Олимпиаде-2024.

Сборная Аргентины U23 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже после победы над командой Бразилии в отборочном турнире.

«Я очень рад за команду и тренерский штаб, они этого заслуживают. Мы показали, что были лучше на протяжении всего турнира и всегда превосходили соперников. У нас есть время, чтобы тренироваться и продолжать совершенствоваться перед Олимпиадой.

Я надеюсь, что Месси захочет и сможет выступить на Олимпийских играх, это было бы мечтой. Если Месси приедет, я, разумеется, отдам ему капитанскую повязку. Теперь он сам должен решить», – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины в интервью Dsports.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 14 августа. Отметим, что этим летом Месси примет участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

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41 комментарий
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Месси нужно ехать в Париж чтобы обыграть Францию на глазах у французов. Думаю рванёт не меньше, чем после ЧМ :)
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Да у него уже есть золото Олимпиады, зачем второе.
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+12
Месси против Мбаппе на Олимпиаде, это может быть интересно)
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А знаете, почему персофаны Роналду ненавидят ЧМ, Олимпиаду?:) Потому что Роналду участвовал на 5 ЧМ и на Олимпиаде 2004 (даже не вышли из группы), и ни разу не выиграл:)

А тем временем у Месси есть хорошие шансы стать 2х кратным Олимпийским чемпионом в Париже
+13
-3
+10
Ответ Hella black
Идея 💡 хорошая но навряд ли народ
У человека есть кубок ЧМ, я уже молчу что пылиться золотая медаль Олимпиады, зачем ему это, да ещё на пенсии)
+6
-1
+5
Ответ Фарид Харисов
Месси нужно ехать в Париж чтобы обыграть Францию на глазах у французов. Думаю рванёт не меньше, чем после ЧМ :)
Потомки Наполеона этого не переживут 😎
+4
-1
+3
Лжет не краснеет, первое место занял парагвай в турнире
+3
-1
+2
Ответ зак
Нойеру? сразу видно что ты ноль в футболе, просто что-то написать
1-2 - Нойер/Мюллер (лучшие игроки победителя ЧМ)
3-4 - Месси/Роббен (индивидуально лучшие игроки ЧМ)
5 - Рамос (затащил финал и полуфинал ЛЧ)

63 - Роналду (худший игрок ЧМ, нулевой вклад в победу Реала в финале и полуфинале ЛЧ)
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Какой же позорный календарь в Северной Америке... Чтобы сыграть на Олимпиаде Лео должен пожертвовать Кубком Лиг.
+4
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+2
Идея 💡 хорошая но навряд ли народ
+3
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Ответ savik-A.M.
Наполеон корсиканец , они сами себя не считают французами
Наполеон корсиканец, но отдавший всю жизнь Франции, так что именно он всё-таки француз, ибо в этой культуре варился и ее же перестраивал. А если судить не по культурному фактору, а по генетическому, то различия французов и корсиканцев незначительны.
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Ответ зак
что значит затащил финал? Роналду взял ЛЧ стал лучший по голам в Испании и ЛЧ, Давай вспомним про Месси как он получил в 10,12,15,19,21,23 при этом выиграв 1ЛЧ и ЧМ но получил 6 ЗМ за эти годы, уничтожен стерт в порошок давай до свидания..
1) ЛЧ взял Реал, а не гелевый. С Баварией он вышел на поле уже при счёте 3-0 в пользу Реала, с Атлетико не вышел и вовсе, если не считать пенку при счёте 3-1 за минуту до конца. Кто и может присваивать ту ЛЧ именно себе, так это Рамос, забивший все 3 ключевых гола в финале и полуфинале.

2) Месси лучший игрок, спортсмен и человек в истории. Три главных компонента в футболе - удар, пас, дриблинг. Месси с колоссальным отрывом номер один во всех. Он выиграл бы все 15 ЗМ, начиная с 2009, если бы учитывался только индивидуальный уровень, без командных чашек
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Ответ buba 99
Кто дошел? Месси в п/о того ЧМ был совершенно бесполезен, как и в 10-м,, даже аргентинские болелы это признали при голосовании по выбору лучшего в сборной по итогу турнира. А уж как все ржали над ЗМ того Мундеаля,! Даже САМ Марадона, всегда и всюду защищавший аргентинцев, в прямом эфире орал: " Месси верни то, что ты не заслужил"
Как же у тебя полыхает))

Месси на ЧМ-2014: серебряный призер, лучший игрок турнира, МВП в 4 из 7 матчей.
Месси на ЧМ-2022: победитель, лучший игрок турнира, МВП в 5 из 7 матчей.

Полное деклассирование всех 🐓.
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Ответ Dexter Morgan
А я ту Олимпиаду смотрел. Включая финал.
Меня удивляло как роналду всегда коричневый с больших турниров уходил:)) Лицо к осмотру, быстро:))
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Ответ VERBLYUD
Какой же позорный календарь в Северной Америке... Чтобы сыграть на Олимпиаде Лео должен пожертвовать Кубком Лиг.
А типа Кубок Лиг - это какой-то важный турнир)) Это даже не основной континентальный турнир там. Это аналог Кубка Интертото.
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Ответ encaro_one
Да у него уже есть золото Олимпиады, зачем второе.
ещё один золотой мяч
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Ответ Гномович!
Без пакета из 5 пенальти не ждите месси
В 2014 без единой пенки дошел до финала ЧМ, а наш Криштик даже с пенками не смог...
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Ответ зак
Нойеру? сразу видно что ты ноль в футболе, просто что-то написать
Комментарий удален пользователем
Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Hella black
Потомки Наполеона этого не переживут 😎
Какие там потомки Наполена? Африканского аналога?
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Ответ Dexter Morgan
А на что жаловаться? Если беспредел происходит, то все это видят.
Комментарий удален модератором
какая повязка? ты ему и честь отдашь лишь только Лео намекнет
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Как себя так можно не уважать?Лизать задницу бесконечно одному Аргентинцу.
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В Париж стоит Месси?
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Комментарий удален пользователем
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