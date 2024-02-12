Хавбек Аргентины U23 Альмада надеется, что Месси сыграет на Олимпиаде-2024: «Это было бы мечтой. Если Лионель приедет, отдам ему капитанскую повязку»

Тьяго Альмада надеется, что Лионель Месси сыграет на Олимпиаде-2024.

Сборная Аргентины U23 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже после победы над командой Бразилии в отборочном турнире.

«Я очень рад за команду и тренерский штаб, они этого заслуживают. Мы показали, что были лучше на протяжении всего турнира и всегда превосходили соперников. У нас есть время, чтобы тренироваться и продолжать совершенствоваться перед Олимпиадой.

Я надеюсь, что Месси захочет и сможет выступить на Олимпийских играх, это было бы мечтой. Если Месси приедет, я, разумеется, отдам ему капитанскую повязку. Теперь он сам должен решить», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины в интервью Dsports.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 14 августа. Отметим, что этим летом Месси примет участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.