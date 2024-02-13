«Бавария» решила купить Гирасси у «Штутгарта» летом. Отступные второго бомбардира Бундеслиги – 20 млн евро

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Харри Кейн Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси может присоединиться к «Баварии» летом.

Мюнхенский клуб решил приобрести гвинейского нападающего в летнее трансферное окно, в «Штутгарте» об этом знают. В контракте игрока указана сумма отступных – 20 миллионов евро.

«Бавария» считает эту сделку выгодной и не хочет ее упустить, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Вопрос состоит в том, захочет ли Гирасси присоединиться к команде с Харри Кейном в составе.

В текущем сезоне Бундеслиги Серу провел 15 матчей и забил 17 голов, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Лидирует Харри Кейн – на его счету 24 мяча.

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38 комментариев
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будет конкуренция у Теля за редкие выходы на замену
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+37
Ответ Гиперактивный осьминог
О чем?
В вопросе приводилась статистика Гирасси, а на экране была фотография эмблемы Штуттгарта. Нужно было назвать клуб. Один из игроков дал правильный ответ.
+26
0
+26
На прошлой неделе в "Своей игре" на НТВ был вопрос про Гирасси и Штуттгарт.
+16
0
+16
Ответ Cristiano Ronaldo
Гирасси в разы сильнее Шупо-Мотинга, скорее всего в ротации будет свои 10-15 голов класть.
Много ли форвардов в мире, которые в ротации кладут 10-15?
+12
-1
+11
Ответ Дмитрий Агалаков
В вопросе приводилась статистика Гирасси, а на экране была фотография эмблемы Штуттгарта. Нужно было назвать клуб. Один из игроков дал правильный ответ.
Гирасси у них там вопросы)
+8
0
+8
А то чей то они идут третьими , непорядок ))
+8
-2
+6
Самое время купить игрока после травмы и спада. Гирасси даже толком на КАН не сыграл, а когда выходил ничем не запоминался. В Штутгарте, кстати, уже Ундав несколько месяцев рвет.
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Агалаков
На прошлой неделе в "Своей игре" на НТВ был вопрос про Гирасси и Штуттгарт.
О чем?
+3
0
+3
Норм забивала
+2
0
+2
Ответ Денис Давыдов
Гирасси у них там вопросы)
я помню вопрос про героев 3 и 4)
+2
0
+2
Ответ Jack Daniels
будет конкуренция у Теля за редкие выходы на замену
Гирасси в разы сильнее Шупо-Мотинга, скорее всего в ротации будет свои 10-15 голов класть.
+3
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+2
Ответ Дмитрий Агалаков
На прошлой неделе в "Своей игре" на НТВ был вопрос про Гирасси и Штуттгарт.
Конечно, кто в теме, то вопрос очень легкий
+2
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+2
Ответ Юрий Кечко
А то чей то они идут третьими , непорядок ))
Где пропадал полгода?
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+1
Тренра лучше купите нового🤣🤣
+3
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Ответ songbilong
Поэтому он второй бомбардир лиги?
Тел в своем игровом времени лучше чем Гираси.
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Ответ songbilong
Поэтому он второй бомбардир лиги?
Шупо тоже если не ошибаюсь когда-то был первым бомбардиром. Пока не выбил жирную личку)
Субъективное мнение - этот парень мягко говоря не впечатлил.
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Ответ alessandroma
А вам не треснет?)
А почему должно треснуть? Бавария топ-клуб, для топ-клуба просто необходим качественный дублёр основного форварда (как желательно и по остальным позициям), что странного в этом стремлении? Не Бавария прописывает отступные для игрока, какие претензии?
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За такие отступные многим командам пригодился бы, да и составить конкуренцию Баварии смогут тем фактом, что будет играть в основе, в отличие от банки в Мюнхене под Кейном.
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Ответ kvn9
А почему должно треснуть? Бавария топ-клуб, для топ-клуба просто необходим качественный дублёр основного форварда (как желательно и по остальным позициям), что странного в этом стремлении? Не Бавария прописывает отступные для игрока, какие претензии?
А тогда на кой вам Тель?
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Ответ alessandroma
А тогда на кой вам Тель?
Тель вингер скорее, причём здесь он?
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Ответ Cearvm
Самое время купить игрока после травмы и спада. Гирасси даже толком на КАН не сыграл, а когда выходил ничем не запоминался. В Штутгарте, кстати, уже Ундав несколько месяцев рвет.
Только он арендован у Брайтона и Штутгарту не принадлежит.
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Ответ trav
примеры приведи
Мората. В Реале 17 положил , выходя со скамейки в конце матчей
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Ответ Cristiano Ronaldo
Достаточно, если считать голы во всех официальных турнирах за год, в клубе.
примеры приведи
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Ответ Никита Аксанов
Много ли форвардов в мире, которые в ротации кладут 10-15?
Достаточно, если считать голы во всех официальных турнирах за год, в клубе.
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Очень дёшево за второго бомбардира Бундеслиги в самом расцвете сил, минус ток что африканец, и будет уезжать на кубок Африки.
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Лучше в другой клуб. Играть Бавария в два ЦН не будет. А выходить со скамейки не думаю что устроит Гирасси.
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Если вместо Шупо, как дублера Кейна, то за такие деньги очень даже здраво выглядит.
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Ответ Юрий Кечко
А то чей то они идут третьими , непорядок ))
А они в засаде. Скоро будут засаживать.
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