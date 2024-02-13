«Бавария» решила купить Гирасси у «Штутгарта» летом. Отступные второго бомбардира Бундеслиги – 20 млн евро

Серу Гирасси может присоединиться к «Баварии» летом.

Мюнхенский клуб решил приобрести гвинейского нападающего в летнее трансферное окно, в « » об этом знают. В контракте игрока указана сумма отступных – 20 миллионов евро.

«Бавария» считает эту сделку выгодной и не хочет ее упустить, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Вопрос состоит в том, захочет ли присоединиться к команде с в составе.

В текущем сезоне Бундеслиги Серу провел 15 матчей и забил 17 голов, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Лидирует Харри Кейн – на его счету 24 мяча.