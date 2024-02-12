В Серии А останется 20 клубов. Сокращение до 18 поддержали только «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома»
Топ-клубы Серии А не смогли добиться сокращения числа участников Серии А.
Ранее сообщалось, что руководители «Интера», «Ювентуса» и «Милана» попросили президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравину оставить в высшей лиге только 18 команд.
La Gazzetta dello Sport передает, что сегодня состоялось голосование по этому вопросу. За то, чтобы убрать две команды, выступила также «Рома», но остальные 16 клубов были против.
FIGC по итогам встречи участников лиги сообщила, что нынешний формат Серии А сохранится.
«20 клубов сохранения истории», лол.
Просмотр матчей со "Стадио Олимпико" или "имени Диего Армандо", да с того же доброго открытого стадиона в Болонье - архитектурно красивого, либо "Артемон Франки" из Флоренции, да таже из Кальярки - чистый кайф!
Ну построил себе Юве безлкий стадио и что? Комфортно, наверное, а души нет. Да тот же полосатый Удинезе в дагонку к Юве. В большинтсве случаев полупустой. Старый, времен Ди Натале был атмосфернее, имхо.
В той же АПЛ ещё и Кубок и Кубок Лиги.
Отдельно интересна реакция Ювентуса и других топ-клубов. Топят за Суперлигу и хотят получать больше, а играть - меньше. Но развивать лигу, строить стадионы и т.д. по примеру АПЛ не хотят.