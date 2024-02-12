В Серии А останется 20 клубов. Сокращение до 18 поддержали только «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома»

Топ-клубы Серии А не смогли добиться сокращения числа участников Серии А.

Ранее сообщалось, что руководители « », « » и « » попросили президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравину оставить в высшей лиге только 18 команд.

La Gazzetta dello Sport передает, что сегодня состоялось голосование по этому вопросу. За то, чтобы убрать две команды, выступила также « », но остальные 16 клубов были против.

FIGC по итогам встречи участников лиги сообщила, что нынешний формат Серии А сохранится.