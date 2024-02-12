В Серии А останется 20 клубов. Сокращение до 18 поддержали только «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома»

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Топ-клубы Серии А не смогли добиться сокращения числа участников Серии А.

Ранее сообщалось, что руководители «Интера», «Ювентуса» и «Милана» попросили президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравину оставить в высшей лиге только 18 команд.

La Gazzetta dello Sport передает, что сегодня состоялось голосование по этому вопросу. За то, чтобы убрать две команды, выступила также «Рома», но остальные 16 клубов были против.

FIGC по итогам встречи участников лиги сообщила, что нынешний формат Серии А сохранится.

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34 комментария
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Было б забавно,если б Федерация футбола Италии ответила: "Сократим за счёт согласившихся, добро пожаловать в серию Б")
+33
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+32
Прекрасный климат, относительно небольшая территория страны, нет безумных перелетов, достаточно высокий уровень команд-смысл сокращать, только местных болел радости лишать.
+32
-2
+30
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Было б забавно,если б Федерация футбола Италии ответила: "Сократим за счёт согласившихся, добро пожаловать в серию Б")
Ювентусу не привыкать
+30
-3
+27
Ответ Этот Райола хочет денег
Прекрасный климат, относительно небольшая территория страны, нет безумных перелетов, достаточно высокий уровень команд-смысл сокращать, только местных болел радости лишать.
несправедливо забыто обилие построенных давно в прошлом веке стадионов, из-за чего просмотр некоторых матчей вызывает боль в глазах
+10
-1
+9
Ясно, что за сохранение формата выступают "лифтеры", вроде Салернитаны или Вероны.
+16
-8
+8
Ответ <Inter>
все остальные вылететь бояться?
Как минимум неприкольно потерять 10% с продаж билетов и другой активности связанной с стадионом за сезон. Плюс лишить болельщиков четырёх игр любимой команды также не особо интересный вариант.
+5
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+5
В общем поддержали все те, кто принимает участие в еврокубках на регулярной основе. Логика руководителей этих клубов понятна, со следующего сезона уже стартует новый формат Лиги Чемпионов и игр станет гораздо больше. С одной стороны в каждой лиге есть команды откровенные аутсайдеры, но все же у них есть болельщики, они хотят видеть игры своей любимой команды против лучших клубов своей страны, так что в целом я рад, что не поддержали эту идею.
+10
-6
+4
Ответ Cruel Snake
Кто бы что ни говорил, Серия А это топ... Может не так ярко как раньше! Это история мирового футбола. 20 клубов сохранения истории. Дань
Так, для справки, именно двадцать клубов в Серии А, с середины нулевых, когда ее «топовость» уже заканчивалась.

«20 клубов сохранения истории», лол.
+4
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+4
Ответ Cearvm
Сокращение всегда следствие падения уровня, взять ту же Францию. Стала ли Лига 1 от этого лучше? Нет, она лишь зафиксировала свой незавидный статус. Италия точно в этом не нуждается, расширяться всегда сложнее. Отдельно интересна реакция Ювентуса и других топ-клубов. Топят за Суперлигу и хотят получать больше, а играть - меньше. Но развивать лигу, строить стадионы и т.д. по примеру АПЛ не хотят.
Ерунда, в самой Серии А в лучшие времена (года до 2006-го навскидку) было именно 18 команд
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+3
Ответ Данил Садыков
Как минимум неприкольно потерять 10% с продаж билетов и другой активности связанной с стадионом за сезон. Плюс лишить болельщиков четырёх игр любимой команды также не особо интересный вариант.
Так деньги с ТВ контракта будут распределяться на 18 команд, а не 20. Это всё компенсирует подобные потери
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Ответ mascinista
Интересно, как этот вопрос решался во Франции? Там аутсайдеры согласились или их не спрашивали?
Там тоже голосование было, но середняки поддержали сокращение, против было только несколько аутсайдеров
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Ответ Maxim Novicov
несправедливо забыто обилие построенных давно в прошлом веке стадионов, из-за чего просмотр некоторых матчей вызывает боль в глазах
А мне крайне нравятся старые стадионы в Италии, самобытные!

Просмотр матчей со "Стадио Олимпико" или "имени Диего Армандо", да с того же доброго открытого стадиона в Болонье - архитектурно красивого, либо "Артемон Франки" из Флоренции, да таже из Кальярки - чистый кайф!

Ну построил себе Юве безлкий стадио и что? Комфортно, наверное, а души нет. Да тот же полосатый Удинезе в дагонку к Юве. В большинтсве случаев полупустой. Старый, времен Ди Натале был атмосфернее, имхо.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Прекрасный климат, относительно небольшая территория страны, нет безумных перелетов, достаточно высокий уровень команд-смысл сокращать, только местных болел радости лишать.
Ага, особенно Суперкубки в Саудовской Аравии не добавляют безумных перелетов) так то за сокращение выступали из-за перегруженного календаря, а не потому-что кому-то куда то ехать впадлу
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Ну понятно. Кто постоянно в ЛЧ, те поменьше матчей хотят. Ну и Рома до кучи. А многие привыкли спокойно в середине таблицы в болоте сидеть, в безопасности. Пусть вверх не подняться, но и вылет не грозит.
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Лучше бы не позорились) От Ромы неожиданно, хотя учитывая кто их владельцы…
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Интересно, как этот вопрос решался во Франции? Там аутсайдеры согласились или их не спрашивали?
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С учётом короткого кубка для лидеров 38 матчей в чемпе вполне посильно.
В той же АПЛ ещё и Кубок и Кубок Лиги.
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Отлично, на 4 матча больше смотреть.
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А клубы Серии А вообще понимаю отчёт что, поддерживая реформы в ЛЧ, не оставляете себе ещё больше дней на отдых?
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В качестве утешительного приза все 4 клуба должны играть в Лиге чемпионов!
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Больше матчей - больше денег.
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Естественно, днища против - больше участников - сложнее вылететь.
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Сокращение всегда следствие падения уровня, взять ту же Францию. Стала ли Лига 1 от этого лучше? Нет, она лишь зафиксировала свой незавидный статус. Италия точно в этом не нуждается, расширяться всегда сложнее.

Отдельно интересна реакция Ювентуса и других топ-клубов. Топят за Суперлигу и хотят получать больше, а играть - меньше. Но развивать лигу, строить стадионы и т.д. по примеру АПЛ не хотят.
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сокращение до 18 клубов это делёжка жалких крох от призовых ещё 2 клубов, вот остальные и не повелись
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Ну и правильно. Климат позволяет играть круглый год, транспортная система - ездить друг к другу без проблем, а жертвовать национальным чемпионатом ради еврокубков... мягко говоря, не очень разумно, особенно в Италии.
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