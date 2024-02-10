Серию А могут сократить до 18 клубов. «Интер», «Ювентус» и «Милан» попросили об этом главу FIGC

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Беппе Маротта Федерация футбола Италии Паоло Скарони Габриэле Гравина регламент Маурицио Сканавино Футбол

«Интер», «Ювентус» и «Милан» выступают за сокращение Серии А до 18 команд.

Руководители трех клубов попросили об этом президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравину.

Во время общения в формате видеоконференции «Интер» представлял гендиректор Джузеппе Маротта, «Ювентус» – гендиректор Маурицио Сканавино и менеждер Франческо Кальво, а «Милан» – президент Паоло Скарони.

В настоящее время в Серии А выступают 20 клубов.

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53 комментария
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19 и 20 команды вылетают в РПЛ
+89
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+86
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Странная тенденция. С нынешнего сезона уже Лига 1 так сделала, теперь ещё и Серия А хочет. В Бундеслиге давно 18 команд. Забавно конечно, как топ 5 лиги выступают за сокращение, а в РПЛ то и дело разговоры о расширении
Не особенно.

Меньше матчей, в том числе проходных. Больше зрелищности, меньше нагрузки.
+46
0
+46
Попросили убрать Аталанту и Рому?)
+31
-5
+26
Так логично. Лига беднеет и проходные матчи никто не хочет играть.
+19
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+19
Ответ utsh44psmr
19 и 20 команды вылетают в РПЛ
Битва за 18 место будет эпичной в таком случае.
+19
0
+19
Я думаю все должны сократить чемпионаты до 18 клубов, в каждом чемпионате всегда есть 2 клуба, которые просто являются мальчиками для биться, на них набивают статистику, даже во всеми любимой конкурентной АПЛ каждый сезон есть такие команды.
+20
-4
+16
Странная тенденция. С нынешнего сезона уже Лига 1 так сделала, теперь ещё и Серия А хочет. В Бундеслиге давно 18 команд. Забавно конечно, как топ 5 лиги выступают за сокращение, а в РПЛ то и дело разговоры о расширении
+17
-4
+13
Ответ utsh44psmr
19 и 20 команды вылетают в РПЛ
В путь регионов
+12
0
+12
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Странная тенденция. С нынешнего сезона уже Лига 1 так сделала, теперь ещё и Серия А хочет. В Бундеслиге давно 18 команд. Забавно конечно, как топ 5 лиги выступают за сокращение, а в РПЛ то и дело разговоры о расширении
Думаю тут ещё сыграл паршивый ТВ-контракт, который серия А получила на ближайшие годы.
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Ответ Spaten
Попросили убрать Аталанту и Рому?)
и Лацио)
+9
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С лигой нации, новым форматом ЛЧ конечно напрашивается сокращение. С другой стороны. Зачем рушить то что идеально? Убрать лигу наций, насовсем. Проводить тов. матчи между сборными по желанию местных футбольных федераций и вот уже наберутся дни где можно будет отдохнуть.

В УЕФА и ФИФА идиоты сидят. Сами жопы просиживают в креслах. Пусть поиграют круглогодично в футбол без остановки. Да они даже за такое бабло откажутся.
+10
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+7
Ответ Fan of Sport
Я думаю все должны сократить чемпионаты до 18 клубов, в каждом чемпионате всегда есть 2 клуба, которые просто являются мальчиками для биться, на них набивают статистику, даже во всеми любимой конкурентной АПЛ каждый сезон есть такие команды.
В АПЛ предлагали, еще 4 года назад, но дружно отказались
https://www.sports.ru/football/1089873170-liverpul-i-myu-xotyat-sokratit-apl-do-18-komand.html

https://www.championat.com/football/news-4161515-apl-ne-budet-sokraschena-do-18-komand.html
+6
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Прочитав новость, сразу вспомнил про Эмполи из начала сезона.
Сейчас у них дела в таблице более-менее налажены, но подсмотрев матчи Эмполи первых 5 туров, к шестому туру они подходили со статой 0-0-5 и с разницей мячей 0-13. В 6 туре они наконец-то разжились первыми очками победив Салернитану 1-0.
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сокращение с 20 до 18 - это минус 4 игры на ровном месте.
очевидно, что готовятся к новому формату ЛЧ.
+6
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Давно пора сделать. 20 команд, из которых многие средняки уже до весны теряют стимулы, тк вылетают в серию б только 3 клуба, а отрыв от верхних строчек уже ощутимый.
+6
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+5
Ответ GibsonFlyingV
Итальянский футбол - катеначчо - всегда был малорезультативным, он больше про тренерские установки и оборону. В Италии даже говорят, что идеальный счет 0-0, значит команды правильно исполняли тренерские указания.
Вы вообще следите за Серией А или просто лет 10 назад смотрели?
За последние 2 года по статистике Серия А самый результативный из Топ5 лиг где средняя результативность 3,4 гола за игру, вот вам и Каттеначо
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Ответ Hasan Boysiahyader
В АПЛ предлагали, еще 4 года назад, но дружно отказались https://www.sports.ru/football/1089873170-liverpul-i-myu-xotyat-sokratit-apl-do-18-komand.html https://www.championat.com/football/news-4161515-apl-ne-budet-sokraschena-do-18-komand.html
В Англии сильны традиции, там просто болельщик не поймёт, сказав, что понаехавшие в АПЛ американцы и арабы подрывают их устои, только бабки на уме. По сути же нужно не только на 2 команды лигу сократить, но и убрать КАЛ, либо сделать его доступным только для клубов, которые стоят ниже в иерархии АПЛ (от Чемпионшипа). Во Франции подобный турнир тоже был, его упразднили пару лет назад.
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Ответ Е.Р.
Как-то стрёмно быть с Ювентусом в одной лодке, если честно...
Скорее престижно
+5
-2
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Ответ Тимофей Щепкин
Для чего?
При той же стоимости тв контракта команды получат больше денег как пример. Во Франции тоже сократили кол-во команд после ковида, когда были проблемы с продажей тв контракта
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+2
Ответ utsh44psmr
19 и 20 команды вылетают в РПЛ
Навсегда
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+2
Ответ utsh44psmr
19 и 20 команды вылетают в РПЛ
Через Стамбул
+2
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Ответ deadjoker
Так логично. Лига беднеет и проходные матчи никто не хочет играть.
В основном смотрю АПЛ. Но недавно включил матч Ромы с кем-то. Последний матч Моура оказался. Так вот. Очень бросился в глаза низкий темп игры. Прям хотелось поставить 1.5 скорость. Причём обе команды.
Возможно, я не прав, просто наблюдение по одному случайному матчу после другой лиги. Интересно было бы услышать тех кто постоянно смотрит Серию А и другие чемпы, чтт они думают.
+3
-1
+2
Ответ GibsonFlyingV
Итальянский футбол - катеначчо - всегда был малорезультативным, он больше про тренерские установки и оборону. В Италии даже говорят, что идеальный счет 0-0, значит команды правильно исполняли тренерские указания.
Вы газетёнку из 60-х открыли, чтобы эту чепуху ляпнуть?
Времена давно изменились, катеначчо никакого нет, Италия стабильно 1-2 по средней результативности за матч среди топ-чемпионатов
+2
0
+2
Как-то стрёмно быть с Ювентусом в одной лодке, если честно...
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-2
+2
Ответ Medik99
Прочитав новость, сразу вспомнил про Эмполи из начала сезона. Сейчас у них дела в таблице более-менее налажены, но подсмотрев матчи Эмполи первых 5 туров, к шестому туру они подходили со статой 0-0-5 и с разницей мячей 0-13. В 6 туре они наконец-то разжились первыми очками победив Салернитану 1-0.
Беневенто в 2017 еще круче начал - 17 поражений (14 подряд) и одна ничья в 18 турах.
Потом состав встряхнули, игроков купили, пришли победы, но было поздно уже, конечно.
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Значит вместе с Ювентусом ещё кого-то отправят в низший дивизион(помимо 2х последних команд в таблице)))
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А вообще первым делом надо в Испании сокращать,слишком много там шлака
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Зачем её вообще до 20 раздули? Даже 18 это многовато. Оптимально 16.
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сократят вряд ли ,но желание довольно здравое,сколько было примеров когда клубы Серии А еле вписывались в финансовые запросы высшей лиги
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Ответ Тимофей Щепкин
Для чего?
наверно одна из причин, что в лч теперь больше матчей, в лиге 1 поэтому теперь 18 команд
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