Серию А могут сократить до 18 клубов. «Интер», «Ювентус» и «Милан» попросили об этом главу FIGC

«Интер», «Ювентус» и «Милан» выступают за сокращение Серии А до 18 команд.

Руководители трех клубов попросили об этом президента футбола Италии (FIGC) .

Во время общения в формате видеоконференции « » представлял гендиректор Джузеппе Маротта, « » – гендиректор Маурицио Сканавино и менеждер Франческо Кальво, а « » – президент Паоло Скарони.

В настоящее время в Серии А выступают 20 клубов.