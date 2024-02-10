Серию А могут сократить до 18 клубов. «Интер», «Ювентус» и «Милан» попросили об этом главу FIGC
«Интер», «Ювентус» и «Милан» выступают за сокращение Серии А до 18 команд.
Руководители трех клубов попросили об этом президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравину.
Во время общения в формате видеоконференции «Интер» представлял гендиректор Джузеппе Маротта, «Ювентус» – гендиректор Маурицио Сканавино и менеждер Франческо Кальво, а «Милан» – президент Паоло Скарони.
В настоящее время в Серии А выступают 20 клубов.
Меньше матчей, в том числе проходных. Больше зрелищности, меньше нагрузки.
В УЕФА и ФИФА идиоты сидят. Сами жопы просиживают в креслах. Пусть поиграют круглогодично в футбол без остановки. Да они даже за такое бабло откажутся.
https://www.sports.ru/football/1089873170-liverpul-i-myu-xotyat-sokratit-apl-do-18-komand.html
https://www.championat.com/football/news-4161515-apl-ne-budet-sokraschena-do-18-komand.html
Сейчас у них дела в таблице более-менее налажены, но подсмотрев матчи Эмполи первых 5 туров, к шестому туру они подходили со статой 0-0-5 и с разницей мячей 0-13. В 6 туре они наконец-то разжились первыми очками победив Салернитану 1-0.
очевидно, что готовятся к новому формату ЛЧ.
За последние 2 года по статистике Серия А самый результативный из Топ5 лиг где средняя результативность 3,4 гола за игру, вот вам и Каттеначо
Возможно, я не прав, просто наблюдение по одному случайному матчу после другой лиги. Интересно было бы услышать тех кто постоянно смотрит Серию А и другие чемпы, чтт они думают.
Времена давно изменились, катеначчо никакого нет, Италия стабильно 1-2 по средней результативности за матч среди топ-чемпионатов
Потом состав встряхнули, игроков купили, пришли победы, но было поздно уже, конечно.